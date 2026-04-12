Χωρίς συμφωνία αποχωρεί ο Βανς από το Ισλαμαμπάντ – Τι αναφέρει η ιρανική πλευρά

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ανακοίνωσε σήμερα πως θα επιστρέψει στις ΗΠΑ χωρίς συμφωνία με το Ιράν, αφού υπέβαλε «την τελική και καλύτερη προσφορά που μπορούσαμε να κάνουμε» για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Θα επιστρέψουμε στις ΗΠΑ χωρίς να έχουμε κλείσει συμφωνία», είπε ο κ. Βανς κατά τη διάρκεια σύντομης συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, όπου Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματεύτηκαν από χθες ως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Στηλίτευσε ιδίως το ότι δεν έλαβε «ρητή δέσμευση» ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειάς του.

Οι συνομιλίες διήρκεσαν 21 ώρες, διευκρίνισε. «Είχαμε πολλές ουσιαστικές συζητήσεις με τους Ιρανούς. Αυτό είναι το καλό νέο. Το κακό νέο είναι πως δεν καταλήξαμε σε συμφωνία, και νομίζω πως αυτό είναι κακό νέο για το Ιράν περισσότερο απ’ ό,τι για τις ΗΠΑ», συνέχισε.

«Φεύγουμε αφού υποβάλαμε πολύ απλή πρόταση, προσέγγιση που αποτελεί την τελική μας πρόσφορά και την καλύτερη που μπορούσαμε να κάνουμε. Θα δούμε αν οι Ιρανοί θα επιλέξουν να αποδεχτούν τους όρους μας ή όχι», συμπλήρωσε ο κ. Βανς τονίζοντας πως «κάναμε πολύ σαφές ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας».

Κανένας δεν περίμενε συμφωνία με τις ΗΠΑ λέει το Ιράν

Η Τεχεράνη σημείωσε σήμερα ότι «κανένας δεν περίμενε» ότι το Ιράν και οι ΗΠΑ θα κατέληγαν σε συμφωνία στον πρώτο κύκλο των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιήθηκαν στο Πακιστάν.

«Ήταν προφανές εξαρχής ότι δεν έπρεπε να αναμένουμε ότι θα καταλήγαμε σε συμφωνία σε μόλις μια συνεδρία (διαπραγματεύσεων). Κανένας δεν το περίμενε» αυτό, είπε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ στην ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB, αφού μεταδόθηκε η είδηση της αποτυχίας των συνομιλιών των δυο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μπαγαεΐ δήλωσε ακόμη «βέβαιος ότι οι επαφές μας με το Πακιστάν, όπως και με άλλους φίλους μας στην περιοχή, θα συνεχιστούν».