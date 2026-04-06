Ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας στελέχους της Χεζμπολάχ στον Λίβανο την Κυριακή σκότωσε ανώτερο ηγέτη μιας πολιτικής ομάδας που αντιτίθεται έντονα στη Χεζμπολάχ. Το διαμέρισμά του ήταν ακριβώς κάτω από αυτό του προσώπου που στόχευαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ.

Το βράδυ της Κυριακής, στην πόλη Άιν Σααντέχ, έχασαν τη ζωή τους από πύραυλο που έπληξε το διαμέρισμά τους, ο Πιερ Μουαουάντ και η σύζυγός του Φλάβια. Ο Μουαουάντ ήταν στέλεχος του κόμματος των Λιβανικών Δυνάμεων, που εκπροσωπεί κυρίως τη χριστιανική κοινότητα στον Λίβανο και είναι σφόδρα αντίθετο στη Χεζμπολάχ.

The head of the Lebanese Forces Center in Yahchouch, Pierre Moawad, and his wife were martyred in the airstrike on Tilal Ain Saadeh. https://t.co/jZfkzOQS50 pic.twitter.com/1yGLOozngz — Beirut Wire (@beirutwire) April 5, 2026

Μιλώντας στο BBC, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) αναγνώρισαν ότι η επιδρομή προφανώς απέτυχε να σκοτώσει τον επιδιωκόμενο στόχο. Δήλωσαν επίσης ότι «λυπούνται για τη βλάβη» που προκλήθηκε στους πολίτες.

Πολέμιο της Χεζμπολάχ σκότωσε το Ισραήλ

Το Κόμμα των Λιβανικών Δυνάμεων, μία σε μεγάλο βαθμό χριστιανική ομάδα, λέει ότι η επιδρομή σε μια πολυκατοικία σκότωσε τον ανώτερο αξιωματούχο Πιερ Μουαουάντ και τη σύζυγό του Φλάβια.

Η πολυκατοικία βρισκόταν στην Άιν Σααντέχ, μια πόλη κυρίως χριστιανική ανατολικά της Βηρυτού. Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου δήλωσε ότι σκοτώθηκαν ένας άνδρας και δύο γυναίκες. Ο τοπικός δήμαρχος λέει ότι οι νεκροί ήταν έναν όροφο κάτω από το στοχευμένο διαμέρισμα.

Οι IDF ανακοίνωσαν πως οι αναφορές ότι «αρκετά αμέτοχα άτομα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα της επιδρομής εξετάζονται».

Το Κόμμα των Λιβανικών Δυνάμεων επισημαίνει ότι ο Πιερ Μουαουάντ «δεν ήταν μαχητής ούτε στρατιωτικός στόχος» και πως είχε γιορτάσει το Πάσχα στο σπίτι με την οικογένειά του πριν από τη θανατηφόρα επίθεση.

Το κόμμα καταδίκασε, μάλιστα, την Χεζμπολάχ και είπε πως ό,τι συνέβη είναι αποτέλεσμα στρατιωτικών αντιπαραθέσεων που μεταφέρονται σε κατοικημένες περιοχές.