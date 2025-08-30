Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε αυτές τις μέρες στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας, με παρέα τις φίλες της Δανάη Παππά και Ελίνα Καλιτζάκη. Οι τρεις γυναίκες ανέβασαν video στα social media τους και μοιράζονται εντυπωσιακές, αλλά και χιουμοριστικές στιγμές από το ταξίδι τους.

Βίκυ Καγιά: Οι φωτό από τη Βενετία

Παράλληλα, το μοντέλο περπάτησε ανάμεσα σε άλλες λαμπερές παρουσίες στο κόκκινο χαλί κατά την τελετή έναρξης και δεν παρέλειψε να κοινοποιήσει νέες εικόνες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα από τη βραδινή βόλτα όπου έκανε στην πόλη.

View this post on Instagram A post shared by Vicky Kaya (@vickykaya_)

Βίκυ Καγιά: Αναμνήσεις από την εποχή του GNTM

Λίγο αργότερα, η παρουσιάστρια και μοντέλο δεν δίστασε να αυτοσαρκαστεί, αναβιώνοντας με την παρέα της τις πιο viral στιγμές της από το GNTM.

Σε βίντεο που κοινοποίησε η Δανάη Παππά, η ίδια και η Βίκυ Καγιά αναπαριστούν μια αυστηρή κριτική της παρουσιάστριας σε διαγωνιζόμενη, κερδίζοντας χιλιάδες likes.

Βίκυ Καγιά: Τα video που έγιναν viral

Ακολούθησε και δεύτερο βίντεο, αυτή τη φορά με την Ελίνα Καλιτζάκη, όπου οι δύο γυναίκες ξαναζωντάνεψαν το εμβληματικό «Γυναίκα!» της Βίκυς Καγιά, με τις πόζες να αποσπούν πάνω από 300.000 προβολές μέσα σε λίγες ώρες.