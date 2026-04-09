H ιταλική κυβέρνηση, με γραπτή ανακοίνωσή της, καταδίκασε τα όσα συνέβησαν χθες Τετάρτη στον νότιο Λίβανο και, ειδικότερα, τη ρίψη προειδοποιητικών βολών από τον ισραηλινό στρατό προς την κατεύθυνση ιταλικού οχήματος το οποίο ανήκει στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ – UNIFIL (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Karamallah Daher, επάνω, όχημα και στρατιωτικοί της UNIFIL).

«Είναι εντελώς απαράδεκτο, προσωπικό το οποίο δραστηριοποιείται υπό τη σημαία του ΟΗΕ, να τίθεται σε κίνδυνο με ανεύθυνες πράξεις σαν τη σημερινή, οι οποίες παραβιάζουν ξεκάθαρα το ψήφισμα 1701 των Ηνωμένων Εθνών», αναφέρει η ιταλική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η ιταλίδα πρωθυπουργός αναμένει το αποτέλεσμα της κλήσης του ισραηλινού πρεσβευτή στο ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την περασμένη νύχτα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν και το Ισραήλ αποτελεί μια ευκαιρία που πρέπει να αξιοποιηθεί για να τεθεί τέλος και στον πόλεμο στον Λίβανο.

«Συνεχείς επιθέσεις»

»Η απόφαση της Χεζμπολάχ να σύρει τη χώρα σε αυτήν τη σύρραξη ήταν ανεύθυνη, αλλά οι συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο – οι οποίες προκάλεσαν ήδη υπερβολικά μεγάλο αριθμό νεκρών και απαράδεκτο αριθμό εκτοπισμένων – πρέπει να λήξουν άμεσα», είναι η θέση της κυβέρνησης Μελόνι.

«Η Ιταλία επαναλαμβάνει, για μια ακόμη φορά με αποφασιστικότητα, την ανάγκη να υπάρξουν εγγυήσεις για την ασφάλεια των ιταλών στρατιωτών και ολόκληρης της αποστολής της Unifil», καταλήγει η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Πηγή: ΑΠΕ