Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα στην Τεχεράνη – Μπαράζ ιρανικών επιθέσεων στο Ισραήλ, δύο νεκροί
Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ με το Ιράν να δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο Τραμπ έθεσε ως προθεσμία την Τρίτη (στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής, δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να ανοίξει το Ιράν τα Στενά του Ορμούζ, αλλιώς θα αντιμετωπίσει την «κόλαση», απειλώντας ότι οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν ιρανικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες. Από την άλλη πλευρά, εκτίμησε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις «πηγαίνουν καλά» προς το παρόν.
Το Ιράν δηλώνει ότι θα ανταποκριθεί «με τον ίδιο τρόπο» σε οποιαδήποτε επίθεση κατά των υποδομών του, ενώ διαμηνύει πως «τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν ποτέ στην προηγούμενη κατάστασή τους, ειδικά για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ». Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι καταδίκασαν εξάλλου τις δηλώσεις Τραμπ ως «υποκίνηση σε εγκλήματα πολέμου».
Οι εκατέρωθεν επιθέσεις, μεταξύ Ισραήλ και Ιράν συνεχίζονται αφήνοντας πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και ζημιές σε κρίσιμες υποδομές. Συνεχίζεται επίσης το ισραηλινό σφυροκόπημα στον Λίβανο και τα ιρανικά πλήγματα σε χώρες του Κόλπου.
Δημοσιογράφος του Fox υποστηρίζει εν τω μεταξύ πως ο Τραμπ του αποκάλυψε πως οι ΗΠΑ έστειλαν πολλά όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, μέσω Κούρδων, αλλά οι Κούρδοι πιθανότατα τα κράτησαν.
