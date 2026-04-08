Δύο εβδομάδες εκεχειρία – Ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν

Έπειτα από αγωνιώδεις ώρες, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, «απόψε θα καταστραφεί για ένας πολιτισμός», τελικά υπαναχώρησε. Έπειτα από τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό του Ιράν.

Υποστηρίζει ότι έχει λάβει μια πρόταση 10 σημείων, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι καλή βάση για διαπραγμάτευση. Ωστόσο, φαίνεται να παραδέχεται ότι το Ιράν για την ώρα δεν έχει συμφωνήσει σε άνοιγμα των Στενών.

Υποστηρίζει ότι έλαβε αυτή την απόφαση, γιατί οι ΗΠΑ έχουν « επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους». Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει επίσης ότι «έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» (δικά του τα κεφαλαία γράμματα).

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Έγραψε στο Truth Social:

«Με βάση συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, στις οποίες ζήτησαν να αναβάλω την αποστολή καταστροφικής δύναμης απόψε στο Ιράν, και με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για το ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτή θα είναι μια αμφίπλευρη ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία της προηγούμενης διαμάχης έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως Προέδρου, και επίσης εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