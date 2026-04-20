Αντίποινα για το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο υπόσχεται το Ιράν – Από μία κλωστή κρέμεται η εκεχειρία

Το Ιράν καταδικάζει την επίθεση σε φορτηγό πλοίο υπό ιρανική σημαία και την κατάσχεσή του από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ ως πράξη «ένοπλης πειρατείας» και δεσμεύεται να ανταποδώσει. Η επίθεση σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε – εν μέσω απειλών- ότι στέλνει την ομάδα του στο Ισλαμαμπάντ για πιθανές συνομιλίες με το Ιράν.

Ιρανικές πηγές ωστόσο αναφέρουν ότι η Τεχεράνη «δεν σχεδιάζει επί του παρόντος να συμμετάσχει στον επόμενο κύκλο των συνομιλιών» με την Ουάσιγκτον επιμένοντας να αρθεί πρώτα ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ. Το Πακιστάν συνεχίζει να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει νέο γύρο διαπραγματεύσεων.

Στον Λίβανο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν εκτοπισμένοι, παρά την ισχύ της εκεχειρίας. Οι τιμές του αργού πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από 4% μετά την ένταση στα Στενά του Ορμούζ.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in