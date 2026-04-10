Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
10.04.2026 | 08:52
Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Κόσμος 10 Απριλίου 2026, 08:14

Νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μετά τα μεσάνυχτα εναντίον του Ισραήλ, δύο εναντίον «συγκεντρώσεων στρατιωτών», στα σύνορα των δυο χωρών, και εναντίον παραμεθόριας πόλης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε δέκα θέσεις στον Λίβανο από όπου εκτοξεύτηκαν ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ και πρόσθεσε πως «συνεχίζει να εντοπίζει και να καταστρέφει εκτοξευτήρες».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πως «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» και πρόσθεσε ότι «συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολά με όλη μας τη δύναμη και δεν σταματήσουμε ωσότου αποκαταστήσουμε την ασφάλειά μας».

Η συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ.

Αφορούσαν διάφορους τομείς του Ισραήλ, ανάμεσά τους περιοχή στον νότο, σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο· σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον έναν πύραυλο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ελληνική οικονομία: Πότε θα έρθει το νέο πακέτο μέτρων;

Όπλα ή ψωμί; – Ο «στρατός των ονείρων» του Τραμπ και το «ψαλίδισμα» του κοινωνικού κράτους
Διχαστική ατζέντα 10.04.26

Με το βλέμμα στραμμένο στην Κίνα, ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί εκτίναξη των αμυντικών δαπανών στις ΗΠΑ, εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας από τον πόλεμο στο Ιράν και διχασμού στο Κογκρέσο

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΗΠΑ: Η οργάνωση HALC πιέζει για αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας με φόντο τις θρησκευτικές ελευθερίες
Η οργάνωση της ελληνικής Ομογένειας στις ΗΠΑ καλεί την αμερικανική διπλωματία να υιοθετήσει τις συστάσεις της Επιτροπής για τη Διεθνή Θρησκευτική Ελευθερία θέτοντας όρους στη συνεργασία με την Άγκυρα

Σύνταξη
Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ

Ενώ οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για συνομιλίες στο Πακιστάν, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο - Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή για διαπραγματεύσεις με τη Βηρυτό, χωρίς όμως να υπάρξει εκεχειρία - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Καθηγήτρια ψυχιατρικής στο Χάρβαρντ για Τραμπ: Το πρόβλημα δεν είναι πολιτικό, αλλά ψυχιατρικό
Αν και δεν υπάρχει επίσημη αξιολόγηση που να καθιστά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψυχικά ακατάλληλο, ειδική από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ θέτει ξανά το ζήτημα της ψυχικής του υγείας.

Βαγγέλης Γεωργίου
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»: Ο Τραμπ δοκιμάζει τα όρια της επικίνδυνης ρητορικής της εξουσίας
«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε». Σε έναν χάος ασταμάτητων προκλητικών και εξωφρενικών δηλώσεων του Ντοναλντ Τραμπ, η δήλωση αυτή πήγε την ρητορική του προέδρου των ΗΠΑ σε νέο επίπεδο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ισραήλ: Σήμαναν σειρήνες συναγερμού λόγω εκτόξευσης ρουκετών από τον Λίβανο
Ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο κατά της ισραηλινής επικράτειας, ενώ ήχησαν σειρήνες σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ασντότ.

Σύνταξη
Ιράκ: Ρηματική διαμαρτυρία επέδωσαν οι ΗΠΑ στον ιρακινό πρεσβευτή
Οι ΗΠΑ επέδωσαν ρηματική διαμαρτυρία στον πρεσβευτή του Ιράκ, εκφράζοντας τη «σθεναρή καταδίκη» των επιθέσεων ιρακινών ένοπλων παραστρατιωτικών οργανώσεων εναντίον αμερικανικών συμφερόντων.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για σεισμό μικρής έντασης, με ρηχό εστιακό βάθος.

Σύνταξη
Ούτε «ψεκασμένη», ούτε «εξεγερμένη»: η «αντισυστημική ψήφος» αναζητά την πολιτική αλλαγή
Στη σημερινή κρίση εκπροσώπησης, τις εκλογές θα κρίνει η «αντισυστημική ψήφος», αν όμως βρει ψηφοδέλτιο που πραγματικά την αντιπροσωπεύει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σύνταξη
Πασχαλινό ωράριο: Πώς λειτουργούν τα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σήμερα Μεγάλη Παρασκευή
Η κίνηση στα καταστήματα να αυξάνεται όσο πλησιάζει το Πάσχα. Σε ισχύ βρίσκεται το εορταστικό ωράριο, με διαφοροποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Fuel Pass: Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα ανεξάρτητα από τον ΑΦΜ
Οι πληρωμές για το Fuel Pass πραγματοποιούνται εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης, αλλά όσοι δεν έκαναν αιτήσεις τις δύο πρώτες ημέρες, λόγω των αργιών στο τραπεζικό σύστημα θα πληρωθούν την επόμενη εβδομάδα

Σύνταξη
Καμπανάκι από Copernicus: Οι ωκεανοί κοντά σε επίπεδα ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας
Το μηνιαίο δελτίο του Copernicus για το κλίμα, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, είναι ένα σήμα συναγερμού: ύστερα από τρία χρόνια που ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί στη Γη, η ολοένα πιο πιθανή επιστροφή του Ελ Νίνιο το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς προκαλεί ανησυχία στους κλιματολόγους ότι η ανθρωπότητα κινείται προς νέες ακραίες υψηλές θερμοκρασίες

Σύνταξη
Ο Ντόρσεϊ χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί με έναν μικρό φίλο που ταξίδεψε από την Άρτα (pic)
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε χαρούμενο τον μικρό του φίλου, καθώς χάρισε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε με τον νεαρό φίλαθλο, που ταξίδεψε από την Άρτα στη Σόφια για το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Σύνταξη
Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει Πάσχα – Πώς διαμορφώνονται οι τιμές
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα με στόχο τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού και την ουσιαστική προστασία των καταναλωτών εν όψει Πάσχα

Σύνταξη
Αναφορές ότι οι ιρανοί διαπραγματευτές έφτασαν στο Πακιστάν ενόψει των συνομιλιών με τις ΗΠΑ
Παρασκευή Τσιβόλα
Από τον ενθουσιασμό στην καχυποψία – Πώς και γιατί η Gen Z έφτασε να σαμποτάρει την AI
Η Gen Z που υποτίθεται ότι θα ηγούνταν της ψηφιακής επανάστασης, φαίνεται να αντιστέκεται στην AI φρενάροντας μια τεχνολογία που νιώθει ότι σε έναν βαθμό την απειλεί

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ενεργειακή κρίση: Αν δεν ληφθούν μέτρα τα ελληνικά νοικοκυριά θα χάσουν μέχρι δυο μισθούς τον χρόνο
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Ινστιτούτο - ΕΤUI, η ενεργειακή κρίση θα κοστίσει στα ευρωπαϊκά νοικοκυριά ως και 1800 ευρώ επιπλέον τον χρονο, αν δεν υπάρξουν μέτρα. Τι δείχνει για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

