Στενά του Ορμούζ: Το θρίλερ με το άνοιγμα και το ξανακλείσιμό τους – Το χρονολόγιο των συνομιλιών ΗΠΑ, Ιράν
Το Ιράν απόφάσισε να ξανακλείσει τα Στενά του Ορμούζ αφού οι ΗΠΑ συνέχισαν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
Το Ιράν έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ αφού οι ΗΠΑ αποφάσισαν να συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, μέχρι να υπάρξει συνολική συμφωνία, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.
Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου
Το CNN, σε ανάλυσή του, γράφει: «Τι διαφορά κάνει μια ημέρα», αναφερόμενο στο πώς άλλαξε και πάλι η κατάσταση μέσα σε 24 ώρες.
Ο Τραμπ υποδέχτηκε την ανακοίνωση της Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ με πανηγυρική ανάρτηση, στην οποία από βιασύνη (;) έκανε λόγο για τα «Στενά του Ιράν».
Λίγο νωρίτερα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί είχε ανακοινώσει στο Χ ότι τα Στενά είναι ανοιχτά ξανά, ενώ τα πλοία που θα περνούσαν θα έπρεπε να συντονίζονται για τη διέλευσή τους με το Ιράν.
Η ανακοίνωση του Αραγτσί προκάλεσε άμεση πτώση των τιμών του πετρελαίου μέσα σε λίγες ώρες, αν και το ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim άσκησε κριτική στον Ιρανό ΥΠΕΞ για τη δημιουργία «διάφορων ασαφειών σχετικά με τους όρους διέλευσης, τις λεπτομέρειες και τους μηχανισμούς της».
Στη συνέχεια ο Τραμπ ανακοίνωσε, όπως προαναφέρθηκε, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα συνεχιστεί, κάτι που προκάλεσε αρχικά την προειδοποίηση εκ μέρους Ιρανών αξιωματούχων ότι η Τεχεράνη θα ξανακλείσει τα Στενά.
Τελικά, αυτό συνέβη χθες, 24 ώρες μετά το προσωρινό, όπως αποδείχθηκε, άνοιγμα των Στενών.
Το Al Arabiya, σε βίντεο που δημοσίευσε, παρουσιάζει το θρίλερ με το άνοιγμα και το ξανακλείσιμο των Στενών του Ορμούζ:
خريطة ملاحية تظهر حركة السفن حول مضيق هرمز ثم عودتها أدراجها بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إغلاق المضيق pic.twitter.com/tiD4hJI9CN
— العربية (@AlArabiya) April 19, 2026
Το χρονολόγιο των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
Δύο πακιστανικές πηγές από τον τομέα της ασφάλειας ανέφεραν στο Al Jazeera ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα πριν από την Παρασκευή.
Η ενίσχυση των μέτρων ασφάλειας γύρω από το ξενοδοχείο Serena στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, όπου είχε φιλοξενηθεί ο τελευταίος γύρος συνομιλιών Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, δείχνει ότι μπορεί όντως να γίνουν οι πολυαναμενόμενες συνομιλίες.
Δείτε σχετικές φωτογραφίες από το Reuters:
To BBC παρουσιάζει το χρονολόγιο των συνομιλιών ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν:
- 28 Φεβρουαρίου: Ξεσπάει πόλεμος μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, εν μέσω συνομιλιών
- 6 Μαρτίου: Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία «εκτός από την άνευ όρων παράδοση» του Ιράν
- 21 Μαρτίου: Ο Τραμπ θέτει προθεσμία, απειλώντας να επιτεθεί στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, εκτός αν αυτό συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
- 23 Μαρτίου: Ο Τραμπ αναβάλλει την προθεσμία του, επικαλούμενος «παραγωγικές συνομιλίες» – ακολουθεί μια σειρά από περαιτέρω αναβολές
- 7 Απριλίου: Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί» αν το Ορμούζ δεν ανοίξει πριν από μια νέα προθεσμία
- 8 Απριλίου: Το Πακιστάν, ενεργώντας ως διαμεσολαβητής, ανακοινώνει εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών
- 11 Απριλίου: Ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν, μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, συναντώνται στο Πακιστάν. Μετά από 21 ώρες διαπραγματεύσεων, η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη παραμένουν πολύ μακριά μεταξύ τους με βασικά σημεία στα οποία διαφωνούν
- 12 Απριλίου: Ο Τραμπ ανακοινώνει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών
- 17 Απριλίου: Ο Αραγτσί δηλώνει ότι τα Στενά θα μείνουν ανοιχτά για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας. Ο Τραμπ δηλώνει ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός θα συνεχιστεί
- 18 Απριλίου: Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοινώνει ότι κλείνει ξανά τα Στενά. Ο Τραμπ δηλώνει ότι διεξάγονται «πολύ καλές συνομιλίες», αλλά προσθέτει ότι οι ΗΠΑ δεν θα «εκβιαστούν» όσον αφορά το Ορμούζ.
