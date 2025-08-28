Τζορτζ Κλούνεϊ: Εσπευσμένη αποχώρηση για λόγους υγείας από το Φεστιβάλ Βενετίας – Η διάγνωση

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν ήταν παρών σε αρκετές εκδηλώσεις του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, με την απουσία του να προκαλεί ψιθύρους και φήμες για την υγεία του.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού, ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποχώρησε εσπευσμένα από το Φεστιβάλ μετά από εντολές γιατρού αναφέρει το People.

Ο 64χρονος σταρ δεν εμφανίστηκε σε καμία συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της νέας του ταινίας, Jay Kelly, σε σκηνοθεσία του Νόα Μπάουμπαχ, και απουσίαζε από το δείπνο με τους συμπρωταγωνιστές του, Άνταμ Σάντλερ και Λόρα Ντερν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Hollywood Reporter, ο ηθοποιός εθεάθη να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος με προορισμό το ξενοδοχείο του, Hotel Excelsior, περίπου στις 4 μ.μ., προκειμένου να ξεκουραστεί.

«Δυστυχώς, ο Τζορτζ έχει ιγμορίτιδα και, κατόπιν εντολής του γιατρού του, αναγκάστηκε να μειώσει τις δραστηριότητές του σήμερα και να αποχωρήσει για να ξεκουραστεί», ανέφερε εκπρόσωπος του Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ είχε φτάσει στη Βενετία με τη σύζυγό του, Αμάλ, την Τρίτη 26 Αυγούστου. Το ζευγάρι, που διέθετε μια εμφάνιση εμπνευσμένη από την ιταλική Ριβιέρα, ταξίδεψε με σκάφος μέχρι την καρδιά της πόλης.

Ο διάσημος ηθοποιός επέστρεψε στο Φεστιβάλ Βενετίας, έπειτα από ένα χρόνο απουσίας. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν το 2024, στην πρεμιέρα της ταινίας του Τζον Γουότς, Wolfs, στην οποία πρωταγωνίστησε με τον Μπραντ Πιτ.

Η ταινία Jay Kelly αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που αναλογίζεται τη ζωή του, τις επιλογές, τις θυσίες, τις επιτυχίες και τα λάθη του.

«Πότε είναι πολύ αργά για να αλλάξουμε την πορεία της ζωής μας;», αναρωτιέται ο σκηνοθέτης, Νόα Μπάουμπαχ, ο οποίος δήλωσε, επίσης, ότι «η ταινία έχει να κάνει με την ταυτότητα. Για το πώς συμπεριφερόμαστε. Είμαστε καλοί; Είμαστε κακοί; Ποιο είναι το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε ότι είμαστε και σε αυτό που μπορεί πραγματικά να είμαστε;»

Η ταινία Jay Kelly θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 14 Νοεμβρίου, πριν κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

Δεν είναι ακόμα βέβαιο αν ο Κλούνεϊ θα εμφανιστεί στην επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 28 Αυγούστου, καθώς και στην παγκόσμια πρεμιέρα που θα ακολουθήσει την ίδια μέρα.