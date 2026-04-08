newspaper
Τετάρτη 08 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Σφαγή στον Λίβανο» – Ξεπέρασαν τους 250 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 20:34

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από την πληγείσα τοποθεσία, μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ όπου διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Spotlight

Aυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών από την σφοδρότερη επίθεση μετά την έναρξη του πολέμου, που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης το Ισραήλ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.165 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Τάλετ ελ Χαγιάτ της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα εξαιτίας βομβαρδισμού, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν πως εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο «διοικητή της Χεζμπολάχ».

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από την πληγείσα τοποθεσία, όπου διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Η Χεζμπολάχ τόνισε πως διατηρεί το δικαίωμα να ανταποδώσει το μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου.

«Οι σημερινές σφαγές (…) επιβεβαιώνουν το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στον κατακτητή και να ανταποδώσουμε τις επιθέσεις του», ανέφερε η ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.

«Οι άνθρωποι φτάνουν με τραύματα από θραύσματα και σοβαρή αιμορραγία»

Τη ίδια στιγμή άνθρωποι με τραύματα από θραύσματα και σοβαρή αιμορραγία φτάνουν σε μεγάλο νοσοκομείο στη Βηρυτό.

Η Σαφά Μπλέικ, βοηθός ιατρικού συντονιστή της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Βηρυτό, περιέγραψε μια «μαζική εισροή τραυματιών» που έφτασαν στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι – το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο του Λιβάνου – μετά τις ισραηλινές επιθέσεις.

«Εδώ στα επείγοντα, δεχόμαστε τεράστια κύματα τραυματιών, μεταξύ των οποίων και παιδιά», δήλωσε η Μπλέικ σε ηχογραφημένο μήνυμα που δημοσιοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι άνθρωποι φτάνουν με τραύματα από θραύσματα και σοβαρή αιμορραγία».

Η Μπλέικ πρόσθεσε ότι οι γιατροί και οι νοσοκόμες «βρίσκονται υπό τεράστια πίεση», καθώς τα δωμάτια του νοσοκομείου είναι γεμάτα.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Χακάν Νασερεντίν, ζήτησε διεθνή βοήθεια, καθώς ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης της χώρας αντιμετωπίζει μαζικές απώλειες αμάχων.

«Αντιμετωπίζουμε έναν συνεχή πόλεμο που δεν σταμάτησε ποτέ, και όλο το βάρος έχει πέσει στον υγειονομικό τομέα», δήλωσε στο Al Jazeera, τονίζοντας ότι άνθρωποι σκοτώνονται και τραυματίζονται σε σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις, ακόμη και μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2024 με τη Χεζμπολάχ.

«Έχουμε ισχυρή αποφασιστικότητα. Πιστεύουμε στους γιατρούς, τις νοσοκόμες, τα νοσοκομεία και τους διοικητικούς μας υπαλλήλους, καθώς και στον πατριωτισμό που τους διακρίνει.

Ωστόσο, με την επανάληψη και τη συνέχιση της επιθετικότητας, οι ανάγκες αυξάνονται. Υψώνουμε τη φωνή μας, ζητώντας διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια για τον ιατρικό τομέα στον Λίβανο», είπε.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
HSBC: Εύθραυστη η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή, αυξάνονται οι ανησυχίες για την Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η συνήθεια που κάνει τους Σουηδούς πιο ευτυχισμένους

Κόσμος
Mε αντίποινα απειλούν oι Φρουροί της Επανάστασης μετά τις επιθέσεις στον Λίβανο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

Σύνταξη
Handelsblatt: Το ΝΑΤΟ εξετάζει αποστολή στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 08.04.26

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επρόκειτο να συναντηθεί την Τετάρτη στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθώντας να επιλύσει τη διαφωνία μεταξύ των συμμάχων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έτοιμο για εκεχειρία με την Ρωσία το Κίεβο – Χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός ΗΠΑ-Ιράν
Κόσμος 08.04.26

«Η Ουκρανία ζητεί πάντα μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο που διεξάγεται από τη Ρωσία εδώ στην Ευρώπη κατά του κράτους και του λαού μας» είπε ο Ζελένσκι

Σύνταξη
Ιράν: ένας πόλεμος που ο Τραμπ δεν μπορούσε (και δεν μπορεί) να κερδίσει
Αλαζονεία και κόστος 08.04.26

Η εκεχειρία σηματοδοτεί αντικειμενικά παραδοχή ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν έναν πόλεμο κατά του Ιράν που δεν μπορούσαν να κερδίσουν. Όμως, η ειρήνευση μπορεί να υπονομευτεί

Παναγιώτης Σωτήρης
Αυξημένη τρομοκρατική απειλή για βασικές ευρωπαϊκές υποδομές – Επιστολή από ΕΕ
Κόσμος 08.04.26

Η ΕΕ με επιστολή του αρμόδιου Επιτρόπου συμβούλεψε τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών να λάβουν πρόσθετες προφυλάξεις για να διασφαλίσουν ότι «τρομοκράτες και εξτρεμιστές δεν θα περάσουν στην ΕΕ κρυμμένοι στις μεταναστευτικές ροές»

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Με το βλέμμα στον δοκιμαζόμενο Λίβανο – Η Συρία μεταξύ ανάσχεσης και διάχυσης της κρίσης
Κρίσιμο σταυροδρόμι 08.04.26

Εν μέσω του νέου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, η όμορη Συρία θωράκισε τα σύνορα και έκλεισε προσωρινά το βασικό μεθοριακό πέρασμα με τη γειτονική της χώρα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ένα βήμα πριν την καταστροφή: Πώς ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέληξε σε εκεχειρία με τον Τραμπ
Μέση Ανατολή 08.04.26

Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλούσε δημοσίως το Ιράν με ολική καταστροφή, υπήρχαν ενδείξεις διπλωματικής δυναμικής στα παρασκήνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αυτοί που ρυπαίνουν περισσότερο είναι οι κερδισμένοι του πολέμου στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 08.04.26

Οι πιο ρυπογόνες χώρες κρατούν το μέλλον του κόσμου στα χέρια τους, καθώς επωφελούνται από τις υψηλότερες τιμές των ορυκτών καυσίμων εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν - Οι παγκόσμιες τάσεις, πάντως, ευνοούν τις ΑΠΕ

Νατάσα Ρουγγέρη
Οι ΗΠΑ πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στην εκεχειρία ή στον πόλεμο μέσω του Ισραήλ, λέει το Ιράν – Λευκός Οίκος: Τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν κλείσει
Εύθραυστη εκεχειρία 08.04.26 Upd: 21:17

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε κατάπαυση πυρός δύο εβδομάδων - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό και άλλες περιοχές στον Λίβανο - Οι φονικές επιθέσεις απειλούν να εκτρέψουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα έργα του 1 εκ. ευρώ που αλλάζουν το Ολυμπιακό Κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Αυτοψία στα εν εξελίξει έργα αναβάθμισης, προϋπολογισμού περί το 1 εκ. ευρώ, πραγματοποίησαν ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης κι ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο πόλεμος, η «προπόνηση» σε 9.500, το ρεκόρ «Guinness» και το Μεξικό που… γιορτάζει ενώ πετούν πύραυλοι
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Το μεγαλύτερο μάθημα ποδοσφαίρου στον κόσμο, ενόψει του Μουντιάλ 2026, διεξήχθη σε μια πλατεία στην πόλη το Μεξικού και βρήκε θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες. Οι Μεξικανοί γιορτάζουν έτσι και ένα άλλο ρεκόρ, την 3η φορά που φιλοξενούν τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και αποφάσισαν να συνεχίσουν να το «φωνάζουν».

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΕΕ: Οι «πόρτες» της πολεμικής τεχνολογίας που ανοίγει – Τι είναι το πρόγραμμα AGILE που βρίσκεται στα σκαριά
Οικονομία 08.04.26

Με τα σύννεφα στη γειτονιά μας να φουντώνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει με ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο ταχείας αντίδρασης να φέρει ακόμα πιο κοντά την τεχνολογία στο πεδίο της μάχης με το πρόγραμμα AGILE.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ατρόμητος-Κηφισιά 0-0: Η ισοπαλία δεν τους χαλάει
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Ατρόμητος και Κηφισιά έπαιξαν για τη νίκη, όμως με την ισοπαλία κράτησαν την απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη. Ο Ατρόμητος είχε δοκάρι, με δέκα οι φιλοξενούμενοι από το 85’

Σύνταξη
Easter Getaway Under Tight Watch at Piraeus Port
English edition 08.04.26

Addressing departing travelers, the minister extended his wishes for a happy Easter, saying he hoped Greeks would enjoy the holiday period on the country’s islands.

