Σημαντική είδηση:
14.04.2026 | 16:17
Με προβλήματα η επιστροφή των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ
Κόσμος 14 Απριλίου 2026, 20:34

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζονται οι συγκρούσεις IDF και Χεζμπολάχ

Οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Έτσι, αφαιρούν από το Ιράν τη δυνατότητα επιρροής στον Λίβανο.

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Ολοκληρώθηκαν οι άμεσες συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, στο αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με την ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των δύο χωρών, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι στόχος στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου είναι να δοθεί τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Ο Λίβανος επιθυμεί να αποχωρήσει ο ισραηλινός στρατός από το έδαφός του.

Παρά τις συνομιλίες, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) συνεχίζουν τις επιθέσεις σε λιβανέζικες περιοχές στα νότια της χώρας. Και η Χεζμπολάχ, που έχει αντιταχθεί στις διαπραγματεύσεις, από την πλευρά της, απαντά με εκτοξεύσεις ρουκετών σε θέσεις των IDF.

Ρούμπιο: Ιστορική ευκαιρία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, που με αμερικανική αντιπροσωπεία συμμετέχει στη διαδικασία, δήλωσε ότι η εν εξελίξει συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον αποτελούν μια ιστορική ευκαιρία. Και πως, παρά το γεγονός ότι δεν θα επιλυθούν όλα τα περίπλοκα ζητήματα τις επόμενες ώρες, ελπίζει ότι τα μέρη θα αρχίσουν να προχωρούν προς τα εμπρός.
Σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο, οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στόχο έχουν «να θέσουν οριστικό τέλος στην επιρροή της Χεζμπολάχ, που διαρκεί 20-30 χρόνια σε αυτό το τμήμα του κόσμου».


Οι δύο πλευρές έχουν «δεκαετίες ιστορίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε. Κατά τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, «όλες οι πολυπλοκότητες αυτού του ζητήματος δεν θα επιλυθούν στις επόμενες έξι ώρες. Αλλά μπορούμε να αρχίσουμε να προχωράμε και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο» προς την επίλυσή του, σημείωσε, ανάμεσα σε άλλα.

Δείτε βίντεο από την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στις ΗΠΑ

Οι αντιπροσωπείες

Στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου εκτός από τον Μάρκο Ρούμπιο, συμμετέχουν ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ, Γιεχιέλ Λέιτερ και η πρέσβης του Λιβάνου στις ΗΠΑ, Νάντα Χαμάντε-Μοαουάντ.

Η πρώτη επαφή μεταξύ των πρεσβευτών Ισραήλ και Λιβάνου έγινε το βράδυ της Παρασκευής, όταν μίλησαν τηλεφωνικά.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ θέλουν να διαχωρίσουν τις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου από το ευρύτερο πλαίσιο των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, αυτή είναι άποψη που συμμερίζεται ο Λίβανος. Η Βηρυτός ανησυχεί ότι η χρήση της κατάστασης στο νότιο Λίβανο ως μέρος των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν θα έδινε στο Ιράν μόχλευση που θα ενέπλεκε την κυβέρνηση του Λιβάνου.

Συνεχίζεται η σύγκρουση

Καθώς οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου εξελίσσονται, η Χεζμπολάχ δήλωσε συνεχίζει να απαντά στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο με τις δικές της πυραυλικές επιθέσεις.

Η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα, η οποία έχει εκφράσει την αντίθεσή της στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου, δήλωσε ότι εξαπέλυσε 26 επιθέσεις τόσο στο βόρειο Ισραήλ όσο και σε ισραηλινά χερσαία στρατεύματα που επιχειρούν στο νότιο Λίβανο σήμερα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με ρουκετοβόλα όπλα προς τις κοινότητες Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ στο βόρειο Ισραήλ.

Από τη δική τους πλευρά, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις αναφέρουν ότι στόχευσαν θέσεις της Χεζμπολάχ στην πόλη Άαντσιτ του νότιου Λιβάνου χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με τις IDF, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν διότι όπως ισχυρίζονται είχαν εντοπίσει «αυξημένη δραστηριότητα» της Χεζμπολάχ στο χωριό.

