Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Με ανάρτησή του στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία. Επίσης, ανέφερε ότι το πλοίο βρίσκεται «υπό την επιμέλεια» των ΗΠΑ.

Η κατάσχεση του ιρανικού πλοίου συνιστά σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, ειδικά όσον αφορά τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Επίσης έρχεται την ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, στο Πακιστάν. Το Ιράν καταγγέλλει τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις των ΗΠΑ, λίγες ημέρες πριν λήξει η εκεχειρία στον πόλεμο των ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Είναι υπό το έλεγχό μας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ στην ανάρτησή του αναφέρει ότι τα αμερικανικά πλοία εξέδωσαν προειδοποίηση προς το πλοίο από το Ιράν, αλλά δεν συμμορφώθηκε. Και πεζοναύτες, πρόσθεσε, «το σταμάτησαν αμέσως ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο» και το έθεσαν υπό τον έλεγχό τους.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το το πλοίο, Touska, αναχαιτίστηκε στον Κόλπο του Ομάν.

Είπε επίσης ότι το πλοίο υπόκειται σε κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ «λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του». Επίσης, πρόσθεσε, οι Αμερικανοί πεζοναύτες «βλέπουν τι υπάρχει στο πλοίο».

Η ανάρτηση Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social:

«Σήμερα, ένα φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία με το όνομα TOUSKA, μήκους σχεδόν 900 ποδιών και βάρους σχεδόν όσο ένα αεροπλανοφόρο, προσπάθησε να περάσει από το Ναυτικό μας Αποκλεισμό, και δεν πήγε καλά γι’ αυτούς. Το αντιτορπιλικό USS SPRUANCE του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ αναχαίτισε το TOUSKA στον Κόλπο του Ομάν και τους έδωσε εύλογη προειδοποίηση να σταματήσουν.

Το ιρανικό πλήρωμα αρνήθηκε να ακούσει, οπότε το πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού μας τους σταμάτησε αμέσως ανοίγοντας μια τρύπα στο μηχανοστάσιο. Αυτή τη στιγμή, οι πεζοναύτες των ΗΠΑ έχουν την επιτήρηση του πλοίου. Το TOUSKA τελεί υπό κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ λόγω του προηγούμενου ιστορικού παράνομης δραστηριότητάς του. Έχουμε την πλήρη επιτήρηση του πλοίου και βλέπουμε τι υπάρχει πάνω του! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»