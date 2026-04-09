«Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 09 Απριλίου 2026, 22:20

«Εβδομάδες, αν όχι μήνες» για πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι η κυκλοφορία μέσα από τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ομαλοποιηθεί σύντομα

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Η «εύθραυστη εκεχειρία» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν έχει αναπτερώσει τις ελπίδες ότι η πλήρης αποκατάσταση της διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μπορεί να θέσει τέλος στην κρίση εφοδιασμού ενέργειας που απειλεί να παραλύσει την παγκόσμια οικονομία.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν έχει ακόμη σημειώσει ουσιαστική ανάκαμψη, με μόλις τέσσερις διελεύσεις να έχουν καταγραφεί την Τετάρτη, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence.

Ωστόσο, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ναυτιλίας και των θαλάσσιων μεταφορών εκτιμούν ότι η κυκλοφορία μέσω αυτής της κρίσιμης ενεργειακής αρτηρίας δεν θα ομαλοποιηθεί σύντομα.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η εκεχειρία εξαρτάται από το «πλήρες, άμεσο και ασφαλές άνοιγμα» των Στενών, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς επανέλαβε την Τετάρτη ότι η ιρανική ηγεσία έχει συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Το Ιράν, ωστόσο, έχει καταστήσει σαφές ότι η επαναλειτουργία θα είναι υπό όρους, ανάλογα με τον συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τους τεχνικούς περιορισμούς.

Η εύθραυστη εκεχειρία δεν έχει συμβάλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των δεξαμενόπλοιων για τη διέλευση από το στενό, ιδίως καθώς διαφαίνονται σημάδια κατάρρευσης της εκεχειρίας, με το Ισραήλ να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου.

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ δεν έχει ακόμη σημειώσει ουσιαστική ανάκαμψη, με μόλις τέσσερις διελεύσεις να έχουν καταγραφεί την Τετάρτη, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence.

«Τα πλοία φαίνεται να εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την τροποποιημένη διαδρομή διέλευσης δυτικά κατά μήκος του νησιού Λαράκ», ανέφερε.

Περισσότερα από 400 δεξαμενόπλοια φορτωμένα με πετρέλαιο και δεκάδες μεταφορείς LNG ή LPG παραμένουν αγκυροβολημένα έξω από τον Κόλπο, αναμένοντας σήματα για διέλευση, σύμφωνα με την MarineTraffic, μια πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων που χρησιμοποιεί το ραδιοφωνικό AIS, ή σύστημα αυτόματης αναγνώρισης.

Οι πραγματικοί όγκοι διέλευσης ενδέχεται να είναι υψηλότεροι από ό,τι υποδηλώνουν τα δεδομένα, καθώς πολλά δεξαμενόπλοια απενεργοποιούν τους πομποδέκτες τους για να αποφύγουν πιθανή στοχοποίηση από το Ιράν, αλλά παραμένουν σε ένα κλάσμα των προπολεμικών επιπέδων.

Οι όροι διέλευσης, οι ρυθμίσεις για τα διόδια και το νομικό πλαίσιο για τη διέλευση παραμένουν ασάφεια, γεγονός που αποτρέπει τους πλοιοκτήτες από το να οδηγήσουν τα πλοία τους διαμέσου της θαλάσσιας οδού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακών ερευνών Windward.

«Δεν είναι σαφές αν το Ιράν θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ορμούζ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, αλλά όλα τα σημάδια δείχνουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα αρνηθεί να παραιτηθεί από το πλεονέκτημά της κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δύο εβδομάδων», ανέφερε η Windward σε σημείωμα την Τετάρτη.

Οι πρώτες 48 ώρες της εκεχειρίας θα είναι κρίσιμες για την προθυμία των πλοιοκτητών να εισέλθουν στα Στενά, πρόσθεσε η Windward.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά κλειστά

«Η επιστροφή στην κανονικότητα για τον κλάδο μας απέχει ακόμα εβδομάδες», δήλωσε τηλεφωνικά στο CNBC ο Nils Haupt της Hapag-Lloyd, μιας από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές εταιρείες στον κόσμο. Η εταιρεία «απέχει προς το παρόν» από τη διέλευση των Στενών βάσει της τελευταίας εκτίμησης κινδύνου που έχει πραγματοποιήσει.

«Το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί… [μέχρι] να έχουν αποχωρήσει όλα τα πλοία από τα Στενά του Ορμούζ, επειδή υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια σε λιμάνια της Ινδίας, του Ομάν και του Πακιστάν, τα οποία πρέπει να μεταφερθούν στον Περσικό Κόλπο.

«Θα χρειαστούν εβδομάδες, αν όχι μήνες, για να επαναφερθούν τα αρχικά δρομολόγια που είχαμε πριν από την έναρξη του πολέμου».

Η Maersk δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι, ενώ η κατάπαυση του πυρός μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες διέλευσης, δεν παρέχει ακόμη πλήρη θαλάσσια ασφάλεια και «πρέπει να κατανοήσουμε όλες τις πιθανές συνθήκες που συνδέονται με αυτήν».

Ερυθρά Θάλασσα και Στενά του Ορμούζ

Αναλυτές δήλωσαν στο CNBC ότι η διαταραχή της κυκλοφορίας στην Ερυθρά Θάλασσα από τους Χούθι στο Υεμένη πέρυσι αποτελεί σημείο αναφοράς για το πόσο γρήγορα θα μπορούσε να ανακάμψει η κυκλοφορία μετά από μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός.

«Στην Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθι, η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπογράφηκε τον περασμένο Ιανουάριο και η κυκλοφορία δεν έχει επανέλθει», δήλωσε ο Νίκος Πετρακάκος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης ναυτιλιακών επενδύσεων Tufton, σε συνέντευξή του στο CNBC. «Όσο υπάρχει η απειλή μιας επίθεσης, αυτό αρκεί. Δεν χρειάζεται να γίνει πραγματικά η επίθεση».

Μια διαφορά μεταξύ των σεναρίων της Ερυθράς Θάλασσας και των Στενών του Ορμούζ είναι η διαθεσιμότητα εναλλακτικών διαδρομών, δήλωσε ο Παναγιώτης Κροντίρας, αναλυτής ναύλων δεξαμενόπλοιων στην Kpler.

«Στην πρώτη περίπτωση, οι θαλάσσιες ροές μπορούν να ανακατευθυνθούν μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, ενώ στη δεύτερη, οι επιλογές ανακατεύθυνσης είναι πολύ πιο περιορισμένες και περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εκτροπές μέσω αγωγών», πρόσθεσε. «Ως εκ τούτου, η δυναμική της αγοράς είναι πιθανό να ενθαρρύνει μια ταχύτερη ανάκαμψη της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ».

Τόσο οι τιμές του αμερικανικού WTI όσο και του Brent έχουν υποχωρήσει στα 97 δολάρια περίπου ανά βαρέλι, από τα 110 δολάρια περίπου που ήταν πριν την ανακοίνωση της εκεχειρίας την Τρίτη, αλλά παραμένουν σημαντικά υψηλότερες από το προπολεμικό επίπεδο των 70 δολαρίων περίπου.

Οι αναλυτές αναμένουν ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται με πριμ σε σχέση με την προπολεμική του τιμή για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς η διακοπή της προσφοράς παραμένει.

«Οι φυσικές και λογιστικές διαταραχές δεν πρόκειται να εξαφανιστούν από τη μία μέρα στην άλλη», δήλωσε ο Ray Sharma-Ong, αναπληρωτής παγκόσμιος επικεφαλής των εξατομικευμένων λύσεων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων στην Aberdeen Investments, προσθέτοντας ότι οι πλοιοκτήτες αντιμετωπίζουν επίσης υψηλότερα έξοδα ναυτιλίας, ασφάλιση πολεμικού κινδύνου και προληπτική αποθήκευση αποθεμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Δεν είναι καθαρά οικονομικό ζήτημα», πρόσθεσε ο Πετρακάκος, καθώς οι πλοίαρχοι των πλοίων έχουν την ευθύνη να αποφασίσουν αν θα αναλάβουν τον κίνδυνο της διέλευσης από τα Στενά.

«Προς το παρόν, οι περισσότεροι από αυτούς [τους πλοιάρχους] σκέφτονται δικαιολογημένα: “Δεν με νοιάζει πόσο είναι το μπόνους, δεν αξίζει να ρισκάρω τη ζωή μου”. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό μπορεί να αλλάξει».

Πηγή: ΟΤ

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Οι νέοι αλλάζουν τους κανόνες εργασίας και λένε «όχι» στο burnout του γραφείου – 1 στους 4 επιλέγει τεχνικά επαγγέλματα

Το 75% της Gen Z συνδέει τις δουλειές γραφείου με burnout και αστάθεια. Bλέποντας τι συνέβη στους millennials, 1 στους 4 στρέφεται σε τεχνικά επαγγέλματα.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Ευρωπαϊκά συνδικάτα – ETUC: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια
Επείγουσα έκκληση 09.04.26

Ευρωπαϊκά συνδικάτα: Χρειαζόμαστε αυξήσεις μισθών, όχι υψηλότερα επιτόκια

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν χρήματα να ξοδέψουν και αυτό είναι καταστροφικό για την ευρωπαϊκή οικονομία, τονίζει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων - ETUC. Καλεί την ΕΚΤ να μην αυξήσει τα επιτόκια

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

«Δείξε τι μπορεις να κάνεις»: Στη νέα εποχή της εργασίας, ένα καλό βιογραφικό δεν αρκεί

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, οποιοσδήποτε υποψήφιος για κάποια θέση εργασίας μπορεί να «τα λέει καλά». Τώρα, οι εργοδότες θέλουν να έρθεις και να τα αποδείξεις.

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη
Διεθνής Οικονομία 09.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να βρεθεί αντιμέτωπη με μια κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη

Οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μειώθηκαν απότομα μετά την ενεργειακή κρίση του 2022, με το μερίδιο της Ρωσίας στη ζήτηση φυσικού αερίου της ΕΕ να μειώνεται από 39% το 2021 σε 12% το 2023

Σύνταξη
Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Γιατί η Ευρώπη μπορεί ακόμα να αντιμετωπίσει κρίση φυσικού αερίου χωρίς να υπάρχει έλλειψη;

Η διακοπή των προμηθειών φυσικού αερίου από την Ρωσία το 2021 και το 2022 ανέδειξε για την Ευρώπη τους κινδύνους που συνδέονται με την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και από μια άκαμπτη υποδομή αγωγών

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Πετρέλαιο: Υποχωρεί σχεδόν κατά 18% η τιμή του WTI μετά την ανακοίνωση της εκεχειρίας
Εξελίξεις 08.04.26

Θεαματική πτώση στην τιμή του πετρελαίου

Η τιμή του WTI υποχωρούσε κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, λίγη ώρα πριν από το άνοιγμα των ασιατικών αγορών, και έπειτα από την ανακοίνωση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σύνταξη
Ουκρανία: Θα τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα, διαβεβαιώνει ο Ζελένσκι
Ουκρανία 10.04.26

Κατάπαυση του πυρός για το Πάσχα ανακοινώνει και ο Ζελένσκι

«Η Ουκρανία έχει ανακοινώσει επανειλημμένα ότι είμαστε έτοιμοι για συμμετρικά μέτρα», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα του θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός ενόψει του Πάσχα.

Σύνταξη
Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)
Europa League 09.04.26

Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Αγκάλιασαν την πρόκριση στα ημιτελικά του Europa League η Φράιμπουργκ που ήταν επιβλητική (3-0) στο γήπεδό της απέναντι στη Θέλτα αλλά η ‘Αστον Βίλα μετά το εκτός έδρας 3-1 επί της Μπολόνια

Βάιος Μπαλάφας
Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος
Ελλάδα 09.04.26

Πάτρα: «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη» λέει η Διοικήτρια στο Καραμανδάνειο για το βρέφος

Η Διοικήτρια του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Πάτρα σε δήλωσή της τόνισε πως η υπόθεση με την κακοποίηση του 10 μηνών βρέφους τους έχει συγκλονίσει όλους.

Σύνταξη
«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» – Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»
Τζέφρι Έπσταϊν 09.04.26

«Έστειλε κάποιον με μαύρα γάντια να με εκφοβίσει» - Ο φωτογράφος που ζούμαρε στο «τέρας»

Ένα νέο βιβλίο συγκεντρώνει τα κλικ του καταξιωμένου φωτορεπόρτερ, Κρίστοφερ Άντερσον, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από ζώνες συγκρούσεων έως τον στενό κύκλο του Τραμπ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)
EuroCup Γυναικών 09.04.26

Μερσίν – Αθηναϊκός 75-77: Νίκησε, αλλά δεν κάλυψε τη διαφορά κι έχασε το τρόπαιο… (vid)

Ο Αθηναϊκός έβγαλε μέταλλο στην Τουρκία, νίκησε τη Μερσίν με 77-75, όμως δεν κατάφερε να καλύψει το -5 του πρώτου αγώνα κι έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει το δεύτερο EuroCup στην Ευρωπαϊκή του ιστορία.

Σύνταξη
Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026
English edition 09.04.26

Greece Wiretapping Case Appeal Set for December 2026

Four businessmen convicted in the first instance of involvement in a surveillance scandal will face a retrial in December 2026, as investigations continue into possible espionage charges and additional suspects

Σύνταξη
Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.04.26

Ραγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Βαριά ήττα και δύσκολο το έργο της στη ρεβάνς (vid)

Η ΑΕΚ δεν έκανε γκολ τις ευκαιρίες που είχε, αντιθέτως πλήρωσε ακριβά τα λάθη της στην άμυνα κι έτσι μετά την ήττα της με 3-0 από τη Ράγιο στην Ισπανία, θα έχει πολύ δύσκολο έργο στον επαναληπτικό.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

