Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ του Λιβάνου, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε τρεις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα μετά τα μεσάνυχτα εναντίον του Ισραήλ, δύο εναντίον «συγκεντρώσεων στρατιωτών», στα σύνορα των δυο χωρών, και εναντίον παραμεθόριας πόλης.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε δέκα θέσεις στον Λίβανο από όπου εκτοξεύτηκαν ρουκέτες εναντίον του βόρειου Ισραήλ και πρόσθεσε πως «συνεχίζει να εντοπίζει και να καταστρέφει εκτοξευτήρες».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επανέλαβε πως «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο» και πρόσθεσε ότι «συνεχίζουμε να πλήττουμε τη Χεζμπολά με όλη μας τη δύναμη και δεν σταματήσουμε ωσότου αποκαταστήσουμε την ασφάλειά μας».

Η συνέχιση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον Λίβανο θέτει υπό αμφισβήτηση την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε διάφορους τομείς του Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της παραθαλάσσιας πόλης Ασντότ.

Αφορούσαν διάφορους τομείς του Ισραήλ, ανάμεσά τους περιοχή στον νότο, σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Οι αρχές δεν έχουν κάνει λόγο για θύματα ως αυτό το στάδιο· σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν τουλάχιστον έναν πύραυλο που κατευθυνόταν στο Ισραήλ.