Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Θα συμμετέχει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στη διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ στο Πακιστάν; Σύγχυση επικρατεί τις τελευταίες ώρες, λόγω των αντικρουόμενων πληροφοριών από την αμερικανική κυβέρνηση. Ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή Αμερικανοί διπλωμάτες και αξιωματούχοι δήλωναν ότι θα ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ τους διέψευσε. Και επανέλαβε τις απειλές για το Ιράν.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο ABC News, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο Τζέι Ντι Βανς δεν θα ηγηθεί της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις νέες συνομιλίες με το Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος επικαλέστηκε ανησυχίες σχετικές με την ασφάλεια.

Trump says JD Vance will not go to Islamabad. Source: ABC News https://t.co/iNNcb6XFjS — Clash Report (@clashreport) April 19, 2026



Νωρίτερα, μέσα στην ημέρα, τόσο ο πρέσβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Μάικ Γουόλτς, όσο και ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, υποδείκνυαν ότι ο Βανς θα ηγείτο του γύρου των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ.

«Είναι μόνο για λόγους ασφάλειας», είπε ο Τραμπ στο ABC News. «Ο Τζέι Ντι είναι υπέροχος».

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Λευκός Οίκος διέψευσε τον Αμερικανό πρόεδρο. Σε δήλωση στο δίκτυο CNN, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντ. Βανς θα συμμετάσχει στον επόμενο γύρο συνομιλιών για το Ιράν. Και πως θα βρίσκεται στο Πακιστάν μαζί με τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ.

Ανάρτηση με απειλές

Νωρίτερα έγραψε στο Truth Social:

«Οι εκπρόσωποί μου πηγαίνουν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν – Θα βρίσκονται εκεί αύριο το βράδυ για διαπραγματεύσεις», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική ΣΥΜΦΩΝΙΑ και ελπίζω να την αποδεχτούν. Γιατί, αν δεν το κάνουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γκρεμίσουν κάθε σταθμό παραγωγής ενέργειας και κάθε γέφυρα στο Ιράν», πρόσθεσε.

Και προειδοποιώντας ότι θα πάψει να είναι πια «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» αν οι συνομιλίες αποτύχουν, ο Τραμπ λέει ότι αυτές οι γέφυρες και οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας θα «γκρεμιστούν γρήγορα, θα γκρεμιστούν εύκολα».

Πλήρης σύγχυση

Το γεγονός των αντικρουόμενων πληροφοριών από την κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει σχολιαστεί ποικιλοτρόπως. Και μάλιστα την ώρα που όλα δείχνουν ότι το Ιράν θα ήθελε τον Τζέι Ντι Βανς στο Πακιστάν.

Two different stories, two different reporters in the span of minutes. This is why no one can trust this administration or the media that blindly reports. pic.twitter.com/i8vuTwhGbg — Lily Cooper (@HariettCooper) April 19, 2026



Κατά τον Τραμπ, επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας θα είναι οι συνήθεις ύποπτοι… Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Οι οποίοι είχαν αναλάβει και τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι επίσης τα πρόσωπα, οι εισηγήσεις των οποίων, σύμφωνα με τον ίδιο τον Τραμπ, τον οδήγησαν στην απόφαση να βομβαρδίσει το Ιράν. Διότι τον διαβεβαίωσαν ότι σύντομα η Τεχεράνη θα αποκτούσε πυρηνικό όπλο.

Ο Τζέι Ντι Βανς είχε ηγηθεί της αντιπροσωπείας των ΗΠΑ στον ανεπιτυχή πρώτο γύρο. Οι εναπομείναντες ηγέτες της Τεχεράνης φέρονται ότι έχουν πιέσει για τη συμμετοχή του, καθώς, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Βανς είναι κατά του πολέμου.