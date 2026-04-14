Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
Ο Τραμπ τα έβαλε και με τη Μελόνι – «Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος»
Κριτική στην ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι άσκησε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή τη αντίδρασή της για τα όσα είπε ο αμερικανός πρόεδρος για τον Πάπα Λέοντα.
Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την πρωθυπουργό της Ιταλίας για την απροθυμία της να συνδράμει στον πόλεμο με το Ιράν σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην εφημερίδα Corriere della Sera.
«Αρέσει στους Ιταλούς το γεγονός ότι η πρωθυπουργός σας δεν μας προσφέρει καμία βοήθεια για να εξασφαλίσουμε το πετρέλαιο;» – ρωτά ο Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνομιλία με την εφημερίδα Corriere della Sera – «Αρέσει στον κόσμο; Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είμαι σοκαρισμένος από αυτήν. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Υπενθυμίζεται ότι η ιταλίδα πρωθυπουργός χθες χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την ανάρτηση του αμερικανού προέδρου με αναφορά στον πάπα Λέοντα τον ΙΔ΄.
«Είναι η Μελόνι η οποία είναι απαράδεκτη, διότι δεν την ενδιαφέρει αν το Ιράν έχει πυρηνικά όπλα και το ότι θα τίναζε στον αέρα την Ιταλία μέσα σε δυο λεπτά, αν είχε την δυνατότητα», πρόσθεσε ο Τραμπ.
Σε νέα του αναφορά στον ποντίφικα, επίσης, ο αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι ο Λέων «δεν καταλαβαίνει και δεν θα έπρεπε να μιλά για πόλεμο, διότι δεν έχει ιδέα του τι συμβαίνει». «Δεν καταλαβαίνει ότι στο Ιράν, τον περασμένο μήνα δολοφόνησαν σαράντα δυο χιλιάδες διαδηλωτές και ότι η χώρα αποτελεί πυρηνική απειλή», ολοκλήρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.
