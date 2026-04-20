Σημαντική είδηση:
20.04.2026 | 17:28
Πήλιο: Φωτιά σε πευκοδάσος στο Νεοχώρι
Στο Ισλαμαμπάντ κατευθύνεται ο Βανς – «Κανείς δεν παίζει παιχνίδια τώρα, σήμερα η συμφωνία» λέει ο Τραμπ
Κόσμος 20 Απριλίου 2026, 17:59

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει αν «συμμορφωθεί».

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ταξιδεύει στο Πακιστάν για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν και αναμένεται να προσγειωθεί «μέσα στις επόμενες ώρες», όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post.

«Υποτίθεται θα έχουμε συνομιλίες έτσι συμπεραίνω ότι σε αυτό το σημείο κανείς δεν παίζει παιχνίδια», τόνισε.

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν θα είχε πρόβλημα να συναντηθεί με την ιρανική ηγεσία αν υπάρξει συμφωνία, ενώ έθεσε ξανά το ζήτημα των πυρηνικών και εκτόξευσε νέες απειλές.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, και έχουμε μερικούς πολύ ικανούς ανθρώπους — αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», σημείωσε.

«Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», είπε. «Δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει αν συμμορφωθεί.

«Διαφορετικά, μια υπέροχη χώρα — θα μπορούσε πραγματικά να είναι», είπε ο Τραμπ, αλλά δεν διευκρίνισε τι θα συμβεί αν οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ καταρρεύσουν.

Τραμπ στο Fox News: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν δεν υπογραφεί συμφωνία, θα «ανατινάξει κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και γέφυρα στο Ιράν».

Επί του παρόντος, δεν έχει διευκρινιστεί το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Το Ιράν ούτε επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη αναφορά μέχρι στιγμής, ούτε ανακοίνωσε την απόφασή του να στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, πακιστανικές πηγές δήλωσαν νωρίτερα στη New York Post ότι η Τεχεράνη ήταν «πρόθυμη για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών», αλλά ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση γι’ αυτό».

Απειλές Τραμπ: «Τότε θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο PBS News ότι αν η εκεχειρία με το Ιράν λήξει και δεν επεκταθεί, «τότε θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες».

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν λήγει στις 22 Απριλίου (ώρα Ελλάδας).

Πώς η ρομαντικοποίηση της καθημερινότητας μπορεί να βελτιώσει την υγεία μας

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν – Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή στις συνομιλίες

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν ότι το Ισραήλ επεκτείνει τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Γάζα
Αιματηρή «εκεχειρία» 20.04.26

Οι εικόνες δείχνουν το Ισραήλ να κατασκευάζει μόνιμες στρατιωτικές βάσεις στη Γάζα, ενώ τα σχέδια ανασυγκρότησης που υποστηρίζονται από τις ΗΠΑ έχουν σταματήσει

Haaretz: Το Ισραήλ δεν ξέρει πώς να ζήσει χωρίς πόλεμο, και ίσως δεν θέλει
Μέση Ανατολή 20.04.26

Με ιδιαίτερο σαρκασμό ο αρθρογράφος της Haaretz αναρωτιέται αν έχουν μείνει καθόλου στόχοι για να βομβαρδίσει το Ισραήλ και να ικανοποιήσει την όρεξή του για μιλιταρισμό.

Καθώς ο Τραμπ επιτίθεται σε εχθρούς και φίλους, οι Αμερικανοί αρχίζουν να βλέπουν την Κίνα με καλό μάτι
Soft power 20.04.26

Για δεκαετίες, στην αμερικανική κοινή γνώμη η Κίνα θεωρούνταν κυρίως ένας ισχυρός και απειλητικός ανταγωνιστής, ταυτισμένος με οικονομικό φόβο, πολιτική καχυποψία και πολιτισμική απόσταση

Τα αλλάζει τώρα ο Τραμπ: Δεν πρόκειται να με πιέσουν να κάνω μια κακή συμφωνία – Έχουμε όλο τον χρόνο του κόσμου
Αλαλούμ 20.04.26 Upd: 18:23

Στο Πακιστάν αναμένται να μεταβεί ο Βανς που ηγείται της αμερικανικής διαπραγματευτικής ομάδας - Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του στις ειρηνευτικές συνομιλίες - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μακελειό στη Λουιζιάνα: Πατέρας των 7 από τα 8 παιδιά που δολοφονήθηκαν ήταν ο δράστης
Κόσμος 20.04.26

Ο δράστης μετά το μακελειό,  καταδιώχθηκε από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε όχημα με την απειλή όπλου ενώ στη συνέχεια έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών

Πέτερ Μαγιάρ: Αντιμέτωπος με το «βαθύ κράτος» του Όρμπαν
Ο χρόνος πιέζει 20.04.26

Από τη Δικαιοσύνη έως τα μέσα ενημέρωσης και την οικονομική ελίτ, το αποτύπωμα του πρώην πρωθυπουργού παραμένει ισχυρό - Ο νέος ούγγρος ηγέτης, Πέτερ Μαγιάρ, καλείται να προχωρήσει σε βαθιές τομές

«Χρυσές» επενδύσεις 2,12 δισ. δολαρίων στους καπνούς του πολέμου
«Έβρεξε» χρήμα 20.04.26

