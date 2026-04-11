Δεν κάνει βήμα πίσω ο Νετανιάχου – «Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το Ιράν»
«Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξουσίους του», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νετανιάχου.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το Ιράν και τους συμμάχους του, σε ανάρτηση στην οποία επέκρινε επίσης τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εγείροντας φόβους ότι το Τελ Αβίβ μπορεί να προσπαθήσει να υπονομεύσει τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Πακιστάν για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
«Το Ισραήλ, υπό την ηγεσία μου, θα συνεχίσει να πολεμά το τρομοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τους πληρεξουσίους του», έγραψε ο Νετανιάχου σε ανάρτησή του στο X.
Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ερντογάν ότι «παρέχει κάλυψη» στο Ιράν και ότι φέρει ευθύνη για «σφαγές» Κούρδων πολιτών.
Η ανάρτηση του Νετανιάχου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη Γάζα, έρχεται παρά την κατάπαυση του πυρός με το Ιράν και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν.
Israel under my leadership will continue to fight Iran’s terror regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacred his own Kurdish citizens.
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 11, 2026
