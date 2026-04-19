Παραδοχή πρώην Αμερικανού πρέσβη: «Λυπάμαι, το Ιράν ξέρει καλύτερα τη διπλωματία από τη χώρα μου» – Η τακτική «Μοχάμεντ Άλι»
Κόσμος 19 Απριλίου 2026, 08:00

Παραδοχή πρώην Αμερικανού πρέσβη: «Λυπάμαι, το Ιράν ξέρει καλύτερα τη διπλωματία από τη χώρα μου» – Η τακτική «Μοχάμεντ Άλι»

Η Τεχεράνη εφαρμόζει με επιδεξιότητα μια διπλωματία αξιόπιστη υιοθετώντας την τακτική του Μοχάμεντ Άλι.

Βαγγέλης Γεωργίου
Τη δεκαετία του 1970 ο Ρίτσαρντ Νίξον τον είχε δίπλα του όταν θα πραγματοποιούσε την ιστορική επίσκεψη στη Κίνα. Τη δεκαετία του 1990 θα αναλάμβανε την αμερικανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία και αργότερα αν. υπουργός στο υπουργείο Αμύνης. Σήμερα, ο 83χρονος Τσας Φρίμαν βλέπει με λύπη τη χώρα του να παίρνει διδάγματα στη διπλωματία από το Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο πριν λήξει η εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν στις 21 Απριλίου, με σκοπό τη διεξαγωγή περαιτέρω συνομιλιών, υπήρξαν εξαιρετικά αρνητικές εξελίξεις.

Ενώ η Τεχεράνη άνοιξε τα Στενά του Ορμούζ στις 17 Απριλίου, ώστε να διέρχονται τα πλοία μετά από συντονισμό με τις ιρανικές αρχές, στη συνέχεια ανακάλεσε, καθώς οι Αμερικανοί δήλωσαν ότι  αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί.

«Παρατηρώ ότι υπάρχει τώρα μεγάλη σύγχυση σχετικά με την παρούσα κατάσταση» αναφέρει ο Φρίντμαν μιλώντας στην εκπομπή του καθηγητή Γκλεν Ντίσεν. «Ουσιαστικά, ίσως οι ΗΠΑ να μην κατανοούν πλέον τη διπλωματία».

Αντίθετα, υποστηρίζει, οι Ιρανοί «κατανοούν ξεκάθαρα τη διπλωματία» καθώς, όπως εξηγεί, έδωσαν στον Αμερικανό πρόεδρο «μια ευκαιρία να κηρύξει νίκη και να αποχωρήσει ανοίγοντας τα Στενά του Ορμούζ, φυσικά υπό τον δικό τους έλεγχο».

Έτσι με το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για μια συνάντηση, ίσως μια διάσκεψη, ώστε να συζητηθεί το μακροπρόθεσμο σύστημα διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ. Όλα αυτά οι ΗΠΑ τα τίναξαν στον αέρα όμως.

Διπλωματία: «Κοιτάξτε τι στείλαμε για διαπραγμάτευση»

Τα πράγματα πήγαιναν άσχημα για τους Αμερικανούς ήδη από τις διαπραγματεύσεις στο Ισλαμαμπάντ όταν ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του Ιράν -μεταξύ των οποίων ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί- επιδόθηκαν σε διαπραγματεύσεις 21 ωρών.

«Αυτό που είδαμε στο Ισλαμαμπάντ, […], δεν ήταν διαπραγμάτευση» σημειώνει ο Αμερικανός διπλωμάτης, αλλά «μια αμερικανική επιτελεστική πράξη που αποσκοπούσε στο να υποδηλώσει ότι υπήρχε διαπραγμάτευση, ενώ δεν υπήρχε».

Ο Φρίμαν συγκρίνει τις δύο αποστολές για να καταλήξει ότι οι Ιρανοί ήταν στην πραγματικότητα πιο σοβαροί στην προσέγγιση της όλης διαδικασίας που απαιτούσε διάθεση για διπλωματία.