Πονταρίσματα πολύ υψηλού ρίσκου που «βγήκαν», αμέσως πριν από σημαντικές ανακοινώσεις αλλαγής πολιτικής από τις ΗΠΑ στον πόλεμο του Ιράν, τη Βενεζουέλα και τους δασμούς

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Πέτρο θα μηνύσει αυτόν του Εκουαδόρ Νομπόα για συκοφαντική δυσφήμιση
Κόσμος 20.04.26

Μετά από κατηγορίες του Νομπόα σε εφημερίδα της Κολομβίας, πως ο Πέτρο συνάντησε μέλη κινήματος που φέρονται να είχαν επαφές με αρχηγό καρτέλ, ο θιγόμενος αποφάσισε να μηνύσει τον Ντάνιελ Νομπόα

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Σουηδία: Βάζει «φρένο» στις οθόνες – Επιστροφή των μαθητών στο «χαρτί και μολύβι»
Κόσμος 20.04.26

Στροφή 180º κάνει η Σουηδία, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την ψηφιακή διάσπαση των μαθητών - Η κυβέρνηση αποσύρει τα tablets από τις τάξεις και επενδύει εκατομμύρια στα έντυπα βιβλία.

Έιμι Γουάινχαουζ: Δικαστικό «χαστούκι» στον πατέρα της – «Αναξιόπιστος, εμμονικός με το κέρδος»
Καταπέλτης 20.04.26

Ήττα για τον πατέρα της αδικοχαμένης Έιμι Γουάινχαουζ στο Ανώτατο Δικαστήριο και νίκη για δύο στενές φίλες της κόρης του με αφορμή μια δημοπρασία

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
Ελλάδα 20.04.26

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Η Ράμα Ντουβάτζι στο στούντιό της – Πρότυπο της αριστερής Gen Ζ, «απειλή» των δεξιών μουσουλμάνων
Kινούμενα σχέδια 20.04.26

Περιτριγυρισμένη από τα σχέδιά της και τα κεραμικά της, η Ράμα Ντουβάτζι, μιλάει στο Hyperallergic για την εξελισσόμενη καλλιτεχνική της πορεία και τη νέα της ζωή ως πρώτη κυρία της Νέας Υόρκης.

«Καρφιά» Βλάχου για υπόθεση Λαζαρίδη: «Κάτι δεν πάει καλά στο Μαξίμου»
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Έντονη κριτική προς τον πρωθυπουργό για τη διαχείριση της υπόθεσης Λαζαρίδη, άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ, Γ. Βλάχος, καταλογίζοντας στο Μαξίμου απουσία συντονισμού. «Καρφιά» για απαξίωση του ρόλου των βουλευτών, πυρά σε Άδωνη για ευρωπαϊκή εισαγγελία, αιχμές για κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι σε Καραμανλή - Σαμαρά. Τι είπε για τις άρσεις ασυλίας.

Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
Ελλάδα 20.04.26

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Σαλμάς: Ούτε το 5% των υποθέσεων διαφθοράς δεν έχει βγει στη φόρα, θα έρθουν δικογραφίες και για την Υγεία – Προαναγγέλλει μήνυση ο Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Σοβαρές καταγγελίες και σκληρή κριτική στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από τον πρώην βουλευτή της ΝΔ, και νυν ανεξάρτητο, Μάριο Σαλμά. Μιλώντας για την πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση που έχει περάσει, είπε, μεταξύ άλλων, ότι επίκειται δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον χώρο της Υγείας, με βαρείς χαρακτηρισμούς για τον Αδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος απειλεί με μήνυση.

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ θεωρεί ότι ο Τραμπ «θα μπορούσε να της δώσει προεδρική χάρη»
Ντέιβιντ Όσκαρ Μάρκους 20.04.26

«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Αλλά υπάρχουν σοβαροί λόγοι», λέει ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ, ενώ συμφωνεί πως «αυτό που έκανε ο Έπσταϊν ήταν φρικτό»

Αταμάν: «Στη regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός – Τελικός το ματς με τη Μονακό»
Euroleague 20.04.26

Ο Εργκίν Αταμάν τόνισε ότι η αναμέτρηση με τη Μονακό θα έχει χαρακτήρα «τελικού» για τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο των play in, ενώ μίλησε και για την πορεία του Ολυμπιακού στη regular season.

Πέτερ Μαγιάρ: Η «σκοτεινή πλευρά» του ανθρώπου που ηγήθηκε της ήττας του Βίκτορ Όρμπαν
Αλλαγή στην Ουγγαρία; 20.04.26

Ο Πέτερ Μαγιάρ έχει πολύ στενούς δεσμούς με το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Όχι μόνο σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Οι ευρωβουλευτές του τείνουν να ψηφίζουν όπως εκείνοι του Fidesz.

ΠΑΣΟΚ: Πανικόβλητη επίθεση στον Ανδρουλάκη από τους μάστορες του ψέματος – Καληνύχτα σας κ. Μαρινάκη
Πολιτική Γραμματεία 20.04.26

Φαιδροί οι υπαινιγμοί στο πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, λέει η Χαριλάου Τρικούπη για τα σχόλια του Παύλου Μαρινάκη που επέκρινε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν ανέδειξε τα εθνικά θέματα στην επίσκεψή του στην Ισπανία

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 20.04.26

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

