Ιράν: Να τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός ζητά ο Βάντεφουλ από τον Αραγτσί
«Κάλεσα το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός», μεταξύ άλλων, αναφέρει ο Γιόχαν Βάντεφουλ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμπάς Αραγτσί.
Να τηρηθεί από το Ιράν η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε με τις ΗΠΑ και να επιτραπεί η ασφαλής πλοήγηση στα Στενά του Ορμούζ ζήτησε ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Γιόχαν Βάντεφουλ από τον ιρανό ομόλογό του Αμπάς Αραγτσί, με τον οποίο είχε τηλεφωνική συνομιλία αργά χθες (Πέμπτη) το βράδυ (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Stephanie Lecocq, επάνω, ο Γιόχαν Βάντεφουλ).
«Κάλεσα το Ιράν να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός, να συμμετάσχει σε εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις και να επιτρέψει την ελεύθερη και ασφαλή πλοήγηση μέσω των Στενών του Ορμούζ», ανέφερε ο κ. Βάντεφουλ μέσω Χ.
Ich habe heute mit dem iranischen Außenminister Araghchi gesprochen. Ich habe #Iran aufgefordert, den Waffenstillstand einzuhalten und sich auf konstruktive Verhandlungen einzulassen sowie freie und sichere Schifffahrt durch die Straße von Hormus zu ermöglichen.
— Johann Wadephul (@AussenMinDE) April 9, 2026
Ως «σημαντική πηγή αβεβαιότητας» περιέγραψε ταυτόχρονα τα Στενά του Ορμούζ η ομοσπονδιακή υπουργός Οικονομίας.
«Προσεκτικό πρώτο σημάδι»
Σε δήλωσή της στην Bild, η Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι «η συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός αποτελεί ένα προσεκτικό πρώτο σημάδι αποκλιμάκωσης», τόνισε ωστόσο ότι «την ίδια στιγμή βλέπουμε και πόσο εύθραυστη είναι».
Τα Στενά του Ορμούζ «παραμένουν μια σημαντική πηγή αβεβαιότητας ως μια από τις πλέον ευαίσθητες αρτηρίες της παγκόσμιας αγοράς ενέργειας, ενώ ακόμη και μικρές διαταραχές μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές», σημείωσε η κυρία Ράιχε και παραδέχθηκε ότι «δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ανοίξουν πραγματικά».
Πηγή: ΑΠΕ
