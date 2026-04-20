Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι

Επίθεση στους προκατόχους του Τζο Μπάιντεν και Μπαράκ Ομπάμα για τις συμφωνίες που είχαν υπογράψει με το Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του Truth Social.

Σε δύο μακροσκελείς αναστήσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ τονίζει ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία με το Ιράν θα ήταν «ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το JCPOA», αναφερόμενος στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα που είχε συνάψει ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα με την Τεχεράνη.

«Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ που συνάπτουμε με το Ιράν θα είναι ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΗ από το JCPOA, που συνήθως αναφέρεται ως «Η Πυρηνική Συμφωνία με το Ιράν», η οποία συντάχθηκε από τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον «Νυσταγμένο Τζο» Μπάιντεν, και αποτελεί μία από τις χειρότερες συμφωνίες που έχουν συναφθεί ποτέ σε σχέση με την ασφάλεια της χώρας μας», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστηρίζοντας ότι η προσέγγισή του θα εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ευρύτερη περιφερειακή ασφάλεια.

«Στην πραγματικότητα έδωσαν 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε ‘ΠΡΑΣΙΝΑ’ μετρητά, τα οποία φορτώθηκαν σε ένα Boeing 757 και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο Ιράν για να τα ξοδέψει η ιρανική ηγεσία όπως θεωρούσε κατάλληλο». έγραψε ο αμερικανός πρόεδρος προσθέτοντας:

«Άδειασε όλα τα μετρητά από τράπεζες στην Ουάσιγκτον, τη Βιρτζίνια και το Μέριλαντ. Αυτοί οι τραπεζίτες είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Επιπλέον, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια καταβλήθηκαν στο Ιράν».

Υποστήριξε δε ότι αν δεν είχε καταγγείλει εκείνη τη ‘συμφωνία’, θα είχαν χρησιμοποιηθεί πυρηνικά όπλα εναντίον του Ισραήλ και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων.

Στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνονται και δημοσιογράφοι με αμερικανό πρόεδρο να γράφει: «Τα ψεύτικα νέα, όπως ο ασήμαντος ‘δημοσιογράφος’ της Washington Post, Ντέιβιντ Ιγκνάτιους, λατρεύουν να μιλάνε για την JCPOA, γνωρίζοντας ότι ήταν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ και μια πλήρης ντροπή για τη χώρα μας».

Σημειώνει πως «αν μια συμφωνία επιτευχθεί υπό τον ‘ΤΡΑΜΠ’, θα εγγυάται ειρήνη, ασφάλεια και προστασία, όχι μόνο για το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή, αλλά και για την Ευρώπη, την Αμερική και παντού αλλού.

Θα είναι κάτι για το οποίο ολόκληρος ο κόσμος θα είναι περήφανος, αντί για τα χρόνια ντροπής και ταπείνωσης που αναγκαστήκαμε να υποφέρουμε λόγω της ανίκανης και δειλής ηγεσίας!».

Σε δεύτερη ανάρτησή του ο Ντόνλαντ Τραμπ ανεβάζει και άλλους τους τόνους χαρακτηρίζοντας τους Δημοκρατικούς προδότες.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Οι Δημοκρατικοί κάνουν ό,τι μπορούν για να υπονομεύσουν την εξαιρετικά ισχυρή θέση στην οποία βρισκόμαστε όσον αφορά το Ιράν. Παρά το γεγονός ότι ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος διήρκεσε 4 χρόνια, 3 μήνες και 14 ημέρες, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 6 χρόνια και 1 ημέρα, ο Πόλεμος της Κορέας 3 χρόνια, 1 μήνα και 2 ημέρες, ο Πόλεμος του Βιετνάμ 19 χρόνια, 5 μήνες και 29 ημέρες, και ο πόλεμος στο Ιράκ 8 χρόνια, 8 μήνες και 28 ημέρες, τους αρέσει να λένε ότι υποσχέθηκα 6 εβδομάδες για να νικήσω το Ιράν, και στην πραγματικότητα, από στρατιωτική άποψη, ήταν πολύ πιο γρήγορο από αυτό, αλλά δεν πρόκειται να τους αφήσω να πιέσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να συνάψουν μια συμφωνία που δεν είναι τόσο καλή όσο θα μπορούσε να είναι.

Διάβασα τις ψευδείς ειδήσεις που λένε ότι δέχομαι ‘πίεση’ για να κλείσω μια συμφωνία. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ! Δεν δέχομαι καμία απολύτως πίεση, αν και όλα θα γίνουν σχετικά γρήγορα! Ο χρόνος δεν είναι εχθρός μου, το μόνο που έχει σημασία είναι ότι επιτέλους, μετά από 47 χρόνια, θα τακτοποιήσουμε τα ΧΑΛΙΑ που άφησαν να συμβεί άλλοι Πρόεδροι επειδή δεν είχαν το θάρρος ή την προνοητικότητα να κάνουν ό,τι έπρεπε να γίνει σε σχέση με το Ιράν.

Είμαστε μέσα σε αυτό, και θα γίνει ΣΩΣΤΑ, και δεν θα αφήσουμε τους αδύναμους και αξιολύπητους Δημοκρατικούς, ΟΛΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ, που για χρόνια μιλούσαν για τους κινδύνους του Ιράν και ότι κάτι πρέπει να γίνει, αλλά τώρα, αφού είμαι εγώ αυτός που το κάνει, υποτιμούν τα επιτεύγματα του Στρατού μας και της Κυβέρνησης Τραμπ.

Αυτό εκτελείται τέλεια, σε κλίμακα Βενεζουέλας, απλά μια μεγαλύτερη, πιο περίπλοκη επιχείρηση. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Κατά την πρώτη θητεία μου, δημιούργησα τον μεγαλύτερο στρατό που έχει δει ποτέ η χώρα μας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης της Διαστημικής Δύναμης.

Κατά τη δεύτερη θητεία μου, χρησιμοποιώ σωστά και συνετά τον στρατό μας για να λύσω προβλήματα που μας άφησαν άλλοι με πολύ λιγότερη κατανόηση ή ικανότητα. ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ ΞΑΝΑ!».