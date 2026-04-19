newspaper
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ιράν αρνείται να συμμετάσχει στον β’ γύρο διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 20:53

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Spotlight

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι η Τεχεράνη έχει αρνηθεί να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών. Όπως σημειώνει, το Ιράν έλαβε αυτή την απόφασή λόγω «των υπερβολικών απαιτήσεων των ΗΠΑ».

• Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στο liveblogging του in.


Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων για τη λήξη του πολέμου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στο Πακιστάν. Στο ρεπορτάζ του, το Πρακτορείο Ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας (IRNA) αναφέρει συγκεκριμένα ότι αιτία της απόφασης του Ιράν είναι «οι υπερβολικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον, οι μη ρεαλιστικές προσδοκίες, οι συνεχείς αλλαγές στάσης, οι επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και ο συνεχιζόμενος ναυτικός αποκλεισμός, τον οποίο θεωρεί παραβίαση της εκεχειρίας».

Οι απειλές Τραμπ

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η αμερικανική ομάδα διαπραγματευτών θα έφτανε στο Πακιστάν το απόγευμα της Δευτέρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης τις απειλές του κατά του Ιράν, λέγοντας στο Fox News ότι η χώρα θα καταστραφεί ολόκληρη αν δεν υπογράψει συμφωνία. Και πρόσθεσε ότι οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα βρεθούν στο Πακιστάν για διαπραγματεύσεις.

«Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους Ιρανούς», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πρόκειται για μια πολύ απλή συμφωνία, που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί σε δέκα λεπτά», υποστήριξε ο Τραμπ.

Το Ιράν «γνωρίζει τι βρίσκεται στο τραπέζι. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να υπογράψει στη διακεκομμένη γραμμή», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ήταν σαφές αν θα πήγαιναν στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπρόσωποι του Ιράν.

«Όχι ιδιαίτερα θετικές προοπτικές»

Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε αναφέρει ότι η τελική απόφαση για το εάν το Ιράν θα συμμετάσχει στον δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων «δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί ή να αποκλειστεί».

Ενώ το IRIB, το κύριο ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης, ανέφερε επίσης ότι η συμμετοχή του Ιράν στις συνομιλίες δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με το Fars, το οποίο επικαλούνταν «πηγές εντός του Ιράν», οι συνολικές προοπτικές για τις συνομιλίες δεν ήταν «ιδιαίτερα θετικές». Ανέφερε επίσης ότι μια άλλη πηγή δήλωσε «ότι όσο συνεχίζεται ο θαλάσσιος αποκλεισμός των ΗΠΑ, το Ιράν δεν θα εξετάσει καν μια δεύτερη συνάντηση στην Ισλαμαμπάντ».

Στο μεταξύ, άλλες πληροφορίες ανέφεραν ότι ιρανική αντιπροσωπεία επρόκειτο να πάει στο Πακιστάν την Τρίτη. Ωστόσο, το άλλο ημιεπίσημο ιρανικό μέσο Tasnim ανέφερε ότι «το Ιράν δεν έχει τρέχον σχέδιο να στείλει διαπραγματευτική αντιπροσωπεία».

Το Tasnim επικαλέστηκε επίσης τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές δυνάμεις. Και ανέφερε ότι όσο αυτός συνεχιζόταν, «δεν θα υπάρξουν συνομιλίες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
AGRO
Γεωργία: Κενά στην ασφάλιση και τη διαχείριση κινδύνων στην παραγωγή – Η περίπτωση ΕΛΓΑ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Supercommunicators: Βρίσκουν τι κρύβεται πίσω από τις λέξεις…

Κόσμος
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
ΗΠΑ 19.04.26

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Σύνταξη
Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Συμπλοκή ενόπλων 19.04.26

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Σύνταξη
Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Σύνταξη
Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Μεγάλη καταστροφή 19.04.26

Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Σύνταξη
Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 19.04.26

Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, πoυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Σύνταξη
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Pall Mall Gazette 19.04.26

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε «μέταλλο» στο πιο κρίσιμο σημείο και μετά τη νίκη της με 2-1 επί της την Άρσεναλ την πλησίασε στους 3 βαθμούς διαφορά. Συγκλονιστικές οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Νέα σύγκρουση ΠΑΣΟΚ με Γεωργιάδη για την ευρωπαϊκή εισαγγελία – «Προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα»
Κόντρα 19.04.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς απαντά στον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, που επιτέθηκε εκ νέου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και την Π. Παπανδρέου. Τον κατηγορεί για διγλωσσία και αντιφατικά μηνύματα

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Βουλή: Σε νέο κύκλο εσωστρέφειας η κυβέρνηση – Οι μεγάλες υποθέσεις που πολιορκούν το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Μετά από δύο εβδομάδες παλινωδιών ο Μακάριος Λαζαρίδης βρέθηκε εκτός κυβερνητικού σχήματος αλλά η ηρεμία δεν επέστρεψε στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Το βαρύ πρόγραμμα για τη Νέα Δημοκρατία στη Βουλή και οι άρσεις ασυλίας όσων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λουιζιάνα: Ένοπλος σκότωσε οκτώ παιδιά – Νεκρός και ο δράστης από πυρά της αστυνομίας
ΗΠΑ 19.04.26

Για μια εκτεταμένη σκηνή εγκλήματος, «που δεν μοιάζει με τίποτα που οι περισσότεροι από εμάς έχουμε δει ποτέ», είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Σρίβπορτ στη Λουιζιάνα.

Σύνταξη
Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
On Field 19.04.26

Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Συμπλοκή ενόπλων 19.04.26

Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Σύνταξη
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Συναγερμός 19.04.26

Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Σύνταξη
Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Πυρκαγιά 19.04.26

Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Σύνταξη
Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Βίντεο 19.04.26

Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Σύνταξη
Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)
Μπάσκετ 19.04.26

Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα με 71-57 του Πανιωνίου για την 25η αγωνιστική GBL και σε περίπτωση που οι «κυανέρυθροι» ηττηθούν από τον Άρη, τότε θα υποβιβαστούν στην Α2 ανδρών.

Σύνταξη
Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Βιομηχανία 19.04.26

Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 19 Απριλίου 2026
Cookies