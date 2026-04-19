Το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ αφού οι ΗΠΑ αποφάσισαν να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μέχρι να υπάρξει συνολική συμφωνία, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου

Το CNN, σε ανάλυσή του, γράφει: «Τι διαφορά κάνει μια ημέρα», αναφερόμενο στο πώς άλλαξε και πάλι η κατάσταση μέσα σε 24 ώρες.

Ο Τραμπ υποδέχτηκε την ανακοίνωση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με πανηγυρική ανάρτηση, στην οποία από βιασύνη (;) έκανε λόγο για τα «Στενά του Ιράν».

Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί είχε ανακοινώσει στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά ξανά, ενώ τα πλοία που θα περνούσαν θα έπρεπε να συντονίζονται για τη διέλευσή τους με το Ιράν.

Η ανακοίνωση του Αραγτσί προκάλεσε άμεση πτώση των τιμών του πετρελαίου μέσα σε λίγες ώρες, αν και το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim άσκησε κριτική στον Ιρανό ΥΠΕΞ για τη δημιουργία «διάφορων ασαφειών σχετικά με τους όρους διέλευσης, τις λεπτομέρειες και τους μηχανισμούς της».

Στη συνέχεια ο Τραμπ ανακοίνωσε, όπως προαναφέρθηκε, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα συνεχιστεί, κάτι που προκάλεσε αρχικά την προειδοποίηση εκ μέρους Ιρανών αξιωματούχων ότι η Τεχεράνη θα ξανακλείσει τα Στενά.

Τελικά, αυτό συνέβη χθες, 24 ώρες μετά το προσωρινό, όπως αποδείχθηκε, άνοιγμα των Στενών.

Το Al Arabiya, σε βίντεο που δημοσίευσε, παρουσιάζει το θρίλερ με το άνοιγμα και το ξανακλείσιμο των Στενών του Ορμούζ:

خريطة ملاحية تظهر حركة السفن حول مضيق هرمز ثم عودتها أدراجها بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق pic.twitter.com/tiD4hJI9CN — العربية (@AlArabiya) April 19, 2026

Το χρονολόγιο των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Δύο πακιστανικές πηγές από τον τομέα της ασφάλειας ανέφεραν στο Al Jazeera ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα πριν από την Παρασκευή.

Η ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας γύρω από το ξενοδοχείο Serena στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου είχε φιλοξενηθεί ο τελευταίος γύρος συνομιλιών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, δείχνει ότι μπορεί όντως να γίνουν οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες.

To BBC παρουσιάζει το χρονολόγιο των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν: