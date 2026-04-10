Παρασκευή 10 Απριλίου 2026
Η επίθεση στο Λίβανο και η ανάγκη Νετανιάχου για συνέχιση του πολέμου με στόχο την πολιτική επιβίωση του
Διπλωματία 10 Απριλίου 2026, 11:12

Το Ισραήλ θέτει σε κίνδυνο την εκεχειρία με την πολύνεκρη επίθεση στο Λίβανο και ο Νετανιάχου αναζητά την πολιτική του σωτηρία μέσα από τη συνέχιση του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωνε την εκεχειρία με το Ιράν, το Ισραήλ πραγματοποιούσε τη σφοδρότερη επίθεση του στο Λίβανο. Ο απολογισμός είναι πάνω από 250 νεκροί και περισσότεροι από 1.160 τραυματίες.

Η επίθεση είχε σαν αποτέλεσμα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό την εξόντωση του Αλί Γιουσούφ Χαρσί, προσωπικού γραμματέα και ανιψιού του ηγέτη της Χεζμπολάχ ο οποίος «έπαιζε κεντρικό ρόλο στη διαχείριση και την ασφάλεια του γραφείου του».

Πάνω από 250 νεκροί και περισσότεροι από 1.160 τραυματίες για να επιτευχθεί η εξόντωση ενός. Το Ισραήλ δεν ζητά συγγνώμη. Αντίθετα δηλώνει ότι θα συνεχίσει.

Ο Λίβανος βυθίστηκε στο πένθος.

Χλιαρές δηλώσεις καταδίκης του Ισραήλ

Και πάλι η διεθνής κοινότητα αντέδρασε με χλιαρές δηλώσεις.

Με χώρες όπως η Γαλλία να δηλώνουν ότι τα ισραηλιβνά πλήγματα στο Λίβανο δεν μπορούν να γίνονται ανεκτά, καθώς και ότι το Παρίσι συμμετέχει στο εθνικό πένθος του Λιβάνου.

Ενώ η Βρετανία ζήτησε να περιληφθεί  ο Λίβανος στην κατάπαυση του πυρός, καθώς η κλιμάκωση από την πλευρά του Ισραήλ προκαλεί βαθιά ζημιά.

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη η επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο με εκατοντάδες νεκρούς ήταν απλώς «αντιπαραγωγική» ενώ ανέφερε πως «αν θέλουμε πραγματικά να μιλήσουμε για μια τελική εκεχειρία στην περιοχή, θα πρέπει να σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες».

Η Ευρώπη εκφράζει τη «λύπη» της για τις επιθέσεις της Τετάρτης επίσης, αλλά μέτρα απέναντι στην επιθετικότητα του Ισραήλ δεν φαίνεται να είναι πρόθυμη να λάβει.

Με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, να αναφέρει ότι «η Χεζμπολάχ έσυρε το Λίβανο στον πόλεμο, αλλά το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα δεν δικαιολογεί την πρόκληση τέτοιας μαζικής καταστροφής». Πρόσθεσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις επιβαρύνουν σοβαρά τη συμφωνία εκεχειρίας ΗΠΑ – Ιράν και υπογράμμισε ότι η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί και στο Λίβανο. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ΕΕ στηρίζει τις προσπάθειες του Λιβάνου για αποστρατικοποίηση της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ επενδύει στο φόβο

Το Ισραήλ έχει αποφασίσει ότι κανείς δεν θα το αποδεχθεί στην περιοχή και ο μόνος τρόπος να επιβιώσει είναι ο φόβος. Και σε αυτόν επενδύει. Χωρίς κανείς να εμφανίζεται πρόθυμος να βάλει φρένο στις πρακτικές του.

Διπλωμάτες που μίλησαν στο in σημείωναν όσον αφορά την κατάσταση στο Λίβανο, ότι υπάρχει σημαντική αλλαγή πληθυσμού από την ίδρυση της χώρας μέχρι σήμερα, με αύξηση των Σιιτών. Όπως σημείωναν οι Σιίτες αποτελούν πλέον το 45% του πληθυσμού άρα έχουν αντίστοιχα ποσοστά και στο στρατό.

