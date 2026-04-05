Λίβανος: Δυο κοριτσάκια σκοτώθηκαν, τουλάχιστον 40 οι τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 05 Απριλίου 2026, 00:45

Λίβανος: Δυο κοριτσάκια σκοτώθηκαν, τουλάχιστον 40 οι τραυματίες από τα ισραηλινά πλήγματα

Την ώρα που ο νότιος Λίβανος αντιμετωπίζει ένα από τα σκληρότερα μέτωπα του τρέχοντος πολέμου, οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί είναι πιο σκληροί από ποτέ.

Δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν και άλλοι 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της χώρας. Στο Χαμπούς, ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατίγια, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής, δύο κοριτσάκια σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα, από το οποίο τραυματίστηκαν άλλοι 22 άνθρωποι, διευκρίνισε το υπουργείο.

Νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε «στη μάχη» ένας επιλοχίας 21 ετών. Κατά τη διάρκεια της ημέρας η Τύρος και τα περίχωρά της βομβαρδίστηκαν κατ’ επανάληψη. Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα κυριότερα νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο Ani, ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρία κτίρια αφού προηγουμένως διέταξε την εκκένωσή τους. Ένα πενταόροφο κτίριο καταστράφηκε εν μέρει ένα άλλο, με έντεκα ορόφους, κατέρρευσε, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Περίπου 20.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 15.000 εκτοπισμένοι από τα γειτονικά χωριά, βρίσκονται ακόμη στην Τύρο.

Ο Λίβανος εισήλθε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες στο Ισραήλ για να εκδικηθεί για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, από την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, επίσημο απολογισμό, από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 1.422 άνθρωποι -μεταξύ των οποίων 126 παιδιά- ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες στις συγκρούσεις.

Το νοσοκομείο συνεχίζει τη λειτουργία του

Δύο πλήγματα κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς δύο κτίρια κοντά στο Ιταλο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο, στον τομέα Αλ Χους της Τύρου, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε συντρίμμια τους δρόμους, ένα καμένο αυτοκίνητο και καπνό να υψώνεται από τα κτίρια.

Σε αυτούς τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες και ένα παιδί. Ζημιές υπέστη και το κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο πάντως «παραμένει ανοιχτό», όπως είπε ο διευθυντής του, ο Γιούσερ Τζαφάρ, στο πρακτορείο Ani. Στο στόχαστρο μπήκε και το λιμάνι της Τύρου: χτυπήθηκαν ένα τουριστικό σκάφος και δύο αλιευτικά. Ανατολικότερα, στο Μπαρασίτ, καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το τζαμί της πόλης.

Τα ξημερώματα χτυπήθηκαν κατ’ επανάληψη τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι έπληξε «κέντρα διοίκησης» της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης και «δύο γενικά επιτελεία του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ», όπως μεταφέρει το ΑΠΕ.

Βομβαρδίστηκε επίσης ξανά η γέφυρα που συνδέει το Σοχμόρ με τη Μσγάρα, στον ποταμό Λιτάνι, στην Μπεκάα, προκειμένου να εμποδιστεί «η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων» στη Χεζμπολάχ.

Στην κοινότητα Σεμπάα, Ισραηλινοί στρατιώτες απήγαγαν έναν κάτοικο από το σπίτι του τη νύχτα, μετέδωσε επίσης το Ani, χωρίς να διευκρινίσει την τύχη του. Σύμφωνα με το πρακτορείο, πρόκειται για την τρίτη αρπαγή αυτού του είδους από τις 2 Μαρτίου.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε μεθοριακές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, όπως τις Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ, καθώς και σε θέσεις του ισραηλινού στρατού εντός του Λιβάνου.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο συμπεριλαμβάνουν κατοικίες και επιχειρήσεις και όχι αμιγώς στρατιωτικούς στόχους.

