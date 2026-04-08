Δύο εβδομάδες εκεχειρία – Ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν
Κόσμος 08 Απριλίου 2026, 01:45

Δύο εβδομάδες εκεχειρία – Ο Τραμπ αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν

Έπειτα από τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό του Ιράν.

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Έπειτα από αγωνιώδεις ώρες, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, «απόψε θα καταστραφεί για ένας πολιτισμός», τελικά υπαναχώρησε. Έπειτα από τη διπλωματική προσπάθεια του Πακιστάν, ανακοίνωσε ότι αναστέλλει για δύο εβδομάδες τον βομβαρδισμό του Ιράν.

Υποστηρίζει ότι έχει λάβει μια πρόταση 10 σημείων, που σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ είναι καλή βάση για διαπραγμάτευση. Ωστόσο, φαίνεται να παραδέχεται ότι το Ιράν για την ώρα δεν έχει συμφωνήσει σε άνοιγμα των Στενών.

Υποστηρίζει ότι έλαβε αυτή την απόφαση, γιατί οι ΗΠΑ έχουν « επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους». Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει επίσης ότι «έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή» (δικά του τα κεφαλαία γράμματα).

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Έγραψε στο Truth Social:

«Με βάση συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ και τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ του Πακιστάν, στις οποίες ζήτησαν να αναβάλω την αποστολή καταστροφικής δύναμης απόψε στο Ιράν, και με την επιφύλαξη της συμφωνίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για το ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, συμφωνώ να αναστείλω τους βομβαρδισμούς και τις επιθέσεις κατά του Ιράν για περίοδο δύο εβδομάδων.

Αυτή θα είναι μια αμφίπλευρη ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ! Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι ότι έχουμε ήδη επιτύχει και ξεπεράσει όλους τους στρατιωτικούς στόχους και έχουμε προχωρήσει πολύ με μια οριστική Συμφωνία σχετικά με τη Μακροπρόθεσμη ΕΙΡΗΝΗ με το Ιράν και την ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή.

Λάβαμε μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν και πιστεύουμε ότι αποτελεί μια λειτουργική βάση για διαπραγματεύσεις. Σχεδόν όλα τα διάφορα σημεία της προηγούμενης διαμάχης έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, αλλά μια περίοδος δύο εβδομάδων θα επιτρέψει την οριστικοποίηση και την ολοκλήρωση της Συμφωνίας.

Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ως Προέδρου, και επίσης εκπροσωπώντας τις χώρες της Μέσης Ανατολής, είναι τιμή μου που αυτό το μακροπρόθεσμο πρόβλημα βρίσκεται κοντά στην επίλυση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Ο Τραμπ αναστέλλει την επίθεση και τον βομβαρδισμό του Ιράν

Oπως πήγαν… έφυγαν
Φόβος παντού 08.04.26

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;
Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»
Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν
Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στο Αχβάζ. Σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα λίγο μετά την απειλή Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία
Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο Τζέιμι Ντίμον της JPMorgan προσπαθεί να γίνει «πολύ μεγάλος για να αποτύχει»
Ο Τζέιμι Ντίμον, διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan, προτείνει την αρρύθμιστη επέκταση των μεγάλων τραπεζών θεωρώντας ότι έχουν εγγενή πλεονεκτήματα και θέλει ακόμη περισσότερα πλεονεκτήματα έναντι μικρότερων ανταγωνιστών

Oπως πήγαν… έφυγαν

Δεξαμενόπλοια του Κατάρ προσπάθησαν, αλλά τελικά έκαναν στροφή δίχως να τολμήσουν να περάσουν το Ορμούζ

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Τελικά, ποιος θα σκηνοθετήσει το νέο «Βασικό Ένστικτο»;
Φήμες ήθελαν την Έμεραλντ Φένελ να βρίσκεται πίσω από τη σκηνοθεσία του reboot της ταινίας «Το Βασικό Ένστικτο». Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να ισχύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