Από την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περίπου 130 πυραύλους από το Άαντσιτ εναντίον στρατευμάτων στο νότιο Λίβανο και στο Ισραήλ, ειδικά στο Κιριάτ Σμόνα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Μεταξύ των σημείων που επλήγησαν στην πόλη ήταν αποθήκες όπλων, εκτοξευτές πυραύλων και αρχηγεία της Χεζμπολάχ, επίσης σύμφωνα με τον στρατό.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι οι επιδρομές σκότωσαν επίσης αρκετούς μαχητές της Χεζμπολάχ που είχαν σχεδιάσει επιθέσεις στο Ισραήλ.

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του

Smartphones: Τι «λέει» η υπερβολική χρήση για τα συναισθήματά μας;

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Τραμπ: Οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να ξαναρχίσουν σε δύο ημέρες

Ελλάδα και 17 ακόμη χώρες χαιρετίζουν τις συνομιλίες Ισραήλ και Λιβάνου – Καλούν σε αποκλιμάκωση
Μέση Ανατολή 14.04.26

Οι 18 υπουργοί Εξωτερικών προτρέπουν όλα τα μέρη να εργαστούν προς μια διαρκή πολιτική λύση, και καταδικάζουν με τον πιο έντονο τρόπο τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, αλλά και τα μαζικά ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Ο λόγος 14.04.26

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
The Economist 14.04.26

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ουγγαρία: Πρώτα μεταρρυθμίσεις και μετά αποδέσμευση δισεκ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια, ζητούν Ευρωβουλευτές
Κόσμος 14.04.26

Ευρωβουλευτές ζητούν από την Κομισιόν να μην δώσει λευκή επιταγή στην Ουγγαρία αλλά να ζητήσει να προχωρήσουν μεταρρυθμίσεις πριν αποδεσμεύσει δισ. ευρώ από παγωμένα κεφάλαια

Η Ισπανία χορηγεί νόμιμο καθεστώς σε μισό εκατομμύριο μετανάστες – Τι προβλέπει το διάταγμα
Βήματα μπροστά 14.04.26

Η κυβέρνηση Σάντσεθ υπερασπίστηκε την απόφαση με κριτήρια, πέρα από ανθρωπιστικούς λόγους, τη γήρανση του πληθυσμού στην Ισπανία, αλλά και την ανάγκη να λειτουργούν οι δημόσιες υπηρεσίες.

Καρδίτσα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους δύο ανήλικους δράστες λίγο μετά τη δολοφονία του γνωστού τραγουδιστή
Ελλάδα 14.04.26

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο ανήλικοι να τρέπονται σε φυγή αφού ο ένας έχει μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τον τραγουδιστή Γιώργο Τσιτόγλου στις 22 Μαρτίου στην Καρδίτσα

Γλυφάδα: Άγνωστοι βανδάλισαν σχολικό συγκρότημα – Έκλεψαν ακόμα και τα χρήματα για την εκδρομή – Σοκάρουν οι εικόνες
Ελλάδα 14.04.26

Απίστευτες εικόνες καταστροφής αντίκρυσαν οι καθηγητές στο σχολικό συγκρότημα όπου συστεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και το 5ο Λύκειο στη Γλυφάδα

Διακοπές πρόσβασης στο ίντερνετ από κινητό στη Ρωσία – «Είναι προσωρινές», λέει το Κρεμλίνο
Ο λόγος 14.04.26

Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι οι διακοπές πρόσβασης είναι προσωρινές και θα αρθούν τελικά, ενώ μια πηγή δήλωσε ότι το είδος αυτό της καταστολής έχει εξοργίσει τμήματα της ελίτ

Διαιτησία: Η UEFA που στηρίζει αλλά δεν ορίζει!
Ποδόσφαιρο 14.04.26

Οι Έλληνες διαιτητές, όπως και με τις προηγούμενες ΚΕΔ, έτσι και επί Λανουά δεν ορίζονται σε υψηλού επιπέδου αγώνες. Άρα επιβεβαιώνεται το χαμηλό επίπεδο και με την τωρινή κατάσταση

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.04.26

Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Όλοι οι πόλεμοι έχουν έναν ηττημένο – Στο Ιράν θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ
The Economist 14.04.26

Αυτό που έχει καταστεί σαφές είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να αποδεσμευθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Ίσως γιατί κατάλαβε ότι η υπερβολική επίδειξη τεστοστερόνης τελικά υπονόμευσε την αμερικανική ισχύ.