Ο ΟΗΕ κατηγορεί το Ισραήλ ότι κατέστρεψε κάμερες παρακολούθησης της UNIFIL

Μια πηγή προσκείμενη στον ΟΗΕ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο ισραηλινός στρατός κατέστρεψε, μέσα σε 24 ώρες, 17 κάμερες παρακολούθησης στο γενικό επιτελείο της UNIFIL, της δύναμης σταθεροποίησης του Οργανισμού για τον Λίβανο, στην πόλη Νακούρα.

«Οι κάμερες καταστράφηκαν με κάτι που μοιάζει με λέιζερ» είπε από την πλευρά της η εκπρόσωπος της UNIFIL Κάντις Αρντιέλ.

«Ισραηλινοί στρατιώτες βρίσκονται στη Νακούρα και αυτήν την εβδομάδα προχώρησαν σε μαζικές κατεδαφίσεις κτιρίων στο χωριό», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, κυανόκρανοι είδαν «Ισραηλινούς στρατιώτες να προχωρούν στην κατεδάφιση μεγάλου τμήματος» της Νακούρα, κατοικιών και εμπορικών καταστημάτων. «Από τις ισχυρές εκρήξεις προκλήθηκαν ζημιές στο γενικό επιτελείο της UNIFIL», σημείωσε.

Τρεις Ινδονήσιοι στρατιώτες της UNIFIL σκοτώθηκαν την περασμένη εβδομάδα ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν από έκρηξη την Παρασκευή. Ο ισραηλινός στρατός απέδωσε την έκρηξη σε πλήγμα από ρουκέτα της Χεζμπολάχ.

To Ισραήλ έχει ζητήσει από Χριστιανούς και Δρούζους να εκδιώξουν Σιίτες πρόσφυγες

Στις χριστιανικές και δρουζικές κοινότητες του νοτίου Λιβάνου ειπώθηκε ότι θα μπορούσαν να παραμείνουν μόνο αν απέλαυναν τους σιίτες που είχαν βρει καταφύγιο εκεί. Οι περισσότερες πόλεις συμμορφώθηκαν από φόβο μήπως γίνουν στόχος επιθέσεων, αφήνοντας τις εκτοπισμένες σιιτικές οικογένειες χωρίς πού να πάνε.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «The New York Times», η οποία επικαλείται τοπικούς ηγέτες χριστιανών, δρούζων και σιιτών, ισραηλινοί στρατιωτικοί ασκούν ιδιωτικά πιέσεις στις χριστιανικές και δρούζικες κοινότητες του νότιου Λιβάνου να εκδιώξουν τους σιίτες μουσουλμάνους κατοίκους, εν μέσω της συνεχιζόμενης επίθεσης, των εκτεταμένων βομβαρδισμών και των απειλών για αναγκαστική εκτόπιση.

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, σε ιδιωτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τοπικούς ηγέτες τουλάχιστον οκτώ χωριών σε ολόκληρο το νότιο Λίβανο, ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν αρκετές χριστιανικές και δρουζικές κοινότητες ότι μπορούν να παραμείνουν στις περιοχές εκκένωσης.

Ωστόσο, τους πίεσαν να απομακρύνουν όλους τους Λιβανέζους από τις γειτονικές σιιτικές μουσουλμανικές κοινότητες, σύμφωνα με τοπικούς χριστιανούς, δρουζικούς και σιίτες ηγέτες. Οι σιίτες αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού στο νότιο Λίβανο. Όλοι συμμορφώθηκαν, φοβούμενοι ότι αν δεν το έκαναν, οι πόλεις τους θα μπορούσαν να είναι οι επόμενες που θα χτυπηθούν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, είπαν.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδικάζουν το σχέδιο ως εθνοκάθαρση και αναγκαστική εκτόπιση.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι εκκενώνει με ασφάλεια τον άμαχο πληθυσμό για επιτακτικούς στρατιωτικούς λόγους, όταν, σε ορισμένες περιοχές, οι εκδιώξεις βασίζονται στη θρησκεία και μόνο οι σιίτες άμαχοι αναγκάζονται να φύγουν», δήλωσε η Νάντια Χάρντμαν, ανώτερη ερευνήτρια για τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών στην Human Rights Watch.