Ο Τσας Φρίμαν πίσω όρθιος, μεταφραστής του Νίξον κατά την ιστορική επίσκεψή του στην Κίνα το 1972 (www.jesus.cam.ac.uk)

«Η ιρανική πλευρά έφτασε με περίπου 70 άτομα στην αντιπροσωπεία της, με την πλήρη εξουσιοδότηση, απ’ ό,τι φαίνεται, των αρχών στην Τεχεράνη, περιλαμβανομένων των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, για να διεξαγάγει σοβαρή διαπραγμάτευση και να καταλήξει σε συμφωνία. Είχαν μαζί τους τεχνικό προσωπικό, έτοιμο να συζητήσει ζητήματα σε βάθος» λέει.

Αντίθετα, όμως, συνεχίζει ο Φρίμαν «η αμερικανική πλευρά είχε πολλούς πολιτικά συνδεδεμένους ανθρώπους και ελάχιστους ειδικούς. Και ουσιαστικά βρισκόταν εκεί για να παρουσιάσει ένα τελεσίγραφο, αλλά ήταν ένα τελεσίγραφο χωρίς πραγματικά αποτελεσματική πίεση πίσω του. Η αμερικανική αντιπροσωπεία έπρεπε να υποταχθεί στους παράλογους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ, της μοναδικής πλέον λειτουργικής αρχής στις ΗΠΑ σε αυτά τα ζητήματα, ότι κατά κάποιον τρόπο οι ΗΠΑ είχαν κερδίσει τον πόλεμο» λέει.

Ο Αμερικανός πρέσβης εντοπίζει εδώ και το τραγικό λάθος των Αμερικανών να συγχέουν τον θάνατο με την νίκη όπως την εννοούσε ο Κλαούζεβιτς ή ο Σουν Τζου, δηλαδή ότι ο σκοπός του πολέμου είναι να επιφέρει προσαρμογές στις σχέσεις και στις πολιτικές.

«Αυτό είναι ένα πολιτικό αποτέλεσμα, όχι απλώς να κατακόψεις τον εχθρό και να του επιβάλεις οδύνη» όπως θέλει σήμερα η Ουάσιγκτον, υπονοεί ο Φρίμαν.

Η τακτική του Μοχάμεντ Άλι

Όσον αφορά τη διπλωματική δεινότητα των Ιρανών και την τεράστια στρατιωτική αντοχή τους να αντέχουν πλήγματα, και να συνεχίζουν να μάχονται, ο Φρίμαν τους παραλληλίζει με τον θρυλικό πυγμάχο Μοχάμεντ Άλι.

«Η συνολική στρατηγική του Ιράν ήταν η ίδια με τη στρατηγική rope-a-dope του Μοχάμεντ Άλι, δηλαδή να αφήσει τον εχθρό να σε χτυπά όσο πιο δυνατά μπορεί, στην προσπάθειά του να εξαντληθεί, να αποδυναμωθεί, και να περιμένεις τη στιγμή για να δώσεις τα δικά σου αντίμετρα και το δικό σου αντεπιθετικό χτύπημα». Προφανώς, προσθέτει, ότι το Ιράν δεν θέλει περισσότερη τιμωρία, «αλλά εξακολουθεί να μπορεί να την αντέξει».

Την ίδια στιγμή όμως ο Αμερικανός πρέσβης παρατηρεί ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν ανάλογες ικανότητες.

«Η δυνατότητα αμφοτέρων να αναχαιτίζουν πυραύλους έχει μειωθεί σημαντικά. Το Ιράν έχει ουσιαστικά καθηλώσει μεγάλα αμερικανικά πολεμικά πλοία, αεροπλανοφόρα, σε απόσταση πεντακοσίων ή εξακοσίων μιλίων, περίπου χιλίων χιλιομέτρων, επειδή αν πλησιάσουν περισσότερο στο Ιράν, γίνονται στόχος επίθεσης, και το αποφεύγουν. Η κατάσταση πάνω στα πλοία που διεξάγουν τον αποκλεισμό φαίνεται να επιδεινώνεται αρκετά γρήγορα. Το Ιράν, από την άλλη πλευρά, τώρα ανασύρει τα αποθέματα πυραύλων του που ήταν αποθηκευμένα εκεί όπου οι σήραγγες είχαν φραχθεί από Αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Προετοιμάζεται να καταστήσει δυνατή την εκτόξευσή τους».

