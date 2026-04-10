Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ προειδοποιεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να μην κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ εν όψει των συνομιλιών της ερχόμενης εβδομάδας

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να σταματήσει να κάνει «δωρεάν παραχωρήσεις» στο Ισραήλ, ενόψει των διαπραγματεύσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν μεταξύ Βηρυτού και Τελ Αβίβ στην Ουάσινγκτον την ερχόμενη εβδομάδα.

«Δεν θα δεχτούμε την επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση και καλούμε τους αξιωματούχους να σταματήσουν να προσφέρουν δωρεάν παραχωρήσεις», τόνισε ο Κασέμ σε γραπτό μήνυμα που μεταδόθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό της οργάνωσης, Al-Manar, στο οποίο καταγγέλλει επίσης την «αιματηρή εγκληματικότητα της Τετάρτης», όταν ο Λίβανος ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την επίτευξη πλήρους ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών.

#Lebanonnews: The Secretary-General of #Hezbollah, Naim Qassem, said the group’s resistance would continue “until the last breath,” urging Lebanese officials to stop what he described as “free concessions.”https://t.co/6XtgL28wKe — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) April 10, 2026

Νετανιάχου: Συνεχίζουμε τα χτυπήματα στη Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε σε διάγγελμά του ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν με μεγάλη ένταση, μετά την ανακοίνωση του γραφείου του ότι το Ισραήλ θα ξεκινήσει άμεσες συνομιλίες με τον Λίβανο.

«Δεν υπάρχει εκεχειρία στον Λίβανο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα προς τους κατοίκους του Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου τόνισε ότι οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν μέχρι την αποκατάσταση της ασφάλειας του Ισραήλ.