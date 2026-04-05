Τραμπ σε Ιράν: Ανοίξτε τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση

Νέες απειλές κατά του Ιράν εκτόξευσε σε νέο μήνυμά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προαναγγέλλοντας πλήγματα σε γέφυρες και υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν την Τρίτη.

«Η Τρίτη θα είναι ταυτόχρονα η ‘Ημέρα του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας’ και η ‘Ημέρα της Γέφυρας’ στο Ιράν. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο!!!» ανέφερε αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος στο μήνυμά του.

«Ανοίξτε το γαμημένο το Στενό, τρελοί μπάσταρδοι, αλλιώς θα ζήσετε στην κόλαση – ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ! Δόξα στον Αλλάχ. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ», συμπλήρωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Διέσωσαν τον πιλότο οι ΗΠΑ

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επιβεβαιώσει τη διάσωση του Αμερικανού αξιωματικού που αγνοούνταν μετά την κατάρριψη ενός F-15 πάνω από το Ιράν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο διασωθείς πιλότος είναι τραυματισμένος σοβαρά με τον Ντόναλντ Τραμπ να κάνει λόγο για μια «εντυπωσιακή επίδειξη γενναιότητας από τις Αμερικανικές δυνάμεις».

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, τη Δευτέρα θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου από το Οβάλ Γραφείο για την επιτυχή επιχείρηση.

Ο αεροπόρος κρυβόταν για πάνω από 36 ώρες σε ορεινή περιοχή, ενώ αμερικανικά μαχητικά χρησιμοποιούσαν βόμβες για να κρατήσουν τις ιρανικές δυνάμεις μακριά από την τοποθεσία του και κομάντο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ προσπαθούσαν να τον προσεγγίσουν.