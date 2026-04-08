«Σφαγή στον Λίβανο» – Ξεπέρασαν τους 250 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ

Aυξάνεται διαρκώς ο αριθμός των νεκρών από την σφοδρότερη επίθεση μετά την έναρξη του πολέμου, που πραγματοποίησε το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης το Ισραήλ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία του Λιβάνου, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 1.165 τραυματίστηκαν σήμερα από ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Πολυώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Τάλετ ελ Χαγιάτ της Βηρυτού κατέρρευσε σήμερα εξαιτίας βομβαρδισμού, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) να ανακοινώνουν πως εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο «διοικητή της Χεζμπολάχ».

Λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο από την πληγείσα τοποθεσία, όπου διακρίνονται ερείπια διασκορπισμένα σε μεγάλη απόσταση. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τον αριθμό των θυμάτων.

Η Χεζμπολάχ τόνισε πως διατηρεί το δικαίωμα να ανταποδώσει το μπαράζ ισραηλινών επιθέσεων εναντίον του Λιβάνου.

«Οι σημερινές σφαγές (…) επιβεβαιώνουν το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά μας να αντισταθούμε στον κατακτητή και να ανταποδώσουμε τις επιθέσεις του», ανέφερε η ανακοίνωση του σιιτικού κινήματος.

Τη ίδια στιγμή άνθρωποι με τραύματα από θραύσματα και σοβαρή αιμορραγία φτάνουν σε μεγάλο νοσοκομείο στη Βηρυτό.

Η Σαφά Μπλέικ, βοηθός ιατρικού συντονιστή της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) στη Βηρυτό, περιέγραψε μια «μαζική εισροή τραυματιών» που έφτασαν στο νοσοκομείο Ραφίκ Χαρίρι – το μεγαλύτερο δημόσιο νοσοκομείο του Λιβάνου – μετά τις ισραηλινές επιθέσεις.

«Εδώ στα επείγοντα, δεχόμαστε τεράστια κύματα τραυματιών, μεταξύ των οποίων και παιδιά», δήλωσε η Μπλέικ σε ηχογραφημένο μήνυμα που δημοσιοποίησαν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι άνθρωποι φτάνουν με τραύματα από θραύσματα και σοβαρή αιμορραγία».

Η Μπλέικ πρόσθεσε ότι οι γιατροί και οι νοσοκόμες «βρίσκονται υπό τεράστια πίεση», καθώς τα δωμάτια του νοσοκομείου είναι γεμάτα.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου, Χακάν Νασερεντίν, ζήτησε διεθνή βοήθεια, καθώς ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης της χώρας αντιμετωπίζει μαζικές απώλειες αμάχων.

«Αντιμετωπίζουμε έναν συνεχή πόλεμο που δεν σταμάτησε ποτέ, και όλο το βάρος έχει πέσει στον υγειονομικό τομέα», δήλωσε στο Al Jazeera, τονίζοντας ότι άνθρωποι σκοτώνονται και τραυματίζονται σε σχεδόν καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις, ακόμη και μετά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2024 με τη Χεζμπολάχ.

«Έχουμε ισχυρή αποφασιστικότητα. Πιστεύουμε στους γιατρούς, τις νοσοκόμες, τα νοσοκομεία και τους διοικητικούς μας υπαλλήλους, καθώς και στον πατριωτισμό που τους διακρίνει.

Ωστόσο, με την επανάληψη και τη συνέχιση της επιθετικότητας, οι ανάγκες αυξάνονται. Υψώνουμε τη φωνή μας, ζητώντας διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια για τον ιατρικό τομέα στον Λίβανο», είπε.