Και αυτό από το Ισραήλ χαρακτηρίζεται ως απειλή.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει ηττηθεί

Σύμφωνα δε με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz «παρά τους πρόσφατους ισχυρισμούς ανώτερων Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων και κυβερνητικών αξιωματούχων, οι αξιολογήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να λειτουργεί ως σταθερή στρατιωτική δύναμη στο νότιο Λίβανο».

Σημειώνεται δε ότι «οι εκθέσεις της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων και της Βόρειας Διοίκησης που συγκεντρώθηκαν τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι η Χεζμπολάχ διατηρεί μια οργανωμένη ιεραρχική δομή στην περιοχή και ότι η διάταξη διοίκησης και ελέγχου της ομάδας της επιτρέπει να αναπτύσσει αποτελεσματικά τις δυνάμεις της και να διατηρεί την επιχειρησιακή συνέχεια κατά τη διάρκεια των μαχών».

Όπως αναφέρει το άρθρο «οι εσωτερικές αξιολογήσεις του ισραηλινού στρατού τις τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι αντιμετωπίζει προκλήσεις στο νότιο Λίβανο. Σε μεγάλο βαθμό, η Χεζμπολάχ ενεργεί σαν οργανωμένος στρατός με δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου, κάτι που μπορεί να παρουσιάσει αυξανόμενες προκλήσεις για τον Ισραηλινό Στρατό καθώς οι μάχες συνεχίζονται».

Η εφημερίδα κάνει λόγο μάλιστα για «χάσμα μεταξύ των δημόσιων δηλώσεων και αξιολόγησης των εσωτερικών υπηρεσιών πληροφοριών» το οποίο «εγείρει ερωτήματα σχετικά με το πόσο ειλικρινείς ήταν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σχετικά με την κατάσταση επί τόπου και κατά πόσον το κοινό αποκτά μια πλήρη και ακριβή εικόνα μετά από δυόμισι χρόνια μαχών στον Λίβανο».

Το άρθρο υπογραμμίζει ακόμα πως «ενώ το στρατιωτικό κατεστημένο συνεχίζει να παρουσιάζει επιτεύγματα και να τονίζει την αδυναμία του εχθρού, οι πληροφορίες υποδεικνύουν έναν αντίπαλο που καταφέρνει τόσο να διατηρήσει κρίσιμες δυνατότητες όσο και να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο πεδίο μάχης» και σίγουρα «απέχει πολύ από το να ηττηθεί».

Η περίπτωση του Λιβάνου

Διπλωμάτες στην Αθήνα επισημαίνουν την ίδια στιγμή πως η αλλαγή πληθυσμού στο Λίβανο που είχε σαν αποτέλεσμα κατ΄αρχήν την συρρίκνωση του χριστιανικού πληθυσμού αλλά και των σουνιτών, έχει σαν αποτέλεσμα οι δύο αυτές κοινότητες να συγκρατούνται από έναν εμφύλιο πόλεμο με τους σιίτες, περιμένοντας από το Ισραήλ «να κάνει τη βρώμικη δουλειά».

Αναλυτές διαβάζουν στις κινήσεις του Ισραήλ σαφείς επεκτατικές προθέσεις. Σημειώνοντας πως ο πόλεμος συμβαδίζει και με την ανάγκη του Μπέντζαμιν Νετανιάχου για πολιτική επιβίωση.

Η επιβίωση του Νετανιάχου

Η Haaretz βάζει μάλιστα το ερώτημα αν ο βομβαρδισμός της Τετάρτης εναντίον του Λιβάνου από το Ισραήλ ήταν μια τελευταία έκφραση οργής ή μήπως ο Νετανιάχου προσπαθεί να υπονομεύσει την περιφερειακή συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για κατάπαυση του πυρός και σημειώνει ότι πέρα από τους στρατηγικούς λόγους που παρουσίασε, ο Νετανιάχου πιέζει σαφώς τον Τραμπ να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, οκτώ μήνες αφότου οι δύο δήλωσαν ότι η απειλή είχε απομακρυνθεί, εν μέρει για πολιτικο-προσωπικούς λόγους.

Για την ισραηλινή εφημερίδα άλλωστε η συνέχιση του πολέμου εξυπηρετεί τον Νετανιάχου, αφού «δημιουργεί μια διαρκή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα, παρεμποδίζει τη δράση και τις διαμαρτυρίες της αντιπολίτευσης, καθυστερεί τη δίκη του και αποσπά την προσοχή από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου».

Ισραηλινοί αναλυτές θεωρούν ότι το Ισραήλ υποτίμησε την ικανότητα της Χεζμπολάχ και εμπλέκεται σε ένα επιπλέον μέτωπο, με τη Haaretz να υπογραμμίζει πως δικαίως απαιτείται η απειλή της Χεζμπολάχ αλλά φαίνεται ότι ούτε ο Νετανιάχου ούτε το Γενικό Επιτελείο έχουν ιδέα πώς να το κάνουν αυτό.

Ποιες οι προθέσεις του Ισραήλ

Σε αυτό το πλαίσιο αναλυτές στην Αθήνα που παρακολουθούν τις εξελίξεις βάζουν σειρά ερωτημάτων για τις προθέσεις του Ισραήλ.

Θέλει να διαλύσει το Λίβανο και να καταλάβει μέρος της χώρας;

Θέλει να προχωρήσει παράλληλα σε εποικισμούς και στη Συρία, καταλαμβάνοντας επίσης μέρος των εδαφών της και μάλιστα με το Ισραήλ να εμφανίζεται ως «απελευθερωτής»;

Προτίθεται να ακολουθήσει την πολιτική επεκτατισμού προς το Ιράν κάνοντας μικρούς πυρήνες πέραν της Συρίας και στο Ιράκ;

Και τελικά τι επιπτώσεις θα έχει αυτό;

Ο κυνισμός

Στον κυνισμό του πολέμου και της εποχής οι περισσότεροι από 250 άνθρωποι που χάθηκαν στο Λίβανο, είναι «παράπλευρη απώλεια» και το Ισραήλ νιώθει ασφάλεια ότι δεν θα λογοδοτήσει, γιατί το ίδιο έκαναν οι ΗΠΑ σε Ιράκ και Αφγανιστάν και όχι μόνο, αλλά και οι Ρώσοι στην Ουκρανία.

Με την ΕΕ να είναι περιχαρακωμένη στα στενά συμφέροντα της, αδυνατώντας να δει τη μεγάλη εικόνα και με κανένα να μην έχει το θάρρος να βάλει ζήτημα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, η κατάσταση μοιάζει σαφώς αδιέξοδη.

Και αν για τους διπλωμάτες στην πολιτική και την γεωπολιτική δεν υπάρχει άσπρο ή μαύρο, αλλά πολλές αποχρώσεις του γκρι, τα συμφέροντα έχουν επιτύχει να καταλύσουν κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και να πνίξουν ακόμα και τις σκέψεις για αντίδραση απέναντι σε κράτη που στο όνομα της επιβίωσης τους, εξελλίσονται σε δυνάμεις αναθεωρητισμού, δηλώνοντας παράλληλα οι πιο σφοδροί πολέμιοι του.

Morgan Stanley: Το καλό, το κακό και το… άσχημο σενάριο της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Διπλωματία 09.04.26

Υπουργείο Εξωτερικών σε Τουρκία: Θρησκευτική η μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει στην Άγκυρα πως «δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη από το διεθνές δίκαιο ονομασία της μειονότητας επειδή ορισμένοι αρνούνται να αποδεχθούν το απολύτως προφανές»

Σύνταξη
Πρώην υπουργός Τουρκίας 08.04.26

Πρόκληση Ακάρ για την Κύπρο: Όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους

«Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα», ανέφερε ο πρώην υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ

Σύνταξη
Πολιτική 08.04.26

Το Άγιο Φως και οι ισορροπίες ανάμεσα σε Ισραήλ και Χριστιανικές Εκκλησίες

Η απαγόρευση εισόδου στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων να μπει στον Πανάγιο Τάφο από τις ισραηλινές αρχές, οι βολές του Πάπα στο Ισραήλ και οι προειδοποιήσεις της Αθήνας για το status quo των Ιερών Προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.

Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
Υποκλοπές 05.04.26

«Πώς αγοράσατε το Predator;» – Πυρά της αντιπολίτευσης μετά τις αποκαλύψεις για κρατική χρηματοδότηση της Intellexa

Πυρ ομαδόν από την Αντιπολίτευση μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa, που προμηθεύει το Predator, με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια και δραστηριοποίηση της στην Ελλάδα ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο.

Σύνταξη
Διπλωματία 05.04.26

Τα Στενά του Ορμούζ, η άρνηση των ευρωπαίων να μπουν σε ένα πόλεμο που δεν είναι δικός τους και οι στόχοι των ΗΠΑ

Την πρόθεση τους να συμβάλουν στην ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, αφού λήξει ο πόλεμος δηλώνουν οι χώρες της Ευρώπης, ενώ οι ΗΠΑ αναζητούν συμμάχους για την επίτευξη των δικών τους στόχων.

Πολιτική 02.04.26

Ο ρόλος της Ελλάδας στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι κινήσεις μέσω αμυντικής διπλωματίας

Η Ελλάδα τείνει χείρα βοηθείας σε σύμμαχες χώρες της Μέσης Ανατολής, η αντιπολίτευση αντιδρά και ο Δένδιας περιοδεύει σε ΗΑΕ, Κατάρ και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο τις τρέχουσες εξελίξεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πολιτική 01.04.26

Στο Κατάρ ο Δένδιας μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη σκιά των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Επίσκεψη στο Κατάρ πραγματοποιεί ο Νίκος Δένδιας μετά τα ΗΑΕ, με τις πληροφορίες να αναφέρονται σε παροχή βοήθειας από την πλευρά της Ελλάδας στις δύο χώρες σε πυρομαχικά.

Διπλωματία 01.04.26

Η επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής

Οι εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν στο επίκεντρο των επαφών Δένδια στα ΗΑΕ. Δεν έχει ζητηθεί ενεργοποίηση της ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής από τα ΗΑΕ.

Διπλωματία 31.03.26

Οι ανησυχίες της Ελλάδας για Ιράν και Μέση Ανατολή – Μήνυμα σε Ισραήλ για το στάτους των ιερών Προσκυνημάτων

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην ενημέρωση στις ανησυχίες της Αθήνας για την κατάσταση σε Ιράν και Μέση Ανατολή, την κατάσταση στο Λίβανο και την χορήγηση προσωρινής βίζας σε τούρκους πολίτες.

Διπλωματία 28.03.26

Μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες στο επίκεντρο των συνομιλιών του Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη

Ο Γεραπετρίτης τόνισε ιδιαίτερα και την συνεισφορά της ελληνικής κοινότητας Βεγγάζης και του προέδρου της, Κανάκη Μανδαλιού στην οικοδόμηση του ελληνικού Γενικού Προξενείου στην πόλη

Διπλωματία 28.03.26

Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Διπλωματία 27.03.26

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Διπλωματία 20.03.26

Patriot στη Σαουδική Αραβία: Εμπλέκεται η Ελλάδα στον πόλεμο ή όχι;

Η συζήτηση περί εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο Ισραήλ - ΗΠΑ - Ιράν οξύνθηκε ιδιαίτερα μετά την είδηση κατάρριψης δύο βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν με στόχο την Σαουδική Αραβία από τους ελληνικούς Patriot.

Διπλωματία 20.03.26

Γεραπετρίτης για επαναπατρισμούς: Ήταν η δυσκολότερη επιχείρηση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωση του για τους επαναπατρισμούς από τις εμπόλεμες ζώνες έδωσε τα εύσημα στις υπηρεσίες του ΥΠΕΞ και τις ελληνικές διπλωματικές αποστολές στις συγκεκριμένες χώρες.

