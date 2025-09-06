Βίκυ Καγιά: Με την κατάξανθη κόρη της Μπιάνκα απολαμβάνουν τα τελευταία μπάνια

Η Βίκυ Καγιά πέρασε ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τα αγαπημένα της πρόσωπα, την οικογένεια της και τους φίλους της επιλέγοντας προορισμούς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτρικό.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια ξεκίνησε νωρίς τις καλοκαιρινές διακοπές και συγκεκριμένα πήγε στην Ίμπιζα, στο νησί Φορμεντέρα, στη Βενετία λόγω του Φεστιβάλ και κατέληξ στο εξοχικό της στη Βόρεια Εύβοια, όπου έχει εξοχικό.

Και φυσικά δεν ήταν μόνη, αλλά είχε κοντά της τα δύο της παιδιά, καρπούς του έρωτά της με τον Ηλία Κρασσά, Κάρολο και Μπιάνκα.

Βίκυ Καγιά: Ανέμελες διακοπές με τα παιδιά της

Η Βίκυ Καγιά απαθανάτισε τα δυο της παιδιά την ώρα που περπατούσαν με τις τσάντες θαλάσσης τους, ωστόσο, τις εντυπώσεις σε αυτή τη διαδρομή, έκλεψε για άλλη μια φορά η Μπιάνκα Κρασσά με τα κατάξανθα μαλλιά της.

Ευτυχισμένη μητέρα

Η Βίκυ Καγιά είναι παντρεμένη με τον τον επιχειρηματία Ηλία Κρασσά, από τις 18 Ιουλίου του 2014. Ο γάμος τους έγινε στο Παρίσι, ενώ λίγο καιρό αργότερα έχουν απέκτησαν δύο παιδιά: την Μπιάνκα – Αλεξάνδρα, που γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, και τον Κάρολο – Ηλία, που γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2018.

Το ζευγάρι κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις μαζί, ενώ κρατά μακριά από τη δημοσιότητα τα παιδιά του και την προσωπική τους ζωή.

«Ξυπνάω με τα παιδιά να τα ετοιμάσω για το σχολείο, κάνω γυμναστική, βάζω πρόγραμμα πρώτα την δίκη μου ρουτίνα. Η οικογένεια νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη δουλειά που θα κάνει ποτέ κάποια γυναίκα αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο εποικοδομητική», έχει δηλώσει η ίδια στις συνεντεύξεις της.