Σύνταξη
«Μασκουλινισμός»: Πώς ο μισογυνισμός γίνεται εργαλείο της ακροδεξιάς
Social Media 08.04.26

Ο μισογυνισμός έχει έναν ενοποιητικό ρόλο: παρουσιάζοντας τον φεμινισμό ως κοινό εχθρό, επιτρέπει σε διαφορετικές ομάδες να βρουν κοινό έδαφος σε έναν κοινό «αγώνα»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε κοινοβουλευτικές ερωτήσεις που έμειναν στο «διαβάστηκε»
Κοινοβουλευτικός έλεγχος 08.04.26

Ρεκόρ κοινοβουλευτικής λογοδοσίας με δεκαεννιά ερωτήματα της Νέας Αριστεράς προς το ΥΠΑΑΤ και τον Κώστα Τσιάρα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έμειναν αναπάντητες από το 2024 μέχρι σήμερα.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Στενά του Ορμούζ: Διόδια σε κρυπτονόμισμα για να διέλθουν τα δεξαμενόπλοια ζητά το Ιράν
Οικονομικές Ειδήσεις 08.04.26

Με τα Στενά του Ορμούζ να παραμένουν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, η ιρανική κίνηση προκαλεί ανησυχία σε ΗΠΑ, κράτη του Κόλπου και ΟΠΕΚ+

Σύνταξη
LIVE: Μπράγκα – Μπέτις
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Μπράγκα – Μπέτις. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπράγκα – Μπέτις για τα προημιτελικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
«Τη μέγιστη ποινή» σε βάρος της «Ketamine Queen» ζητά για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι η μητριά του
Τετάρτη η απόφαση 08.04.26

«Εσύ το προκάλεσες αυτό… Είχες την ικανότητα να πετύχεις επιχειρηματικά, αλλά διάλεξες έναν δρόμο που καταστρέφει ζωές», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητριά του Μάθιου Πέρι για την κατηγορούμενη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: «Σφράγισε» το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup η Εθνική (vids)
Άλλα Αθλήματα 08.04.26

Την πρόκρισή της στην τελική φάση του World Cup εξασφάλισε η Εθνική πόλο των ανδρών, καθώς με 7 γκολ του Αργυρόπουλου νίκησε με 14-11 την Ολλανδίας στο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης,

Σύνταξη
Le Monde: Η συντηρητική ελληνική κυβέρνηση κλυδωνίζεται από τα σκάνδαλα – Ανασχηματισμός έκτακτης ανάγκης
Ταξιδεύουν τα νέα 08.04.26

Εκτός συνόρων ταξιδεύει το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ με μία από τις σημαντικότερες καθημερινές εφημερίδες της Γαλλίας, τη Le Monde, να φιλοξενεί εκτενές ρεπορτάζ και να σημειώνει πως «περίπου ένα χρόνο πριν από τις βουλευτικές εκλογές, αυτή η υπόθεση αμαυρώνει την εικόνα του συντηρητικού κόμματος».

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0: «Χ»αμένοι και οι δύο (vid)
Ποδόσφαιρο 08.04.26

Στο «λευκό» 0-0 έμειναν ο Πανσερραϊκός κι ο Αστέρας σ’ ένα αποτέλεσμα που δεν... βόλεψε κανέναν με την ήττα της ΑΕΛ, καθώς παρέμειναν στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας των πλέι άουτ.

Σύνταξη
Ισπανία: Η σιδηροτροχιά όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα είχε σπάσει μια μέρα πριν το θανατηφόρο δυστύχημα
Κόσμος 08.04.26

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα της 18ης Ιανουαρίου στην Αδαμούθ της Ανδαλουσίας ήταν μια από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη από τις αρχές του αιώνα

Σύνταξη
LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 08.04.26

LIVE: Ατρόμητος – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Κηφισιά για τη 2η αγωνιστική των play out της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies