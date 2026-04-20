Η στιγμή του ρεσάλτου των Αμερικανών πεζοναυτών σε ιρανικό πλοίο – Βίντεο από την επίθεση

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από την κατάληψη του υπό ιρανική σημαία πλοίου TOUSKA όταν επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ στο Ιράν.

Όπως περιγράφεται στην ανάρτηση της Κεντρικής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, «Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβάστηκαν με ελικόπτερο από το αμφίβιο πλοίο εφόδου USS Tripoli (LHA 7) και διέσχισαν την Αραβική Θάλασσα για να επιβιβαστούν και να καταλάβουν το M/V Touska».

Όπως συμπληρώνεται «οι πεζοναύτες έκαναν καταρρίχηση στο υπό ιρανική σημαία πλοίο στις 19 Απριλίου, αφότου το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) απενεργοποίησε την πρόωση του Touska όταν το εμπορικό πλοίο δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων για διάστημα έξι ωρών».

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση της CENTCOM:

«Οι αμερικανικές δυνάμεις που επιχειρούν στην Αραβική Θάλασσα εφάρμοσαν μέτρα ναυτικού αποκλεισμού εναντίον ενός φορτηγού πλοίου υπό ιρανική σημαία που προσπαθούσε να πλεύσει προς ιρανικό λιμάνι, στις 19 Απριλίου.

Το αντιτορπιλικό USS Spruance (DDG 111) αναχαίτισε το M/V Touska καθώς αυτό διέσχιζε το βόρειο τμήμα της Αραβικής Θάλασσας με ταχύτητα 17 κόμβων, κατευθυνόμενο προς το Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξέδωσαν πολλαπλές προειδοποιήσεις και ενημέρωσαν το πλοίο υπό ιρανική σημαία ότι παραβίαζε τον αμερικανικό αποκλεισμό.

Αφού το πλήρωμα του Touska δεν συμμορφώθηκε με τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις για διάστημα έξι ωρών, το Spruance διέταξε το πλοίο να εκκενώσει το μηχανοστάσιό του. Το Spruance αχρήστευσε την πρόωση του Touska πυροβολώντας αρκετές βολές από το πυροβόλο MK 45 5 ιντσών του αντιτορπιλικού προς το μηχανοστάσιο του Touska. Αμερικανοί πεζοναύτες από την 31η Εκστρατευτική Μονάδα Πεζοναυτών επιβιβάστηκαν αργότερα στο πλοίο που δεν συμμορφώθηκε, το οποίο παραμένει υπό την επιτήρηση των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις ενήργησαν με σκόπιμο, επαγγελματικό και αναλογικό τρόπο για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Από την έναρξη του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διατάξει 25 εμπορικά πλοία να κάνουν αναστροφή ή να επιστρέψουν σε ιρανικό λιμάνι».

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο»

Νωρίτερα είχε δοθεί στη δημοσιότητα βίντεο με τις προειδοποιήσεις και τα πυρά που εξαπολύθηκαν κατά του πλοίου υπό ιρανική σημαία που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Στο βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε μετά την ανάρτηση του Ντόνανλτ Τραμπ ότι το πλοίο βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο, ακούγονται αρχικά οι προειδοποιήσεις από το αντιτορπιλικό USS Spruance προς το TOUSKA.

«Εκκενώστε το μηχανοστάσιο, εκκενώστε το μηχανοστάσιο, ετοιμαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε πυρά ακινητοποίησης» ήταν το μήνυμα του αμερικανικού πλοίου.

CENTCOM has released video showing the destroyer USS Spruance firing its main gun at the Iranian-flagged cargo vessel Touska as it attempted to breach the U.S. blockade. pic.twitter.com/lOBcv4kqDY — Clash Report (@clashreport) April 19, 2026

Η ανακοίνωση Τραμπ

Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το φορτηγό πλοίο TOUSKA, μήκους σχεδόν 274 μέτρα και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, επιχείρησε να περάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το πλήρωμα του πλοίου δεν συμμορφώθηκε με τις εντολές, με αποτέλεσμα το αμερικανικό πολεμικό πλοίο να προχωρήσει σε ενέργεια που, όπως ανέφερε, προκάλεσε ζημιές στο μηχανοστάσιο, ακινητοποιώντας το σκάφος: «Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να υπακούσει, οπότε το πλοίο του ναυτικού μας το σταμάτησε αμέσως, ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια ανάρτηση, το πλοίο βρίσκεται υπό την επιτήρηση των Αμερικανών πεζοναυτών, το οποίο, όπως επισημαίνεται, βρίσκεται υπό κυρώσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών λόγω προηγούμενης εμπλοκής σε παράνομες δραστηριότητες.

«Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και εξετάζουμε τι υπάρχει στο κατάστρωμα» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Αντίποινα υπόσχεται το Ιράν

Το Ιράν προειδοποίησε ότι «θα ανταποδώσει σύντομα» μετά την κατάσχεση του ιρανικού φορτηγού πλοίου από τις ΗΠΑ

Σε επίσημη απάντηση στην επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, η ανώτατη κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν την εκεχειρία των δύο εβδομάδων (λήγει τυπικά την Τρίτη) μεταξύ των δύο χωρών, ανοίγοντας πυρ κατά ενός από τα εμπορικά πλοία της.

Χαρακτήρισε μάλιστα την κατάσχεση του ιρανικής σημαίας πλοίου TOUSKA από τον αμερικανικό στρατό ως «ναυτική και ένοπλη ληστεία». Το πλοίο κατευθυνόταν από την Κίνα προς το Ιράν.

Οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε αμερικανικά στρατιωτικά πλοία με drones μετά την επιχείρηση, ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση.