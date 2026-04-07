Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Εκκληση στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για τη συμφωνία με το Ιράν κατά δύο εβδομάδες και να παράλληλα να ζητήσει από το Ιράν να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ την ίδια περίοδο απηύθυνε ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεμπάζ Σαρίφ.

Αμεση ήταν η απάντηση του Λευκού Οίκου με την γραμματέα Τύπου Καρολάιν Λίβιτ να απαντά όπως μεταδίδει το Axios ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει λάβει γνώση της πρότασης του Πακιστάν για παράταση δύο εβδομάδων στην προθεσμία που έχει θέσει προς το Ιράν και αναμένεται να δώσει σύντομα απάντηση.

Η εκκληση

Ο πρόεδρος του Πακιστάν αναφέρει ακόμη ότι διπλωματικές προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη είναι ελπιδοφόρες και πρέπει να ακολουθήσουν την πορεία τους. Οι προσπάθειες «έχουν πιθανότητες να οδηγήσουν σε ουσιαστικά αποτελέσματα στο εγγύς μέλλον», έγραψε ο Σαρίφ σε ανάρτησή του στο X. «Για να επιτραπεί στη διπλωματία να ακολουθήσει την πορεία της, ζητώ θερμά από τον Πρόεδρο Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία για δύο εβδομάδες».

Ο Σαρίφ κάλεσε επίσης την Τεχεράνη να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ για το ίδιο διάστημα «ως χειρονομία καλής θέλησης».

«Καλούμε επίσης όλα τα εμπόλεμα μέρη να τηρήσουν κατάπαυση του πυρός παντού για δύο εβδομάδες, ώστε να επιτρέψουν στη διπλωματία να επιτύχει την οριστική λήξη του πολέμου, προς όφελος της μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή», πρόσθεσε.

