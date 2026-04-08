Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Jonathan Ernst).

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός, καταρχήν για δυο εβδομάδες, με αντάλλαγμα να ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, κάτι περισσότερο από μια ώρα προτού εκπνεύσει τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλούσε να αφανίσει ολόκληρο τον ιρανικό «πολιτισμό».

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός αφορά επίσης τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι όροι του Ιράν

Πριν λήξει η διορία του (στις 3 μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη, ώρα Ελλάδος) προς το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δέχεται την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Η συμφωνία εκεχειρίας είναι οι όροι ουσιαστικά που θέτει το Ιράν για να λήξει ο πόλεμος. Πάνω σε αυτούς θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από την εξέλιξη, σύμφωνα με αξιωματούχο, διότι δεν έχει πετύχει τους στόχους του στο Ιράν. Ωστόσο, λέει ότι θα σεβαστεί τις δύο εβδομάδες εκεχειρίας (περισσότερα εδώ).