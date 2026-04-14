Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ

Ολοκληρώθηκαν οι άμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των δύο χωρών, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι στόχος στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου είναι να δοθεί τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο Λίβανος επιθυμεί να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός από το έδαφός του.

Παρά τις συνομιλίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) συνεχίζουν τις επιθέσεις σε λιβανέζικες περιοχές στα νότια της χώρας. Και η Χεζμπολάχ, που έχει αντιταχθεί στις διαπραγματεύσεις, από την πλευρά της, απαντά με εκτοξεύσεις ρουκετών σε θέσεις των IDF.

🔴 BREAKING : 🇮🇱🇺🇸🇱🇧 Marco Rubio is hosting Israeli and Lebanese envoys in Washington for the first direct talks between the two countries in decades. "The Lebanese people are victims of Iranian aggression, and this needs to stop," said Rubio.

Ρούμπιο: Ιστορική ευκαιρία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που με αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχει στη διαδικασία, δήλωσε ότι η εν εξελίξει συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία. Και πως, παρά το γεγονός ότι δεν θα επιλυθούν όλα τα περίπλοκα ζητήματα τις επόμενες ώρες, ελπίζει ότι τα μέρη θα αρχίσουν να προχωρούν προς τα εμπρός.

Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στόχο έχουν «να θέσουν οριστικό τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ, που διαρκεί 20-30 χρόνια σε αυτό το τμήμα του κόσμου».

Οι δύο πλευρές έχουν «δεκαετίες ιστορίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε. Κατά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, «όλες οι πολυπλοκότητες αυτού του ζητήματος δεν θα επιλυθούν στις επόμενες έξι ώρες. Αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο» προς την επίλυσή του, σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα.

Οι αντιπροσωπείες

Στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου εκτός από τον Μάρκο Ρούμπιο, συμμετέχουν ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ και η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντε-Μοαουάντ.

Η πρώτη επαφή μεταξύ των πρεσβευτών Ισραήλ και Λιβάνου έγινε το βράδυ της Παρασκευής, όταν μίλησαν τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, αυτή είναι άποψη που συμμερίζεται ο Λίβανος. Η Βηρυτός ανησυχεί ότι η χρήση της κατάστασης στο νότιο Λίβανο ως μέρος των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν θα έδινε στο Ιράν μόχλευση που θα ενέπλεκε την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Συνεχίζεται η σύγκρουση

Καθώς οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου εξελίσσονται, η Χεζμπολάχ δήλωσε συνεχίζει να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με τις δικές της πυραυλικές επιθέσεις.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα, η οποία έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, δήλωσε ότι εξαπέλυσε 26 επιθέσεις τόσο στο βόρειο Ισραήλ όσο και σε ισραηλινά χερσαία στρατεύματα που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο σήμερα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκετοβόλα όπλα προς τις κοινότητες Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ στο βόρειο Ισραήλ.

Από τη δική τους πλευρά, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι στόχευσαν θέσεις της Χεζμπολάχ στην πόλη Άαντσιτ του νότιου Λιβάνου χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν διότι όπως ισχυρίζονται είχαν εντοπίσει «αυξημένη δραστηριότητα» της Χεζμπολάχ στο χωριό.

Από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περίπου 130 πυραύλους από το Άαντσιτ εναντίον στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο και στο Ισραήλ, ειδικά στο Κιριάτ Σμόνα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Μεταξύ των σημείων που επλήγησαν στην πόλη ήταν αποθήκες όπλων, εκτοξευτές πυραύλων και αρχηγεία της Χεζμπολάχ, επίσης σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι οι επιδρομές σκότωσαν επίσης αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ που είχαν σχεδιάσει επιθέσεις στο Ισραήλ.