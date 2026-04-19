Ο Τραμπ απειλεί με νέες επιθέσεις στο Ιράν αν δεν επιτευχθεί συμφωνία
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί το Ιράν για «πλήρη παραβίαση» της εκεχειρίας.
O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε σήμερα το Ιράν για «πλήρη παραβίαση» της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, διότι άνοιξε πυρ εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ και επανέλαβε την απειλή να καταστρέψει γέφυρες και ενεργειακές μονάδες στο Ιράν, εκτός κι αν η Τεχεράνη συμφωνήσει με τους όρους του.
Την ώρα που τα Στενά παραμένουν αποκλεισμένα για τη ναυσιπλοΐα, δύο ημέρες αφού το Τραμπ και το Ιράν ανακοίνωσαν πως θα ανοίξουν, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως απεσταλμένοι του θα μεταβούν στο Πακιστάν αύριο το βράδυ, έχοντας προετοιμαστεί για περαιτέρω συνομιλίες.
«Προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω πως θα τη δεχθούν, διότι, εάν δεν τη δεχθούν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να προσθέσει: αρκετά με την ευγένεια. (“NO MORE MR. NICE GUY!”).
Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν άνοδο την Παρασκευή όταν το Ιράν ανακοίνωσε καταρχήν πως θα ανοίξει ξανά τα Στενά, τα οποία είχαν κλείσει για όλα τα πλοία πέραν των ιρανικών, από τότε που ο Τραμπ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο την 28η Φεβρουαρίου.
Όμως, αφού ο Τραμπ δήλωσε πως θα συνεχίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, η Τεχεράνη ανακοίνωσε χθες πως κρατάει κλειστό τον πορθμό. Τουλάχιστον δύο πλοία ανέφεραν πως δέχθηκαν πυρά ενώ προσέγγισαν τα Στενά χθες.
«Το Ιράν αποφάσισε να ανοίξει πυρ χθες στα Στενά του Ορμούζ. Μια πλήρης παραβίαση της συμφωνίας μας εκεχειρίας», ανέφερε ο Τραμπ στη σημερινή ανάρτησή του.
«Αυτό δεν ήταν ωραίο, ήταν;», συμπλήρωσε.
