Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης των Χούθι στη Σαναά προειδοποίησε ότι οι αντάρτες ενδέχεται να κλείσουν το Στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ συνεχίσει να παρεμποδίζει την ειρήνη.

Δεν είναι πρώτη φορά που οι Χούθι απειλούν με το κλείσιμο του συγκεκριμένου στενού

«Αν η Σαναά αποφασίσει να κλείσει το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, τότε ολόκληρη η ανθρωπότητα, ακόμη και τα τζίνι θα είναι εντελώς ανίκανα να το ανοίξουν», έγραψε ο Χουσεΐν αλ-Εζί σε δήλωση στο X.

«Και ως εκ τούτου, είναι καλύτερο για τον Τραμπ να τερματίσει αμέσως όλες τις πρακτικές και τις πολιτικές που εμποδίζουν την ειρήνη, και να δείξει τον απαιτούμενο σεβασμό για τα δικαιώματα του λαού και της χώρας μας».

Η σημασία του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ που απειλούν να κλείσουν οι Χούθι

Το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί ένα βασικό ναυτιλιακό στενό που διοχετεύει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ.

Έχει πλάτος 29 χλμ. (18 μίλια) στο στενότερο σημείο του, περιορίζοντας την κυκλοφορία σε δύο κανάλια για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες μεταφορές.

Είναι μία από τις σημαντικότερες διαδρομές στον κόσμο για τις παγκόσμιες θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων, ιδίως αργού πετρελαίου και άλλων καυσίμων από τον Κόλπο προς τη Μεσόγειο, καθώς και εμπορευμάτων με προορισμό την Ασία, συμπεριλαμβανομένου του ρωσικού πετρελαίου.