Έτσι, καταλήγει ότι οι ΗΠΑ δεν είναι προετοιμασμένες για αυτόν τον πόλεμο φθοράς. «Δεν έχουμε τη βιομηχανική βάση για να αναπληρώσουμε αμέσως όσα έχουμε δαπανήσει. Το Ιράν μπορεί να έχει μια τέτοια βιομηχανική βάση υπόγεια. Όλα δείχνουν ότι έχει. Έτσι έχουμε μια παράξενη κατάσταση, στην οποία ο ισχυρότερος στρατός στον κόσμο και ο μικρότερος εταίρος του στο Ισραήλ αδυνατούν να υπερνικήσουν αυτό που στην ουσία είναι ένας απομονωμένος και όχι ιδιαίτερα ισχυρός ιρανικός στρατός».

Κίνα: Αναλύσεις της πολυθρόνας

Ο έμπειρος διπλωμάτης δεν παρέλειψε να αξιολογήσει πολύ αρνητικά την πολιτική της χώρας του έναντι της Κίνας, όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν.

«Στις ΗΠΑ γίνεται πολλή ανόητη στρατηγική ανάλυση της πολυθρόνας, ότι δήθεν διακυβεύεται η ύπαρξη της Κίνας ή ότι αυτό που κάνουμε στη Μέση Ανατολή αποτελεί θανάσιμο πλήγμα για την Κίνα ή στρατηγική οπισθοχώρηση» υπογραμμίζει.

Εξηγεί πως αυτό δεν είναι αλήθεια πρώτον, διότι «οι Κινέζοι στην πραγματικότητα βρίσκονται σε καλή θέση λόγω της πρωτοπορίας τους στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και των αποθεμάτων άνθρακα, καθώς και των πολύ, πολύ μεγάλων στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, ώστε να αντέξουν αρκετά καλά οποιαδήποτε κρίση. Αυτό κοστίζει στην Κίνα ορισμένες σχέσεις στην περιοχή, επειδή ο κόσμος, και ειδικά η Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, έχει καταστεί εξαρτημένος από τις κινεζικές εξαγωγές ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, και αυτές τώρα έχουν ανασταλεί, με τη λογική ότι η φιλανθρωπία αρχίζει από το σπίτι, υποθέτω. Άρα η Κίνα βέβαια θα πληγεί, αλλά μπορεί να διαχειριστεί το επίπεδο του πόνου που θα υποστεί».

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο πόλεμος έφερε πιο κοντά Κίνα και Ρωσία, με τον περίφημο αγωγός φυσικού αερίου Power of Siberia, που συζητιόταν επί πολλά χρόνια χωρίς να προχωρά, τώρα να προωθείται.

«Λυπάμαι πολύ»

Έτσι, ο Φρίμαν βλέπει παράλογη εν τέλει την πρόσφατη αντίδραση του Τραμπ που αντί να υιοθετήσει μια στρατηγική εξόδου μετά το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ από τους Ιρανούς, εκείνο κλιμάκωσε με αποκλεισμό αναγκάζοντας φυσικά τους Ιρανούς να αποσύρουν την προσφορά του και τώρα επιστρέψαμε ουσιαστικά στο κλείσιμο και να απομακρυνθούμε ακόμα περισσότερο από τη διπλωματία.

«Η απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ σε αυτό ήταν ουσιαστικά εντελώς παράλογη. Ήταν να κλείσει την πόρτα και να της βάλει λουκέτο, να τη σφραγίσει. Αυτό μεγιστοποιεί την πίεση σε κάθε οικονομία του κόσμου. Βασικά θα ρίξει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Εξασφαλίζει υψηλότερες τιμές βενζίνης για τους Αμερικανούς καταναλωτές, που είναι η βασική ανησυχία του προέδρου καθώς αντιμετωπίζει τις ενδιάμεσες εκλογές. Και χαρακτηριστικά έχει χειριστεί όλο αυτό το ζήτημα με δημόσιες μεγαλοστομίες και δηλώσεις που φαίνονται εντελώς αποκομμένες από την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, τώρα ισχυρίζεται ότι το Ιράν συμφώνησε σε όλα. Αν το Ιράν συμφώνησε σε κάτι, τότε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε; Γιατί δεν συνομιλούμε; Το Ιράν λέει ότι δεν έχει συμφωνήσει σε τίποτα. Άρα η αξιοπιστία του Ιράν σε αυτό το θέμα είναι, λυπάμαι που το λέω ως Αμερικανός, πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των ΗΠΑ» σημειώνει με απογοήτευση.