Μπάσκετ 10.04.26

Συγκλονιστική αποκάλυψη πρώην παίκτη της ΑΕΚ: «Γύρισα στις ΗΠΑ γιατί ο γιος μου απειλούσε να αυτοκτονήσει»

Έναν οικογενειακό Γολγοθά ανεβαίνει ο Αμερικανός πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζόρνταν ΜακΡέι, ο οποίος εγκατέλειψε το Ισραήλ και τη Χάποελ Χολόν, προκειμένου να είναι στο πλευρό του γιου και της οικογένειάς του.

Κόσμος 10.04.26

Χεζμπολάχ: «Όχι σε δωρεάν παραχωρήσεις στο Ισραήλ» λέει ο Κασέμ πριν τις κρίσιμες συνομιλίες

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε χθες ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Λίβανο «το συντομότερο δυνατό», με στόχο τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ.

Επικαιρότητα 10.04.26

Νέα Αριστερά: Sic transit gloria mundi – Τα καμώματα του «άριστου» Λαζαρίδη και η ευθύνη του πρωθυπουργού

«Ο κ. Λαζαρίδης, όπως τόσοι 'άριστοι' της ΝΔ, όχι μόνο δεν διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ, αλλά φέρεται να έχει πει και ψέματα για το ζήτημα αυτό, καθώς εμφανίστηκε ψευδώς να διαθέτει απαραίτητο τυπικό προσόν για θέση στο Δημόσιο, την οποία παρανόμως κατείχε», λέει η Νέα Αριστερά

Κόσμος 10.04.26

Με το Ιράν συνδέονται τα περισσότερα πλοία που έχουν πλεύσει μέσω των Στενών του Oρμούζ

Τρία τάνκερ, ένα υπερτάνκερ αργού πετρελαίου που μεταφέρει 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ένα δεξαμενόπλοιο εφοδιασμού καυσίμων και ένα μικρότερο πλοίο μεταφοράς πετρελαίου, όλα απέπλευσαν από ύδατα του Ιράν το τελευταίο 24ωρο

Λάβα και «Pele’s Hair» 10.04.26

Χαβάη: Το ηφαίστειο Κίλαουεα εξερράγη για 44η φορά - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

Το διάσημο ηφαίστειο Κιλαουέα άρχισε να εκρήγνυται και πάλι, στέλνοντας πίδακες λάβας και επικίνδυνες ίνες γυαλιού στον αέρα, αναγκάζοντας τις Αρχές να κλείσουν δρόμους.

«Τα βαρέθηκα» 10.04.26

Τατουάζ τέλος: Η Βικτόρια Μπέκαμ επέστρεψε στα χρόνια της «καθαρότητας» - Και δεν φταίει ο Μπρούκλιν για αυτό

Η σχεδιάστρια μόδας Βικτόρια Μπέκαμ αποφάσισε να αφαιρέσει από το σώμα της τα έξι τατουάζ που είχε «χτυπήσει» τα προηγούμενα χρόνια - ακόμα και εκείνα που ήταν αφιερωμένα στον Ντέιβιντ

Κόσμος 10.04.26

Στην Ουάσιγκτον θα μεταβεί ο πρωθυπουργός του Λιβάνου για συνομιλίες με ΗΠΑ και Ισραήλ

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον προγραμματίζεται ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν διατηρείται, προς το παρόν, αλλά βρίσκεται υπό πίεση, ιδίως όσον αφορά στο αν οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο περιλαμβάνονται ή όχι στην εκεχειρία

Ελλάδα 10.04.26

Περισσότερα από πέντε κιλά εκρηκτικών και 523 κροτίδες βρέθηκαν σε Μεσολόγγι και Πύργο – Συνελήφθησαν τρία άτομα

Συνελήφθησαν δύο άνδρες και μια γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ κατασχέθηκαν πολλές κροτίδες, εκρηκτικές ύλες και πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων

Euroleague 10.04.26

Τι είπε ο Χεζόνια για Ολυμπιακό, Φενέρμπαχτσε και τον κόσμο στα γήπεδα: «Κάτι έχει αλλάξει…»

Τον προβληματισμό του για την ατμόσφαιρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα εξέφρασε ο Μάριο Χεζόνια, ο οποίος χρησιμοποίησε τα παραδείγματα του Ολυμπιακού και της Φενέρμπαχτσε.