Τριγμοί στην κυβέρνηση για την υπόθεση Λαζαρίδη – Τίτλοι τέλους στην… γαλάζια «Αριστεία»
Συννεφιά στο Μαξίμου 14.04.26

Ο Μακάριος Λαζαρίδης παραδέχτηκε ότι δεν είχε τα τυπικά προσόντα για να προσληφθεί σε θέση επιστημονικού συμβούλου αλλά αυτό έγινε, «γκρεμίζοντας» εμμέσως το κυβερνητικό αφήγημα περί «Αριστείας». Αποστάσεις έλαβε ο Στέλιος Πέτσας χρεώνοντας «λάθος επικοινωνίας». Χωρίς ουσιαστική απάντηση η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών – Βρέθηκαν «ξενώνες» και εργαστήριο κατασκευής πλαστών εγγράφων
Ελλάδα 14.04.26

Σύμφωνα με την Αστυνομία από τον Ιανουάριο το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει ή προγραμμάτιζε τουλάχιστον 203 παράνομες μεταφορές μεταναστών αποκομίζοντας κέρδη πάνω από 1 εκατ. ευρώ

Θεσσαλονίκη: Έφεση από την Εισαγγελία Εφετών κατά της απόφασης για το revenge porn βίντεο με θύμα την Ιωάννα Τούνη
Θεσσαλονίκη 14.04.26

Η έφεση αφορά τόσο στο ύψος των ποινών, θεωρώντας ότι έπρεπε να επιβληθούν μεγαλύτερες, όσο και στην αναγνώριση ελαφρυντικού στον καταδικασθέντα με τη χαμηλότερη ποινή

Τουρκία: Συνελήφθησαν δύο Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία μέσα στην Αγία Σοφία
Κόσμος 14.04.26

Το επεισόδιο μέσα στην Αγία Σοφία καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας - Το ζευγάρι Ελλήνων τουριστών οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και προφυλακίστηκε με την κατηγορία της «υποκίνησης μίσους»

Ντε Γκρες και επίσημα: Με τη σφραγίδα του ΣτΕ ο Παύλος και ακόμη 9 μέλη της τέως βασιλικής οικογένειας
Ελλάδα 14.04.26

Σημειώνεται πως τα 10 μέλη της οικογένειας του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου που ονομάζονται και επισήμως Ντε Γκρες είναι τα πέντε παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος Ντε Γκρες, Νικόλαος Ντε Γκρες, Φίλιππος Ντε Γκρες, Θεοδώρα Ντε Γκρες και Αλεξία Ντε Γκρες, καθώς και τα παιδιά του πρώτου. 

BBC: Τι συμβαίνει στα χερσαία σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας; – Μασκοφόροι, κυβερνητική αμηχανία και ένα γραπτό ερώτημα
«Pushbacks» 14.04.26

Στρατολογεί η αστυνομία μετανάστες για να απωθήσουν βίαια άλλους μετανάστες πίσω στα χερσαία σύνορά της με την Τουρκία; Το δημοσίευμα «φωτιά» του BBC, το γραπτό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανεπίσημη θέση των ελληνικών Αρχών.

Ακρίβεια: Πάσχα με αύξηση τιμών και χαμηλότερη κατανάλωση – Στο «κυνήγι» των χαμηλότερων τιμών τα νοικοκυριά
Ο πασχαλινός τζίρος 14.04.26

«Πάσχα των Ελλήνων» με την ακρίβεια να έχει «στρογγυλοκαθίσει», αποτυπώνοντας τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα για τα νοικοκυριά. Οι ελιγμοί των καταναλωτών για να «κλειδώσουν» χαμηλότερες τιμές.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