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Φωτογραφίες «ατόμων ενδιαφέροντος» έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία, ενώ αναζητούνται οι δράστες. Το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα ανακοίνωσε ότι παρέχει υποστήριξη στα μέλη της κοινότητας.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Μαλαισία: Παρανάλωμα έγιναν 1.000 σπίτια από μεγάλη φωτιά σε παραθαλάσσιο οικισμό – Χιλιάδες εκτοπισμένοι
Η φωτιά εξαπλώθηκε στις πλωτές ξύλινες κατοικίες που στοιβάζονται η μία δίπλα στην άλλη, καλύπτοντας επιφάνεια 40 στρεμμάτων, αναφέρει η Πυροσβεστική στη Μαλαισία

Ένα βήμα μπρος, ένα πίσω: Πόλεμος (νεύρων) στη Μέση Ανατολή
Η επιστροφή στη σκληρή γραμμή, πoυ κινδυνεύει να προκαλέσει περαιτέρω αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές όταν αυτές ανοίξουν τη Δευτέρα, έρχεται εν μέσω μιας έντονης διπλωματικής προσπάθειας για επιστροφή του Ιράν και των ΗΠΑ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ποντάροντας στον πόλεμο στο Ιράν: Πάνω από 1 δισ. δολάρια σε στοιχήματα που έγιναν με… ύποπτα καλό timing
Οι ύποπτες στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με την αμερικανο-ισραηλινό πόλεμο στο Ιράν αποφέρουν τεράστια κέρδη και προκαλούν ανησυχίες στους νομοθέτες

Ακροβατώντας μεταξύ Τραμπ και πολιτικής φθοράς – Η Τζόρτζια Μελόνι με την πλάτη στον τοίχο
Με τα εσωτερικά προβλήματα να στοιβάζονται και την πίεση της κοινής γνώμης να αυξάνεται στην Ιταλία, η ακροδεξιά πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιχειρεί επαναπροσδιορισμό στρατηγικής

Βουλγαρία: Άνοιξαν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές
Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρνουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να φθίνει.

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
Τα «σενάρια» θέλουν Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να κοιτάζουν με ενδιαφέρον τον τεχνικό της Βίλα, αλλά οι «χωριάτες» θεωρούν δεδομένη την παραμονή του Ισπανού

Αϊόβα: Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους 5 τραυματίες των πυροβολισμών – Έκκληση των αρχών για πληροφορίες
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Τζάστιν Μπίμπερ, Μπίλι Άιλις, SZA και Sexyy Red: Νοσταλγία στο κόκκινο στη σκηνή του Coachella
Με τη Μπίλι Άιλις, τη SZA και τη Sexyy Red στο πλευρό του, ο Τζάστιν Μπίμπερ μετέτρεψε το Coachella σε ένα νοσταλγικό ταξίδι στην καριέρα του, πυροδοτώντας ταυτόχρονα σενάρια για νέα περιοδεία

Πανιώνιος – ΑΕΚ 57-71: Και πάλι 3η η «Ένωση», σε δύσκολη θέση για την παραμονή του ο Πανιώνιος (vid)
Η ΑΕΚ νίκησε τον Πανιώνιο στη Γλυφάδα με 71-57 του Πανιωνίου για την 25η αγωνιστική GBL και σε περίπτωση που οι «κυανέρυθροι» ηττηθούν από τον Άρη, τότε θα υποβιβαστούν στην Α2 ανδρών.

Δασμοί ή κατάρρευση: Το δίλημμα της ΕΕ απέναντι στην κινεζική επέλαση
Οι φθηνές κινεζικές εξαγωγές και το υποτιμημένο γουάν απειλούν τον βιομηχανικό πυρήνα της Ευρώπης. Απαιτούνται άμεσα δασμοί και ισχυρή βιομηχανική πολιτική

Κικίλιας από Χανιά: Ενίσχυση του Λιμενικού στην Κρήτη με επιπλέον εναέρια μέσα, Heron drones και νέα στελέχη
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας πραγματοποίησε περιοδεία στην Κρήτη - Οι συναντήσεις και οι συσκέψεις που πραγματοποίησε

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Διαπραγματεύσεις με το Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