Όλα τζόγος 10.04.26

Ο Λευκός Οίκος προειδοποιεί το προσωπικό του να μην στοιχηματίζει για τον πόλεμο με το Ιράν

Οι στοιχηματικές κινήσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν έχουν προκαλέσει έκπληξη στις ΗΠΑ και έχουν οδηγήσει τους Δημοκρατικούς να ζητήσουν αυστηρότερη ρύθμιση

Culture Live 10.04.26

Ηρώδειο: Ο Ιούνιος μεταμορφώνεται σε μήνα αποχαιρετισμού, πριν κλείσει το θέατρο - Οι εκδηλώσεις

Όλες οι εκδηλώσεις που θα παρουσιαστούν εφέτος στη σκηνή του Ηρωδείου, κάθε μοναδική νύχτα, κάθε είδους ‘Αφιέρωμα, συνιστά μια ξεχωριστή εορτή Αποχαιρετισμού του.

Διεθνής Οικονομία 10.04.26

ΕΕ και ΗΠΑ κοντά σε συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά κατά της Κίνας

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν επίσης σε θέματα προτύπων, επενδύσεων και κοινών έργων, καθώς και σε θέματα αυξημένου συντονισμού σε περίπτωση διακοπών εφοδιασμού από χώρες όπως η Κίνα

Ελλάδα 10.04.26

Από τον Φεβρουάριο ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε και έκαιγε με τσιγάρο το βρέφος στον Πύργο – Τι ισχυρίστηκε η ίδια

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης μαρτυρούν τις στιγμές φρίκης που βίωνε το βρέφος, καθώς τα τραύματα και οι πληγές στο σώμα του ξεπερνούν τα σαράντα στον αριθμό

Premier League 10.04.26

Το «είναι πολλά τα λεφτά Ρομπέρτο» και η (ακριβή) προσπάθεια να μην καταστραφεί η Τότεναμ

Η Τότεναμ είναι στο χείλος του γκρεμού. Έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Και για να βρει... ελπίδα έκανε τον Ντε Ζέρμπι δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην Premier League!

English edition 10.04.26

Good Friday in Greece: Τhe Country Goes Quiet

The most solemn day in the Greek Orthodox calendar brings the country to a near-standstill, as churches, streets and coastlines fill with candlelight, flowers and quiet grief

Ποδόσφαιρο 10.04.26

Το τελευταίο αντίο στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Συγκίνηση, αποθέωση και συνθήματα για τον θρύλο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (pics, vids)

Χιλιάδες απλού κόσμου και οι σημαντικότερες προσωπικότητες του αθλητικού και -όχι μόνο- κόσμου της Ρουμανίας απέτισαν φόρο τιμής στον θρυλικό Μιρτσέα Λουτσέσκου, με την ατμόσφαιρα να δονείται από συνθήματα – Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευής έγινε η κηδεία του.

Υπομονή και προσοχή 10.04.26

Αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια όσο κορυφώνεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων του Πάσχα

Καθυστερήσεις παρατηρούνται στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου από την Ελευσίνα μέχρι και την Κινέτα - Αυξημένη κίνηση και στην Αττική Οδό, από τον Ασπρόπυργο προς την Ελευσίνα

Vintage 10.04.26

Η συλλεκτική Mercedes-Benz 170 S που οδηγούσε η Μέριλιν Μονρόε στην Ελλάδα βγαίνει στο σφυρί - Αναμένεται να αγγίξει τα 200.000 δολάρια

Μια vintage Mercedes-Benz της δεκαετίας του '50, που χρησιμοποιούσε η σταρ του Χόλιγουντ Μέριλιν Μονρόε κατά την παραμονή της στην Ευρώπη, βγαίνει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα

