Ιράν: «Κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν»
Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ενωση ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, προειδοποιεί ο ENTSOG.
«Είναι κρίσιμης σημασίας» να εξασφαλιστούν αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη «το συντομότερο δυνατόν» ενόψει του επόμενου χειμώνα, ανέφερε χθες Πέμπτη το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου (ENTSOG), επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μειώσει τη διαθεσιμότητα αερίου και τις δυνατότητες αναπλήρωσης των αποθεμάτων (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Annegret Hilse, επάνω, εγκατάσταση αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Γερμανία).
Ο Πιοτρ Κους, γενικός διευθυντής του ENTSOG, κάλεσε τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης να αρχίσουν να γεμίζουν τις αποθήκες τους «ήδη από τον Απρίλιο» και να συνεχίσουν την πλήρωση μέχρι τον Νοέμβριο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχουν επαρκή επίπεδα για τον επόμενο χειμώνα.
Την 1η Απριλίου το επίπεδο των αποθεμάτων στην Ενωση βρισκόταν στο 28%, ήταν δηλαδή χαμηλότερο από εκείνο των τελευταίων τριών ετών.
Για να αποκατασταθεί το επίπεδο των αποθεμάτων ενόψει του χειμώνα 2026-27 θα χρειαστεί να εντατικοποιηθούν οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου.
Σοβαρή διαταραχή
Λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, των πληγμάτων στις πετρελαϊκές υποδομές του Κόλπου και του μπλοκαρίσματος του Ορμούζ, απ’ όπου διακινείται συνήθως το 20% του παγκόσμιου εμπορίου αερίου, έχει διαταραχθεί σοβαρά η διαθεσιμότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται με πλοία.
Κατά συνέπεια, ο επικεφαλής του ENTSOG εκτιμά ότι οι 25 ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη του Δικτύου αυτού, θα έπρεπε να ξεκινήσουν να αποθηκεύουν αέριο «από τον Απρίλιο».
Πηγή: ΑΠΕ
