Βίκυ Καγιά για τις φήμες που τη θέλουν πίσω στην τηλεόραση: Δεν ξέρω τι λέει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εγώ δεν το λέω

Η Βίκυ Καγιά τοποθετήθηκε για τα σενάρια που κυκλοφορούν σχετικά με την τηλεοπτική της πορεία, διευκρινίζοντας πως δεν έχει αυτή τη στιγμή κανένα νέο επαγγελματικό σχέδιο, παρά τις φήμες.

Οι δηλώσεις του μοντέλου προβλήθηκαν την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Buongiorno».

Για τις φήμες που τη θέλουν να επιστρέφει τηλεοπτικά στο δεύτερο μισό της τηλεοπτικής σεζόν, η Βίκυ Καγιά απάντησε: «Δεν ξέρω τι λέει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ, εγώ δεν το λέω. Δεν υπάρχει κάτι στα σχέδιά μου, οπότε δεν ξέρω να σας πω».

Στη συνέχεια, παραδέχτηκε ότι το πρόγραμμα και οι υποχρεώσεις των παιδιών της, δεν της έχουν επιτρέψει να δει ακόμα τις εκπομπές, που πριν από λίγες ημέρες έκαναν πρεμιέρα: «Όλες τις πρεμιέρες κι ό,τι έχει ξεκινήσει, δεν τα έχω παρακολουθήσει λόγω του σχολείου και των παιδιών. Ο Σεπτέμβρης είναι για εμένα η αρχή της χρονιάς, αλλά σίγουρα θα τα δω όλα ένα ένα και στην ώρα του. Δεν λέω ότι δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά δεν έχω προλάβει να δω».

«Έχω µόνο ωραία πράγµατα να θυµάµαι»

Σε προηγούμενη δήλωση το μοντέλο και παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι η τηλεόραση δεν αποτελεί το κύριο επαγγελματικό της πεδίο, καθώς η μεγάλη της αγάπη παραμένει το μόντελινγκ. Υπογράμμισε επίσης πως δεν την ενδιαφέρει να βρίσκεται στη μικρή οθόνη απλώς για την παρουσία, αλλά θα το έκανε μόνο αν προέκυπτε κάποιο project που θα ταίριαζε με το ύφος και τις αξίες της.

Μιλώντας στο Secret, η Βίκυ Καγιά είπε αρχικά: «∆εν θα µε δείτε φέτος στην τηλεόραση. Είµαι µια χαρά. Έκανα τον κύκλο µου στα projects που έκανα. Τον έκλεισα αξιοπρεπώς και πάρα πολύ ωραία. Έχω µόνο ωραία πράγµατα να θυµάµαι.

»Φυσικά υπήρχε πάρα πολλή ένταση και τοξικότητα και επιθετικότητα, η οποία τώρα πια δεν έχει καµία σηµασία, γιατί πέρασε και ο καιρός και έχουν ξεχαστεί όλα αυτά. Εχουµε πάρει όλοι τον δρόµο µας και είµαστε εκεί όπου ο καθένας θέλει».

Στη συνέχεια, το μοντέλο ξεκαθάρισε πως πρωταρχική της εργασία δεν είναι η παρουσίαση, αλλά το μόντελινγκ: «Οπότε, γιατί να κάνω κάτι που δεν θα µε κάνει χαρούµενη; Θα έκανα κάτι άλλο στην τηλεόραση εφόσον ήταν στα µέτρα µου και εφόσον µου αρέσει. ∆εν θα έβγαινα δηλαδή στο γυαλί απλώς για να είµαι στην τηλεόραση.

»∆εν το κρίνω, προς Θεού, απλώς εµένα δεν είναι πρωταρχική µου δουλειά η τηλεόραση. Είναι κάτι το οποίο µου έτυχε, το αγάπησα και το αγαπώ. Αλλά να κουµπώσει κάτι και να µου πηγαίνει, όχι να το κάνω απλά. ∆εν είµαι δηµοσιογράφος που πρέπει να είµαι στην τηλεόραση γιατί αυτή είναι η δουλειά µου».