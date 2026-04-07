Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;
Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Ο ισχυρισμός του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι ολόκληρο το Ιράν θα μπορούσε να «εξουδετερωθεί» σε μια νύχτα δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με στρατιωτικό αναλυτή, που επικαλείται το CNN.
Ο Πίτερ Λέιτον, συνεργάτης του Ινστιτούτου Griffith Asia Institute και πρώην αξιωματικός της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας, μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο και εξέτασε τις πιθανότητες με βάση τα αριθμητικά δεδομένα.
Ο έμπειρος στρατιωτικός αναλυτής εκτίμησε ότι σε μια επίθεση διάρκειας 24 ωρών, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να στοχεύσουν εκατοντάδες σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες του Ιράν.
Δεν επαρκούν 332 βόμβες για όλους τους στόχους
Έξι βομβαρδιστικά αεροσκάφη τύπου B-2 θα μπορούσαν να μεταφέρουν 96 βόμβες JDAM βάρους 900 κιλών σε κάθε αποστολή, βόμβες ακριβείας που χρησιμοποιούν GPS για να χτυπήσουν συγκεκριμένους στόχους, επιτρέποντας τη ρίψη 192 βομβών σε δύο πτήσεις.
Η προσθήκη 40 F-15, το καθένα από τα οποία μεταφέρει έξι JDAM, θα συνεισφέρει άλλες 240 βόμβες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 332. Ακόμη και αν κάθε βόμβα χτυπούσε τον στόχο της, όμως, προειδοποίησε ο Λέιτον, αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να καταστρέψει όλους τους στόχους.
«Θα προκαλούσαν κάποια ζημιά σε κάθε στόχο, αλλά είναι απίθανο να καταστρέψουν μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους γέφυρες. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι γενικά τεράστιοι στόχοι, οπότε απαιτείται πολύ προσεκτικός σχεδιασμός για να προκληθεί σημαντική ζημιά με ένα χτύπημα. Είναι επίσης ενισχυμένοι· περιέχουν οπλισμένο σκυρόδεμα ως μέρος της βασικής τους δομής», εξήγησε.
«Μόνο αν κάποιος εισβάλει, μπορεί να προκαλέσει ζημιά πλήττοντας τις γεννήτριες, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες εφεδρικές», ανέφερε για τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής του Ιράν.
Για να καταλήξει: «Φυσικά, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσθέσουν βομβαρδιστικά B-1 (με δυνατότητα 24 JDAM το καθένα) ή B-52 (μεταφοράς περίπου 20 JDAM το καθένα). Αλλά και πάλι η ικανότητα να ‘εξουδετερώσουν’ όλο το Ιράν σε μια νύχτα είναι στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη».
