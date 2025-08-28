magazin
Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025
28.08.2025 | 17:29
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Τροιζήνα, Μεσσηνία και Πρέβεζα
Τζορτζ Κλούνεϊ: Εσπευσμένη αποχώρηση για λόγους υγείας από το Φεστιβάλ Βενετίας – Η διάγνωση
Go Fun 28 Αυγούστου 2025 | 16:20

Τζορτζ Κλούνεϊ: Εσπευσμένη αποχώρηση για λόγους υγείας από το Φεστιβάλ Βενετίας – Η διάγνωση

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποχώρησε εσπευσμένα από το  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας για λόγους υγείας

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Νερό: Με αυξημένο άγχος συνδέεται η μη επαρκής κατανάλωση

Spotlight

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν ήταν παρών σε αρκετές εκδηλώσεις του 82ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, την Τετάρτη 27 Αυγούστου, με την απουσία του να προκαλεί ψιθύρους και φήμες για την υγεία του.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού, ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποχώρησε εσπευσμένα από το Φεστιβάλ μετά από εντολές γιατρού αναφέρει το People.

Ο 64χρονος σταρ δεν εμφανίστηκε σε καμία συνέντευξη Τύπου για την προώθηση της νέας του ταινίας, Jay Kelly, σε σκηνοθεσία του Νόα Μπάουμπαχ, και απουσίαζε από το δείπνο με τους συμπρωταγωνιστές του, Άνταμ Σάντλερ και Λόρα Ντερν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Hollywood Reporter, ο ηθοποιός εθεάθη να επιβιβάζεται σε ένα σκάφος με προορισμό το ξενοδοχείο του, Hotel Excelsior, περίπου στις 4 μ.μ., προκειμένου να ξεκουραστεί.

«Δυστυχώς, ο Τζορτζ έχει ιγμορίτιδα και, κατόπιν εντολής του γιατρού του, αναγκάστηκε να μειώσει τις δραστηριότητές του σήμερα και να αποχωρήσει για να ξεκουραστεί», ανέφερε εκπρόσωπος του Κλούνεϊ.

Ο Κλούνεϊ είχε φτάσει στη Βενετία με τη σύζυγό του, Αμάλ, την Τρίτη 26 Αυγούστου. Το ζευγάρι, που διέθετε μια εμφάνιση εμπνευσμένη από την ιταλική Ριβιέρα, ταξίδεψε με σκάφος μέχρι την καρδιά της πόλης.

YouTube thumbnail

Ο διάσημος ηθοποιός επέστρεψε στο Φεστιβάλ Βενετίας, έπειτα από ένα χρόνο απουσίας. Η τελευταία του συμμετοχή ήταν το 2024, στην πρεμιέρα της ταινίας του Τζον Γουότς, Wolfs, στην οποία πρωταγωνίστησε με τον Μπραντ Πιτ.

Η ταινία Jay Kelly αφηγείται την ιστορία ενός άνδρα που αναλογίζεται τη ζωή του, τις επιλογές, τις θυσίες, τις επιτυχίες και τα λάθη του.

«Πότε είναι πολύ αργά για να αλλάξουμε την πορεία της ζωής μας;», αναρωτιέται ο σκηνοθέτης, Νόα Μπάουμπαχ, ο οποίος δήλωσε, επίσης, ότι «η ταινία έχει να κάνει με την ταυτότητα. Για το πώς συμπεριφερόμαστε. Είμαστε καλοί; Είμαστε κακοί; Ποιο είναι το χάσμα ανάμεσα σε αυτό που αποφασίσαμε ότι είμαστε και σε αυτό που μπορεί πραγματικά να είμαστε;»

Η ταινία Jay Kelly θα προβληθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες των ΗΠΑ στις 14 Νοεμβρίου, πριν κυκλοφορήσει στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

Δεν είναι ακόμα βέβαιο αν ο Κλούνεϊ θα εμφανιστεί στην επίσημη συνέντευξη Τύπου για την ταινία του Netflix, που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 28 Αυγούστου, καθώς και στην παγκόσμια πρεμιέρα που θα ακολουθήσει την ίδια μέρα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έριξαν (λίγο) ρυθμούς στο τέλος οι πωλητές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έριξαν (λίγο) ρυθμούς στο τέλος οι πωλητές

inWellness
inTown
Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία
Δυναστεία 28.08.25

Οικογένεια Μάικλ Τζάκσον: Το νέο κεφάλαιο – Νέος αρραβώνας, δάκρυα χωρισμού και η διαμάχη για την περιουσία

Τα τρία παιδιά του Μάικλ Τζάκσον, Πρινς, Πάρις και Μπίγκι, είναι εκτεθειμένα στους προβολείς από μωρά. «Είμαστε ένα» δηλώνουν ενώ η μάζη για τη διαχείριση της περιουσίας συνεχίζεται

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας
Ο επόμενος 27.08.25

Πρίγκιπας Τζορτζ: Το βάρος του στέμματος και η παιδική αθωότητα του «πιο φυσιολογικού» μελλοντικού βασιλιά της Βρετανίας

«Ο Γουίλιαμ θέλει ο Τζορτζ να αντιμετωπίσει τη μοίρα του ως πεπρωμένο, όχι ως καθήκον» σημειώνει το νέο αφιέρωμα του People στην επόμενη μοναρχική γενιά της Βρετανίας

Σύνταξη
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου
Αγάπη, κινηματογράφος 27.08.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σύζυγός του Αμάλ λάμπουν στη Βενετία – Εκεί όπου ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η σπουδαία δικηγόρος και σύζυγος του, Αμάλ, εθεάθησαν να φτάνουν στην πόλη, μόλις λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την πρεμιέρα της ταινίας «Jay Kelly» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σύνταξη
Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία 27.08.25

Η Μίριαμ Μαργκόλις του Χάρι Πότερ δοκιμάζει φέρετρα, ζητά «να την αποτελειώσουν» αν η υγεία της επιδεινωθεί

«Δεν θέλω να περνάω μία περίοδο αργής εξασθένησης με πόνο και ντροπή» σχολίασε στη συνέντευξη της η Βρετανίδα Μίριαμ Μαργκόλις, γνωστή και από τον ρόλο της ως καθηγήτριας Σπράουτ στις ταινίες του Χάρι Πότερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»
Καλοκαίρι για ποιους; 27.08.25

Κίντμαν, Σίφερ, Τζένερ, Τζόκοβιτς, Κορς: Οι διάσημοι ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές, εμείς στη «δίαιτα»

Ο διάσημος σχεδιαστής μόδας, Μάικλ Κορς, ακολουθεί την Κάιλι Τζένερ και αναρίθμητους άλλους διάσημους που ψηφίζουν Ελλάδα για τις διακοπές τους και αυτό το καλοκαίρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Έκπληξη 27.08.25

Βροχή τα στοιχήματα: Οι «μπούκηδες» στην Αγγλία ξέρουν ποιον θέλουν για τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Τι κι αν στην Amazon MGM δεν έχουν κατασταλάξει ακόμα στον ηθοποιό που θα υποδυθεί τον επόμενο Τζέιμς Μποντ; Τα στοιχηματικά γραφεία της Αγγλίας έχουν αποφασίσει.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
Ακρίβεια: Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος
Θεατής η κυβέρνηση 28.08.25

Το «καλάθι» της ακριβείας επιμένει - Οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και ο «καυτός» Σεπτέμβριος

Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025. Μέτρα αντιστροφής του κλίματος υπόσχεται η κυβέρνηση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί
Κόσμος 28.08.25

Αποκάλυψη σοκ για τον θάνατο του Τούρκου επιχειρηματία – Είδαν τα συντρίμμια αλλά τον άφησαν να πνιγεί

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού του Τούρκου επιχειρηματία που παραμένει στον βυθό της θάλασσας για 23η ημέρα.

Σύνταξη
Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη
Ο αληθινός κίνδυνος 28.08.25

Πράσινη μετάβαση: Όσο αργεί η απαλλαγή από τον άνθρακα τόσο απειλούνται οι θέσεις εργασίας στην Ευρώπη

Η πράσινη μετάβαση θεωρείται ότι θα απειλήσει μεγάλο αριθμό θέσεων εργασίας. Ωστόσο, η καθυστέρηση επενδύσεων σε καθαρές τεχνολογίες στην Ευρώπη αποτελεί μεγαλύτερο κίνδυνο από την ίδια τη μετάβαση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»
«Εκτενή έρευνα» 28.08.25

Το Μουσείο Βαν Γκογκ απειλείται με λουκέτο, αλλά η ολλανδική κυβέρνηση απαντά «σας δώσαμε ήδη χρήματα»

Το Μουσείο Βαν Γκογκ στο Άμστερνταμ απειλείται με οριστικό κλείσιμο, εκτός εάν το ολλανδικό κράτος τηρήσει τη συμφωνία του 1962 με τον ανιψιό του Βίνσεντ βαν Γκογκ, παρέχοντας τα απαραίτητα κονδύλια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»
Τρεις εκκλήσεις 28.08.25

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Όλοι πλην ΗΠΑ καταγγέλλουν τον λιμό στη Γάζα ως «ανθρωπογενή κρίση»

«Η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλου πολέμου απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο», αναφέρουν και καλούν σε άμεση κατάπαυση πυρός στη Γάζα, άνοιγμα των οδών για τη βοήθεια και απελευθέρωση των ομήρων.

Σύνταξη
Τα γκολπόστ της… οργής
On Field 28.08.25

Τα γκολπόστ της… οργής

Η Γιουνάιτεντ αποκλείστηκε από την Γκρίμσπι στο Carabao Cup, μετά από δύο μεγάλα λάθη του Ονάνα, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει τερματοφύλακα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΣΥΡΙΖΑ: Επανακατέθεσε τροπολογία για την επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο
«Δικαίωμα όχι φιλοδώρημα» 28.08.25

Επανακατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ την τροπολογία για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο

«Ενώ η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια ήδη από το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ αρνείται να συζητήσει το ενδεχόμενο αποκατάστασης της μισθολογικής απώλειας των δημοσίων υπαλλήλων», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)
Eurobasket 2025 28.08.25

Γεωργία – Ισπανία 83-69: Έκαναν το «μπαμ» οι Γεωργιανοί στον όμιλο της Εθνικής! (vid)

Για το 3ο γκρουπ στο οποίο μετέχει και η Εθνική μας, η Γεωργία με ηγέτη τον Σάντρο Μαμουκελασβίλι κατατρόπωσε την Ισπανία και πήρε μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket με 83-69.

Σύνταξη
Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»
Πολιτική Γραμματεία 28.08.25

Νέο επεισόδιο στην κόντρα Μαρινάκη-ΠΑΣΟΚ για ακρίβεια και 13ο μισθό: «Οι πολίτες δεν έχουν μνήμη χρυσόψαρου»

Μετωπική σύγκρουση με αφορμή τον 13ο μισθό και τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ για «λαθροχειρία» και παραπλάνηση των πολιτών

Σύνταξη
Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις
Μπάσκετ 28.08.25

Ο Αταμάν γνωστοποίησε το πότε θα είναι έτοιμος ο Μάριους Γκριγκόνις

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν εξέφρασε τη βεβαιότητα πως ο Μάριους Γκριγκόνις θα είναι έτοιμος να παίξει στην πρεμιέρα της Euroleague στις 30 Σεπτεμβρίου με την Μπάγερν Μονάχου.

Σύνταξη
Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας
Καιρός για συμπερίληψη 28.08.25

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν ένας στους τέσσερις ανθρώπους με αναπηρία στην ΕΕ δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Το ποσοστό των ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια είναι υψηλότερο στις χώρες της Βαλτικής και στην Κροατία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του
«Χρόνιες διαμάχες» 28.08.25

Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Ο 76χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα 72χρονο, διότι πίστευε ότι του είχε κλέψει ροδάκινα. Στη συνέχεια πέταξε το πτώμα σε αυτοσχέδια χωματερή.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο – Έπεσαν χημικά
Στην Κρήτη 28.08.25

Νέα κινητοποίηση για το ισραηλινό Crown Iris που έδεσε στο Ηράκλειο - Έπεσαν χημικά (βίντεο)

Ένταση προκλήθηκε όταν διαδηλωτές στο Ηράκλειο αντέδρασαν στην παρουσία Λιμενικών που συνόδευαν τους τουρίστες, με την αστυνομία να κάνει εκτεταμένη χρήση χημικών για να διαλύσει το πλήθος

Σύνταξη
