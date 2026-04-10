Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ συζήτησε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την ανάγκη εκπόνησης σχεδίου με στόχο την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ «το συντομότερο δυνατόν» μετά τη συμφωνηθείσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την Ντάουνινγκ Στριτ σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες Πέμπτη οι δύο ηγέτες (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, Κιρ Στάρμερ, αριστερά, και Ντόναλντ Τραμπ).

Στάρμερ και Τραμπ συμφώνησαν πως μετά την κατάπαυση του πυρός «βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης λύσης»

Ο Στάρμερ ενημέρωσε τον Τραμπ για τις προσπάθειες του Λονδίνου να πείσει εταίρους για την ανάγκη εκπόνησης ενός «βιώσιμου σχεδίου» με στόχο την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Συμφώνησαν πως τώρα που υπάρχει κατάπαυση του πυρός και συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών, βρισκόμαστε στο επόμενο στάδιο της αναζήτησης λύσης», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, στην οποία επισημαίνεται πως οι δύο ηγέτες θα μιλήσουν ξανά σύντομα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η εκεχειρία εξαρτάται από το «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα» των Στενών, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Υπό όρους

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επανέλαβε την Τετάρτη ότι η ιρανική ηγεσία έχει συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές ότι η επαναλειτουργία θα είναι υπό όρους, ανάλογα με τον συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τους τεχνικούς περιορισμούς (περισσότερα εδώ).