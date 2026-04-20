Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 21:36

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Επίθεση στους προκατόχους του Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα για τις συμφωνίες που είχαν υπογράψει με το Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social.

Σε δύο μακροσκελείς αναστήσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα ήταν «ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το JCPOA», αναφερόμενος στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που είχε συνάψει ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με την Τεχεράνη.

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που συνάπτουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το JCPOA, που συνήθως αναφέρεται ως «Η Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν», η οποία συντάχθηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον «Νυσταγμένο Τζο» Μπάιντεν, και αποτελεί μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν συναφθεί ποτέ σε σχέση με την ασφάλεια της χώρας μας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγισή του θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.

«Στην πραγματικότητα έδωσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ‘ΠΡΑΣΙΝΑ’ μετρητά, τα οποία φορτώθηκαν σε ένα Boeing 757 και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ιρανική ηγεσία όπως θεωρούσε κατάλληλο». έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας:

«Άδειασε όλα τα μετρητά από τράπεζες στην Ουάσιγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ. Αυτοί οι τραπεζίτες είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στο Ιράν».

Υποστήριξε δε ότι αν δεν είχε καταγγείλει εκείνη τη ‘συμφωνία’, θα είχαν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνονται και δημοσιογράφοι με αμερικανό πρόεδρο να γράφει: «Τα ψεύτικα νέα, όπως ο ασήμαντος ‘δημοσιογράφος’ της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτιους, λατρεύουν να μιλάνε για την JCPOA, γνωρίζοντας ότι ήταν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ και μια πλήρης ντροπή για τη χώρα μας».

Σημειώνει πως «αν μια συμφωνία επιτευχθεί υπό τον ‘ΤΡΑΜΠ’, θα εγγυάται ειρήνη, ασφάλεια και προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού.

Θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρος ο κόσμος θα είναι περήφανος, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που αναγκαστήκαμε να υποφέρουμε λόγω της ανίκανης και δειλής ηγεσίας!».

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Ντόνλαντ Τραμπ ανεβάζει και άλλους τους τόνους χαρακτηρίζοντας τους Δημοκρατικούς προδότες.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν την εξαιρετικά ισχυρή θέση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 6 χρόνια και 1 ημέρα, ο Πόλεμος της Κορέας 3 χρόνια, 1 μήνα και 2 ημέρες, ο Πόλεμος του Βιετνάμ 19 χρόνια, 5 μήνες και 29 ημέρες, και ο πόλεμος στο Ιράκ 8 χρόνια, 8 μήνες και 28 ημέρες, τους αρέσει να λένε ότι υποσχέθηκα 6 εβδομάδες για να νικήσω το Ιράν, και στην πραγματικότητα, από στρατιωτική άποψη, ήταν πολύ πιο γρήγορο από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι.

Διάβασα τις ψευδείς ειδήσεις που λένε ότι δέχομαι ‘πίεση’ για να κλείσω μια συμφωνία. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ! Δεν δέχομαι καμία απολύτως πίεση, αν και όλα θα γίνουν σχετικά γρήγορα! Ο χρόνος δεν είναι εχθρός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, θα τακτοποιήσουμε τα ΧΑΛΙΑ που άφησαν να συμβεί άλλοι Πρόεδροι επειδή δεν είχαν το θάρρος ή την προνοητικότητα να κάνουν ό,τι έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν.

Είμαστε μέσα σε αυτό, και θα γίνει ΣΩΣΤΑ, και δεν θα αφήσουμε τους αδύναμους και αξιολύπητους Δημοκρατικούς, ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, που για χρόνια μιλούσαν για τους κινδύνους του Ιράν και ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τώρα, αφού είμαι εγώ αυτός που το κάνει, υποτιμούν τα επιτεύγματα του Στρατού μας και της Κυβέρνησης Τραμπ.

Αυτό εκτελείται τέλεια, σε κλίμακα Βενεζουέλας, απλά μια μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Κατά την πρώτη θητεία μου, δημιούργησα τον μεγαλύτερο στρατό που έχει δει ποτέ η χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης της Διαστημικής Δύναμης.

Κατά τη δεύτερη θητεία μου, χρησιμοποιώ σωστά και συνετά τον στρατό μας για να λύσω προβλήματα που μας άφησαν άλλοι με πολύ λιγότερη κατανόηση ή ικανότητα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».

Λαγκάρντ: Η διπλή αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν – Τι μας δείχνει ο Χέγκελ και ο Γκαίτε

Λαγκάρντ: Η διπλή αβεβαιότητα από τον πόλεμο στο Ιράν – Τι μας δείχνει ο Χέγκελ και ο Γκαίτε

Τραμπ: Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Ομπάμα και Μπάιντεν

Τραμπ: Η συμφωνία που συνάπτουμε με το Ιράν είναι πολύ καλύτερη από αυτή των Ομπάμα και Μπάιντεν

Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Ιαπωνία 20.04.26

Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C - Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

«Φρένο» στις οθόνες βάζει η Σουηδία - Επιστρέφουν οι μαθητές στο «μολύβι και χαρτί»

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα
Αιματηρή «εκεχειρία» 20.04.26

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Μέση Ανατολή 20.04.26

Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει

Με ιδιαίτερο σαρκασμό ο αρθρογράφος της Haaretz αναρωτιέται αν έχουν μείνει καθόλου στόχοι για να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να ικανοποιήσει την όρεξή του για μιλιταρισμό.

Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι
Soft power 20.04.26

Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι

Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία
Αλαλούμ με τις συνομιλίες 20.04.26 Upd: 21:26

Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

Την Τρίτη θα μεταβεί στο Πακιστάν ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς - Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Κόσμος 20.04.26

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οικονομία 20.04.26

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 20.04.26

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»
Μπάσκετ 20.04.26

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας – Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη
Εξώφυλλο People 20.04.26

Η Aν Χάθαγουεϊ αφήνει πίσω της την ιδέα της τελειότητας - Πιο ζωντανή, πιο σίγουρη, πιο περιζήτητη

Μετά από χρόνια που ήταν η πιο αυστηρή κριτής του εαυτού της, η πρωταγωνίστρια του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» είναι -και φαίνεται- στα καλύτερά της. Η Αν Χάθαγουεϊ έπιασε το νόημα.

Κυβέρνηση – ΠΑΣΟΚ: Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «’υπόγα’ του Μαξίμου» – Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Ο «αδικαιολόγητος εκνευρισμός» και η «'υπόγα' του Μαξίμου» - Χτυπάει «κόκκινο» η πολιτική αντιπαράθεση

Κυβερνητικές πηγές απάντησαν στο ΠΑΣΟΚ για το βιογραφικό του νέου υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης λαμβάνοντας άμεσα απάντηση σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Special… Κίβου: Η ευκαιρία, το επικό «δεν είμαι ηλίθιος» και το στοιχειωμένο ρεκόρ 88 ετών (vids+pics)

Δέκα μήνες μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ίντερ, ο Κριστιάν Κίβου είναι έτοιμος να καταρρίψει το στοιχειωμένο ρεκόρ του Αρμάντο Καστελάτσι – Η ατάκα α λα Μουρίνιο που τον έκανε… Special Κίβου.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Τα μηνύματα και η τελευταία βιντεοκλήση του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Τζέραρντ πανηγυρίζει σε μπιλιαρδάδικο, το 2-1 της Λίβερπουλ επί της Έβερτον (vid)

Ο Στίβεν Τζέραρντ παρακολούθησε το ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ με φίλους σε μαγαζί με μπιλιάρδα. Η αντίδραση του θρύλου της Λίβερπουλ στο νικητήριο γκολ του Φαν Ντάικ στο 100ο λεπτό είναι χαρακτηριστική.

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

