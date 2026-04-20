Στο Ισλαμαμπάντ κατευθύνεται ο Βανς – «Κανείς δεν παίζει παιχνίδια τώρα, σήμερα η συμφωνία» λέει ο Τραμπ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ταξιδεύει στο Πακιστάν για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν και αναμένεται να προσγειωθεί «μέσα στις επόμενες ώρες», όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα New York Post.

«Υποτίθεται θα έχουμε συνομιλίες έτσι συμπεραίνω ότι σε αυτό το σημείο κανείς δεν παίζει παιχνίδια», τόνισε.

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα ότι δεν θα είχε πρόβλημα να συναντηθεί με την ιρανική ηγεσία αν υπάρξει συμφωνία, ενώ έθεσε ξανά το ζήτημα των πυρηνικών και εκτόξευσε νέες απειλές.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», είπε. «Αν θέλουν να συναντηθούμε, και έχουμε μερικούς πολύ ικανούς ανθρώπους — αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους συναντήσω», σημείωσε.

«Να απαλλαγούν από τα πυρηνικά τους όπλα. Είναι πολύ απλό», είπε. «Δεν θα υπάρχουν πυρηνικά όπλα», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε ακόμη ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να ευημερήσει αν συμμορφωθεί.

«Διαφορετικά, μια υπέροχη χώρα — θα μπορούσε πραγματικά να είναι», είπε ο Τραμπ, αλλά δεν διευκρίνισε τι θα συμβεί αν οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ καταρρεύσουν.

Τραμπ στο Fox News: Η συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί σήμερα στο Πακιστάν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι μια συμφωνία με το Ιράν θα υπογραφεί «σήμερα» στην πρωτεύουσα του Πακιστάν, Ισλαμαμπάντ.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν δεν υπογραφεί συμφωνία, θα «ανατινάξει κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και γέφυρα στο Ιράν».

Επί του παρόντος, δεν έχει διευκρινιστεί το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έγιναν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου.

Το Ιράν ούτε επιβεβαίωσε τη συγκεκριμένη αναφορά μέχρι στιγμής, ούτε ανακοίνωσε την απόφασή του να στείλει αντιπροσωπεία στο Ισλαμαμπάντ. Ωστόσο, πακιστανικές πηγές δήλωσαν νωρίτερα στη New York Post ότι η Τεχεράνη ήταν «πρόθυμη για έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών», αλλά ότι «δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση γι’ αυτό».

Απειλές Τραμπ: «Τότε θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο PBS News ότι αν η εκεχειρία με το Ιράν λήξει και δεν επεκταθεί, «τότε θα αρχίσουν να πέφτουν πολλές βόμβες».

Υπενθυμίζεται ότι η εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν λήγει στις 22 Απριλίου (ώρα Ελλάδας).

