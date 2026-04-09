Η Τουρκία «καταδικάζει σθεναρά» τους βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον Λίβανο και καλεί τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει για να «τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή» τομέων της χώρας, ανέφερε χθες βράδυ το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε στην Αγκυρα (στη φωτογραφία του Reuters/Emilie Madi, επάνω, συντρίμμια κτιρίου από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Βηρυτό).

«Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στον Λίβανο»

«Καταδικάζουμε με τον πλέον σθεναρό τρόπο τις εντεινόμενες επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, οι οποίες προκάλεσαν πολυάριθμους θανάτους.

»Οι επιθέσεις αυτές χειροτερεύουν περαιτέρω την ανθρωπιστική κατάσταση στη χώρα (…) Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ενεργήσει αμέσως για να τερματιστεί η ισραηλινή κατοχή στον Λίβανο και να προστατευτούν οι άμαχοι», τόνισε η τουρκική διπλωματία.

Τουλάχιστον 182 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 890 τραυματίστηκαν χθες όταν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν κύμα βομβαρδισμών άνευ προηγουμένου σε αυτόν τον πόλεμο, σύμφωνα με ακόμη προκαταρκτικό απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Βηρυτό, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

«Αγανάκτηση»

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (ΔΕΕΣ) εξέφρασε την «αγανάκτησή της» για «τους θανάτους και τις καταστροφές» που προκάλεσαν οι καταιγιστικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί.

Το εύρος των σφαγών κατά τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο είναι «φρικιαστικό», δήλωσε από την πλευρά του ο Υπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει να τεθεί τέλος στον «εφιάλτη» (περισσότερα εδώ).