Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025
06.09.2025 | 12:48
Συγκρούστηκε λεωφορείο με γερανό στη Συγγρού
Βίκυ Καγιά: Με την κατάξανθη κόρη της Μπιάνκα απολαμβάνουν τα τελευταία μπάνια
Fizz 06 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:45

Βίκυ Καγιά: Με την κατάξανθη κόρη της Μπιάνκα απολαμβάνουν τα τελευταία μπάνια

Η Βίκυ Καγιά έχει δύο παιδιά την Μπιάνκα και τον Κάρολο.

Spotlight

Η Βίκυ Καγιά πέρασε ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι με τα αγαπημένα της πρόσωπα, την οικογένεια της και τους φίλους της επιλέγοντας προορισμούς τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτρικό.

Το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια ξεκίνησε νωρίς τις καλοκαιρινές διακοπές και συγκεκριμένα πήγε στην Ίμπιζα, στο νησί Φορμεντέρα, στη Βενετία λόγω του Φεστιβάλ και κατέληξ στο εξοχικό της στη Βόρεια Εύβοια, όπου έχει εξοχικό.

Και φυσικά δεν ήταν μόνη, αλλά είχε κοντά της τα δύο της παιδιά, καρπούς του έρωτά της με τον Ηλία Κρασσά, Κάρολο και Μπιάνκα.

Βίκυ Καγιά: Ανέμελες διακοπές με τα παιδιά της

Η Βίκυ Καγιά απαθανάτισε τα δυο της παιδιά την ώρα που περπατούσαν με τις τσάντες θαλάσσης τους, ωστόσο, τις εντυπώσεις σε αυτή τη διαδρομή, έκλεψε για άλλη μια φορά η Μπιάνκα Κρασσά με τα κατάξανθα μαλλιά της.

Ευτυχισμένη μητέρα

Η Βίκυ Καγιά είναι παντρεμένη με τον τον επιχειρηματία Ηλία Κρασσά, από τις 18 Ιουλίου του 2014. Ο γάμος τους έγινε στο Παρίσι, ενώ λίγο καιρό αργότερα έχουν απέκτησαν δύο παιδιά: την Μπιάνκα – Αλεξάνδρα, που γεννήθηκε στις 25 Μαΐου του 2015, και τον Κάρολο – Ηλία, που γεννήθηκε στις 20 Ιανουαρίου του 2018.

Το ζευγάρι κάνει σπάνια δημόσιες εμφανίσεις μαζί, ενώ κρατά μακριά από τη δημοσιότητα τα παιδιά του και την προσωπική τους ζωή.

«Ξυπνάω με τα παιδιά να τα ετοιμάσω για το σχολείο, κάνω γυμναστική, βάζω πρόγραμμα πρώτα την δίκη μου ρουτίνα. Η οικογένεια νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη δουλειά που θα κάνει ποτέ κάποια γυναίκα αλλά ταυτόχρονα είναι και η πιο εποικοδομητική», έχει δηλώσει η ίδια στις συνεντεύξεις της.

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

89η ΔΕΘ: Με σύννεφα στην οικονομία, οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

Κίνα: Ο Σι Τζινπίνγκ σχεδιάζει έναν μετα-αμερικανικό κόσμο

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας
Amore, amore, amore 06.09.25

Αρμάνι, ο αιώνια ρομαντικός – Πριν πεθάνει αγόρασε το μπαρ που άνθισε ο μεγάλος του έρωτας

Η τελευταία χειρονομία του Αρμάνι ήταν γεμάτη αγάπη πριν πεθάνει -έτσι αποχαιρέτησε τον επίγειο κόσμο ο βασιλιάς Τζόρτζιο: Αγόρασε το μπαρ όπου συνάντησε τον Σέρτζιο Γκαλεότι, μια χειρονομία που θα τους συνδέει για πάντα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle
Fizz 05.09.25

Σίντνεϊ Σουίνι: «Δεν θα μιλήσω για τζιν» – Η ηθοποιός απορρίπτει τη συζήτηση για την καμπάνια της American Eagle

«Είμαι εκεί για να υποστηρίξω την ταινία μου και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στην παραγωγή της, και δεν είμαι εκεί για να μιλήσω για τζιν», είπε μεταξύ άλλων η Σίντνεϊ Σουίνι

Σύνταξη
«Soft porn, πραγματικά φρικτό» – Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία
«Θέλεις να σταματήσω;» 05.09.25

«Soft porn, πραγματικά φρικτό» - Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι δέχονται πυρά για τη νέα τους ταινία

Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελόρντι πρωταγωνιστούν στο προκλητικό τρέιλερ της ταινίας «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), το οποίο ωστόσο σχολιάζεται αρνητικά από τους παραδοσιακούς λάτρεις της Έμιλι Μπροντέ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι
Έβλεπε μπροστά 05.09.25

«Ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως πρόκειται για τέρας»: Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο πατέρας του και ο «θείος» Τζον Κάντι

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν «υποκλίθηκε» στον αδικοχαμένο ηθοποιό Τζον Κάντι, ο οποίος ήταν ο πρώτος που κατάλαβε πως ο πατέρας του σταρ του Χόλιγουντ ήταν ένας κακοποιητικός χαρακτήρας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή – Ποια προτιμούσε
Fizz 05.09.25

Δύο Ξένοι: Οι αντιδράσεις του Αλέξανδρου Ρήγα για το guest της Δέσποινας Βανδή - Ποια προτιμούσε

Η Δέσποινα Βανδή, υποδύθηκε στη σειρά «Δύο Ξένοι» τη Χαρούλα, μια λαϊκή τραγουδίστρια που διασκέδαζε τους φαντάρους, στο στρατόπεδο που υπηρετούσε ο Αποστόλης (Αλέξανδρος Ρήγας).

Σύνταξη
Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών
Κόσμος 06.09.25

Εκτελέστηκε άνδρας στο Ιράν - Συμμετείχε στις μαζικές κινητοποιήσεις του 2022 για τα δικαιώματα των γυναικών

Ο Μεχράν Μπαχραμιάν βρισκόταν μεταξύ αυτών που επιτέθηκαν σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμιρόμ της επαρχίας Ισφαχάν στο Ιράν, λέει ο ιστότοπος Mizan

Σύνταξη
Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

Φάμελλος από τα Γιαννιτσά: «Απαιτείται να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και να μην ερημώσει η Ελλάδα»

Στη συνάντηση με το «Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον» στα Γιαννιτσά, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άκουσε τις ανησυχίες των μελών του Δικτύου για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη

Σύνταξη
Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Φοβερός Γιοβάνοβιτς: «Πωωω! Ξέρετε πού έχω παράπονο; Θα σας πείραζε αν έλεγαν την Ελλάδα χαμηλού επιπέδου;»

Ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το αγωνιστικό επίπεδο της Λευκορωσίας, τονίζοντας ότι ο κάθε αντίπαλος της Εθνικής αξίζει σεβασμό.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 06.09.25

Αποκάλυψη in: Ζήτημα πυρασφάλειας των τρένων από νέο γερμανικό πόρισμα για την τραγωδία των Τεμπών

Είχε ζητηθεί να ελεγχθεί η πυραντοχή των καθισμάτων των βαγονιών που παραδόθηκαν στις φλόγες και διαπιστώθηκε ότι ήταν τέσσερις φορές χειρότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης
Σήμερα η ομιλία στη ΔΕΘ 06.09.25

Με την απειλή της αποσταθεροποίησης και πακέτο 1,7 δισ. ψάχνει «σωσίβιο» ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει με κάθε πτυχή της ομιλίας του στη ΔΕΘ να στείλει το μήνυμα ότι χωρίς μια κυβέρνηση με τον ίδιο, η χώρα θα οδηγηθεί σε αποσταθεροποίηση

Σύνταξη
6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 06.09.25

6 συν 1 χρόνια Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: Οι παροχές, οι υποσχέσεις και η ακρίβεια που δεν τιθασεύτηκε ποτέ

Το πακέτο παροχών του για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η φετινή παρουσία στη Θεσσαλονίκη είναι ίσως η πιο δύσκολη απ΄όλες τις προηγούμενες λόγω της εκτεταμένης φθοράς της κυβέρνησης και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γάζα: Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις τους στα βόρεια
Την ισοπεδώνει 06.09.25

Νέα «ανθρωπιστική ζώνη» ανακοίνωσε το Ισραήλ, την ώρα που κλιμακώνει τις επιθέσεις του στη βόρεια Γάζα

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις φονικές επιθέσεις του, ισοπεδώνοντας κτίρια - H ανακοίνωση των IDF, νέα εντολή στους Παλαιστίνιους να απομακρυνθούν από την πόλη της Γάζας

Σύνταξη
Πούτιν: Πού πατάει και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Ο παράγοντας Τραμπ
Τι εκτιμά 06.09.25

Πού πατάει ο Πούτιν και κρατά αδιάλλακτη στάση για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Ο παράγοντας Τραμπ

Το BBC αναλύει τη στάση του Πούτιν στις διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο - Ο Ρώσος πρόεδρος απείλησε με «καταστροφή» τα δυτικά στρατεύματα που τυχόν θα σταλούν στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)
Eurobasket 2025 06.09.25

Ο κομβικός ρόλος του Ντόρσεϊ στην Εθνική του Σπανούλη και οι διαφορές με τον Ολυμπιακό (vids)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει κάνει step up στην Εθνική, οι εμφανίσεις του στο Eurobasket 2025 είναι εξαιρετικές και οι συγκρίσεις με την παρουσία του στον Ολυμπιακό αναπόφευκτες.

in.gr Team
Μονή Σινά: Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός – Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί
Μονή Σινά 06.09.25

Επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Μαζί του στην ελληνική αποστολή και εννέα μοναχοί

Η ειδική πτήση από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh στην οποία επέβαινε ο Δαμιανός προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 7:15 το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 06.09.25

Ο Καρέτσας «τρέλανε» UEFA και… Ευρώπη: «Είναι μόλις 17 ετών» (vid+pics)

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση κόντρα στη Λευκορωσία και η UEFA υπενθύμισε στον ποδοσφαιρικό κόσμο ότι είναι ακόμη μόλις 17 ετών! Ο «Μικρός Πρίγκιπας» αποθεώνεται από τα ευρωπαϊκά media.

Σύνταξη
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

