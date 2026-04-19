Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να διαφωνούν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιό είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» τόνισε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

پزشکیان: ترامپ می‌گوید ایران نباید از حقوق هسته‌ای خود استفاده کند اما پاسخ نمی‌دهد به چه جرمی؟

او چه‌کاره دنیاست که ایران را از حقوق قانونی محروم کند؟

جو را طوری مدیریت کنیم که اینجور منعکس نشود که ما جنگ طلب هستیم، ما از خودمان دفاع می‌کنیم

تلاش می‌کنیم جنگ را با عزت تمام کنیم pic.twitter.com/5G3FcjPJ9K — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) April 19, 2026

Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο και ενεργεί αποκλειστικά σε αυτοάμυνα

Ο πρόεδρος του Ιράν υπογράμμισε ότι η χώρα του δεν επιδιώκει τον πόλεμο και ενεργεί αποκλειστικά σε αυτοάμυνα ενάντια στην επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τονίζοντας τη δέσμευση της Τεχεράνης για την ειρήνη και την περιφερειακή σταθερότητα.

Ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι στοχεύουν σε υποδομές, χαρακτηρίζοντας τέτοιες ενέργειες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και απόδειξη διπλών προτύπων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Δεν έχουμε επιτεθεί σε καμία χώρα και, στην τρέχουσα κατάσταση, δεν σκοπεύουμε να επιτεθούμε σε κανένα μέρος, αλλά απλώς αμυνόμαστε νόμιμα», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Δεν πρέπει να υπονοείται ότι το Ιράν επιδιώκει τον πόλεμο. Αντιθέτως, είμαστε φιλειρηνικοί και αυτό που κάνουμε είναι νόμιμη αυτοάμυνα. Ακριβώς όπως κάθε άνθρωπος αντιδρά στην επιθετικότητα, έτσι και ένα έθνος αμύνεται ενάντια σε μια επίθεση», σημείωσε.