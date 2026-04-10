Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 15:38

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Η καρδιά δεν θέλει δίαιτα: Οι 4 κινήσεις που κάνουν τη διαφορά

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποιεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να μην κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ εν όψει των συνομιλιών της ερχόμενης εβδομάδας
Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει να κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ, ενόψει των διαπραγματεύσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα.

«Δεν θα δεχτούμε την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση και καλούμε τους αξιωματούχους να σταματήσουν να προσφέρουν δωρεάν παραχωρήσεις», τόνισε ο Κασέμ σε γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της οργάνωσης, Al-Manar, στο οποίο καταγγέλλει επίσης την «αιματηρή εγκληματικότητα της Τετάρτης», όταν ο Λίβανος ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Νετανιάχου: Συνεχίζουμε τα χτυπήματα στη Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε διάγγελμά του ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση, μετά την ανακοίνωση του γραφείου του ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους κατοίκους του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Κόσμος
Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ
Κόσμος 10.04.26

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Χαβάη: Εντυπωσιακές εικόνες από την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα
Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ
Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ ενόψει των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν
Έως και 10.000 μέλη προσωπικού ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού και της αστυνομίας, έχουν επιφορτιστεί παράλληλα με πράκτορες των υπηρεσιών Πληροφοριών για την ασφαλή διεξαγωγή των συνομιλίων

Ιβάνκα Τραμπ: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μητέρα της, τον σύζυγό της και τον πατέρα της, Ντόναλντ Τραμπ
Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε podcast για τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της, από την απώλεια της μητέρας της μέχρι τη μάχη του συζύγου της με τον καρκίνο και την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα της.

ΗΠΑ: Παρανάλωμα αποθήκη χάρτου – Βίντεο δείχνει κάποιον να βάζει φωτιά λέγοντας «δεν μας πληρώνετε αρκετά»
Ήταν τέτοια η δύναμη της φωτιάς, που οι πυροσβέστες αν και μπήκαν αρχικά στο εσωτερικό της αποθήκης στις ΗΠΑ, αναγκάστηκαν να βγουν λόγω ταχύτατης εξάπλωσης και να συνεχίσουν απ' έξω

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Βανς: Ο Τραμπ μας έχει δώσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για τις συνομιλίες – Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τον Λίβανο
Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»
Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού
«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας»
Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα
Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»
Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν
Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο – Οι εκδηλώσεις
Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια
Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ
Η Τότεναμ είναι στο χείλος του γκρεμού. Έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και για να βρει... ελπίδα έκανε τον Ντε Ζέρμπι δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League!

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet
The most solemn day in the Greek Orthodox calendar brings the country to a near-standstill, as churches, streets and coastlines fill with candlelight, flowers and quiet grief

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)
Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.

Κίνηση: Αυξημένη σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί
Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

Τρεις νεκροί σε πλήγματα σε Ρωσία και Ουκρανία, παρά τη συμφωνία για εκεχειρία το Πάσχα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε την Μεγάλη Πέμπτη κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου για το Πάσχα των ορθοδόξων, την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι αποδέχεται, θυμίζοντας ότι την είχε ήδη προτείνει το Κίεβο

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

