Δεν υπήρξε πασχαλινή ανάπαυλα για τον Ντόναλντ Τραμπ και την ακραία ρητορική του: ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανάρτησε χθες Κυριακή ένα ιδιαίτερα προσβλητικό και υβριστικό κείμενο, απευθυνόμενος στο Ιράν, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και σε συντηρητικό ακροατήριο (στη φωτογραφία του Reuters/Alex Brandon, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).

«Ανοίξτε τα γ… Στενά (του Ορμούζ), τρελοί, αλλιώς θα ζήσετε στην Κόλαση — ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ», έγραψε.

«Απειλεί να διαπράξει πιθανά εγκλήματα πολέμου και να αποξενώσει τους συμμάχους μας»

Αν και ο Τραμπ δεν συνηθίζει να χρησιμοποιεί διπλωματική γλώσσα στον καθημερινό του λόγο, το μήνυμά του στην πλατφόρμα του, την Truth Social, έκανε πολλούς να απορήσουν, ιδιαίτερα καθώς σήμερα οι Καθολικοί γιορτάζουν το Πάσχα.

«Καλό Πάσχα, Αμερική. Ενώ εσείς πηγαίνετε στην εκκλησία για να γιορτάσετε με τους φίλους και την οικογένειά σας, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών παραληρεί σαν τρελός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», τόνισε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ.

«Απειλεί να διαπράξει πιθανά εγκλήματα πολέμου και να αποξενώσει τους συμμάχους μας. Ετσι είναι αυτός, αλλά αυτό δεν αντιπροσωπεύει το ποιοι είμαστε. Η χώρα μας αξίζει πολύ καλύτερα», πρόσθεσε στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Επίδειξη ισχύος»

Για τον δημοκρατικό γερουσιαστή Κρις Μέρφι, η στάση του προέδρου είναι «εντελώς και ολοκληρωτικά παρανοϊκή».

Ο Μέρφι, που εκλέγεται στο Κονέκτικατ και έχει ταχθεί κατά του πολέμου στο Ιράν, δήλωσε: «Αν ήμουν στην κυβέρνηση Τραμπ, θα περνούσα το Πάσχα τηλεφωνώντας σε συνταγματολόγους σχετικά με την 25η Τροπολογία», η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση της εξουσίας εάν ο πρόεδρος κριθεί ανίκανος να κυβερνήσει, ιδίως σε περίπτωση ασθένειας.

Ο επίσης δημοκρατικός γερουσιαστής Τιμ Κέιν υπενθύμισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναρτά τέτοιου είδους μηνύματα, ούτε ο μόνος στην κυβέρνησή του που κάνει κάτι τέτοιο.

«Τους βομβαρδίζουμε για να τους «στείλουμε πίσω στη λίθινη εποχή», τους βρίζουμε, ο υπουργός (Αμυνας) Χέγκσεθ λέει: «θάνατος χωρίς έλεος, θα αγνοήσουμε τους ηλίθιους κανόνες εμπλοκής».

»Ολο αυτό είναι ενοχλητικό και παιδαριώδες, και πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να κάνουν επίδειξη ισχύος. Αυτό που παρατηρούμε στην πραγματικότητα από την κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο είναι η απουσία σχεδίου και η έλλειψη λογικής», δήλωσε ο γερουσιαστής της Βιρτζίνια σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

«Να αντισταθούν στην τρέλα του»

Οι Δημοκρατικοί δεν ήταν οι μόνοι που άσκησαν δριμεία κριτική στον Τραμπ. Η Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων στο Κογκρέσο και κάποτε ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ, που όμως τους τελευταίους μήνες έχει εξελιχθεί σε σφοδρή αντίπαλό του, επέκρινε έντονα τις δηλώσεις του προέδρου.

«Το πρωί του Πάσχα, ο πρόεδρος Τραμπ ανάρτησε αυτό. Ολοι όσοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί στην κυβέρνησή του θα έπρεπε να γονατίσουν, να ζητήσουν συγχώρεση από τον Θεό, να σταματήσουν να λατρεύουν τον πρόεδρο και να σταθούν απέναντι στην τρέλα του Τραμπ», δήλωσε η υπερσυντηρητική Γκριν σε ανάρτησή της.

«Ο πρόεδρος δεν είναι χριστιανός, και τα λόγια και οι πράξεις του δεν πρέπει να υποστηρίζονται από χριστιανούς», πρόσθεσε η Γκριν, η οποία αντιτίθεται στις στρατιωτικές επεμβάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό.

Κάποιοι άλλοι πάντως πανηγύρισαν για το μήνυμα του Τραμπ, όπως η Λόρα Λούμερ, μια συντηρητική influencer που αυτοαποκαλείται «υπερήφανη ισλαμοφοβική» και συνομιλεί τακτικά με τον πρόεδρο.

«Γι’ αυτό ψήφισα», έγραψε με ικανοποίηση στο X, προτρέποντας να «βομβαρδιστούν οι τζιχαντιστές για να επιστρέψουν στη λίθινη εποχή, εκεί όπου βρίσκεται μόνιμα η νοοτροπία τους».

«Ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται να βομβαρδίσει τις υποδομές τους στο Ιράν και μετά είπε: «Δόξα στον Αλλάχ». Την ημέρα του Πάσχα. Τέλειο. Απλά τέλειο», πρόσθεσε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