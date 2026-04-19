Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει στον β’ γύρο διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι η Τεχεράνη έχει αρνηθεί να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Όπως σημειώνει, το Ιράν έλαβε αυτή την απόφασή λόγω «των υπερβολικών απαιτήσεων των ΗΠΑ».

Iran rejected taking part in the second round of the talks with the United States. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) April 19, 2026



Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Πακιστάν. Στο ρεπορτάζ του, το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας (IRNA) αναφέρει συγκεκριμένα ότι αιτία της απόφασης του Ιράν είναι «οι υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, οι συνεχείς αλλαγές στάσης, οι επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και ο συνεχιζόμενος ναυτικός αποκλεισμός, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας».

Iran stated that its absence from the second round of talks stems from what it called Washington’s excessive demands, unrealistic expectations, constant shifts in stance, repeated contradictions, and the ongoing naval blockade, which it considers a breach of the ceasefire. — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) April 19, 2026

Οι απειλές Τραμπ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η αμερικανική ομάδα διαπραγματευτών θα έφτανε στο Πακιστάν το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης τις απειλές του κατά του Ιράν, λέγοντας στο Fox News ότι η χώρα θα καταστραφεί ολόκληρη αν δεν υπογράψει συμφωνία. Και πρόσθεσε ότι οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα βρεθούν στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους Ιρανούς», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πρόκειται για μια πολύ απλή συμφωνία, που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε δέκα λεπτά», υποστήριξε ο Τραμπ.

Το Ιράν «γνωρίζει τι βρίσκεται στο τραπέζι. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να υπογράψει στη διακεκομμένη γραμμή», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σαφές αν θα πήγαιναν στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπρόσωποι του Ιράν.

«Όχι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές»

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε αναφέρει ότι η τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων «δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί».

Ενώ το IRIB, το κύριο ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, ανέφερε επίσης ότι η συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Fars, το οποίο επικαλούνταν «πηγές εντός του Ιράν», οι συνολικές προοπτικές για τις συνομιλίες δεν ήταν «ιδιαίτερα θετικές». Ανέφερε επίσης ότι μια άλλη πηγή δήλωσε «ότι όσο συνεχίζεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός των ΗΠΑ, το Ιράν δεν θα εξετάσει καν μια δεύτερη συνάντηση στην Ισλαμαμπάντ».

Στο μεταξύ, άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι ιρανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να πάει στο Πακιστάν την Τρίτη. Ωστόσο, το άλλο ημιεπίσημο ιρανικό μέσο Tasnim ανέφερε ότι «το Ιράν δεν έχει τρέχον σχέδιο να στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία».

Το Tasnim επικαλέστηκε επίσης τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις. Και ανέφερε ότι όσο αυτός συνεχιζόταν, «δεν θα υπάρξουν συνομιλίες».