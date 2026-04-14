Πλοίο διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ παρά τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ – «Προκαταρκτικές συνομιλίες» Λιβάνου και Ισραήλ
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν θέλει διακαώς συμφωνία ενώ είναι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ - Αυξάνονται οι φήμες ότι ένας δεύτερος γύρος συνομιλιών θα μπορούσε να λάβει χώρα την Πέμπτη στο Ισλαμαμπάντ ή τη Γενεύη - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών βρίσκεται σε ισχύ, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι η Τεχεράνη θέλει διακαώς συμφωνία. Το Ιράν κατηγορεί τις ΗΠΑ για πειρατεία, ενώ χιλιάδες Ιρανοί διαδηλώνουν στην Τεχεράνη κατά του αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ.
Αυξάνονται οι φήμες ότι επίκειται δεύτερο γύρος διαπραγματεύσεων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, πιθανότατα εντός της εβδομάδας που διανύουμε. Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, είπε ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί -μεταξύ άλλων- να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.
Στις 6 το απόγευμα σήμερα Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσουν στην Ουάσινγκτον, οι απευθείας συνομιλίες μεταξύ των πρεσβευτών του Λιβάνου και του Ισραήλ. Στη συνάντηση θα λάβει μέρος ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Μαρκ Ρούμπιο. Αυτές θα είναι οι πρώτες συνομιλίες μετά το 1983. Ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απορρίπτει τις συνομιλίες, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις αποτελούν τέχνασμα για να ασκηθεί πίεση στην οργάνωσή του ώστε να παραδώσει τα όπλα της.
