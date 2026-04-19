Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 23:04

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία. Επίσης, ανέφερε ότι το πλοίο βρίσκεται «υπό την επιμέλεια» των ΗΠΑ.

Η κατάσχεση του ιρανικού πλοίου συνιστά σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ειδικά όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Επίσης έρχεται την ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, στο Πακιστάν. Το Ιράν καταγγέλλει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν λήξει η εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

• Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο liveblogging του in.

«Είναι υπό το έλεγχό μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του αναφέρει ότι τα αμερικανικά πλοία εξέδωσαν προειδοποίηση προς το πλοίο από το Ιράν, αλλά δεν συμμορφώθηκε. Και πεζοναύτες, πρόσθεσε, «το σταμάτησαν αμέσως ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους.

Η τελευταία καταγεγραμμένη θέση του ιρανικού πλοίου TOUSKA πριν καταληφθεί από τους πεζοναύτες, σύμφωνα με τον Marine Traffic

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το το πλοίο, Touska, αναχαιτίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.

Είπε επίσης ότι το πλοίο υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ «λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του». Επίσης, πρόσθεσε, οι Αμερικανοί πεζοναύτες «βλέπουν τι υπάρχει στο πλοίο».

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social:

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να περάσει από το Ναυτικό μας Αποκλεισμό, και δεν πήγε καλά γι’ αυτούς. Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε εύλογη προειδοποίηση να σταματήσουν.

Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν την επιτήρηση του πλοίου. Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει πάνω του! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Γεωργία: Κενά στην ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων στην παραγωγή – Η περίπτωση ΕΛΓΑ

Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Social Europe 19.04.26

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26 Upd: 22:36

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26 Upd: 22:41

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
ΗΠΑ 19.04.26

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Συμπλοκή ενόπλων 19.04.26

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μεγάλη καταστροφή 19.04.26

Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια στη Μαλαισία από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό - Χιλιάδες εκτοπισμένοι

Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Τέμπη 3 χρόνια μετά 19.04.26

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Social Europe 19.04.26

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26 Upd: 22:36

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26 Upd: 22:41

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Pall Mall Gazette 19.04.26

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε «μέταλλο» στο πιο κρίσιμο σημείο και μετά τη νίκη της με 2-1 επί της την Άρσεναλ την πλησίασε στους 3 βαθμούς διαφορά. Συγκλονιστικές οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Κόντρα 19.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτέθηκε εκ νέου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την Π. Παπανδρέου. Τον κατηγορεί για διγλωσσία και αντιφατικά μηνύματα

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

