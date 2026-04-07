CENTCOM: Πλήξαμε πάνω από 13.000 στόχους στο Ιράν
Κόσμος 07 Απριλίου 2026, 06:41

CENTCOM: Πλήξαμε πάνω από 13.000 στόχους στο Ιράν

Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 13.000 «στόχοι χτυπήθηκαν» στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ηγείται των επιθέσεων κατά του Ιράν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους.

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 155 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, προσθέτοντας ότι αμερικανικά πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και υποβρύχια συμμετέχουν στην επιχείρηση «Επική Οργή» καθώς και ένας στόλος αεροσκαφών- από μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth έως βομβαρδιστικά B-52.

Ιράν: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ

Η ανάρτηση έγινε ώρες πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ έως  την Τρίτη στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδος), θα αντιμετωπίσει την «κόλαση».

Αν και η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, ήταν αφιερωμένη στη διάσωση των πιλότων (με κεντρικό σύνθημα «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»), ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απειλή για επιστροφή του Ιράν στη λίθινη εποχή.  «Κάθε γέφυρα στο Ιράν θα καταστραφεί και κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαφανιστεί μέσα σε μία νύχτα, και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι την Τρίτη».

«Η αγενής, αλαζονική ρητορική και οι αβάσιμες απειλές του παραληρηματικού προέδρου των ΗΠΑ, δεν έχουν καμία επίδραση στη συνέχιση των επιθετικών και συντριπτικών επιχειρήσεων των πολεμιστών του Ισλάμ εναντίον των Αμερικανών και Σιωνιστών εχθρών», διεμήνυσαν οι Ιρανοί.

Μάλιστα κορυφαίος σύμβουλος του Γκαλιμπάφ που είναι πρόεδρος Ιρανικού Κοινοβουλίου, υιοθέτησε τη ρητορική που αμερικανού προέδρου λέγοντας ότι ο  Τραμπ «έχει περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν «ή οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε

«Δεν θα υποχωρήσουμε!» έγραψε στο X ο Μαχντί Μοχαμαντί, που είναι επίσης αναλυτής εθνικής ασφάλειας. «Το Ιράν έχει σαφώς και ανοιχτά κερδίσει τον πόλεμο και θα αποδεχτεί μόνο ένα τέλος που θα εδραιώνει τα κέρδη του και θα δημιουργεί ένα νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή», πρόσθεσε ο Μοχαμαντί.

Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυροσβεστικά τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Πυροσβεστικά τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Αναστολή διακομιδών 07.04.26

Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ στη Γάζα

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Σχέδιο απόφασης 07.04.26

Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ρωσία 07.04.26

Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Πρόταση 07.04.26

Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ιταμάρ Μπν-Γκβιρ 07.04.26

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν
Μέση Ανατολή 06.04.26

Ίσως ο Τραμπ δεν είχα καταλάβει τι κρυβόταν πίσω από τον «εύκολο» πόλεμο που υποσχέθηκε ο Νετανιάχου στο Ιράν

Ο Νετανιάχου είχε προτείνει στον Τραμπ ένα σημαντικό τελικό όφελος: η ήττα του Ιράν θα επέτρεπε στο Ισραήλ να απεξαρτηθεί από την τεράστια εξάρτησή του από την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο Φατίχ Μπιρόλ

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Γεραπετρίτης: «Εχει χαθεί η έννοια των σταθερών» σήμερα στη «διεθνή γεωπολιτική αρένα»
Διεθνές περιβάλλον 07.04.26

Γεραπετρίτης: Εχει χαθεί σήμερα «η έννοια των σταθερών»

Εχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί η έννοια των σταθερών.

ΚΚΕ: Μηνύματα από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, τα ΚΚ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μεγάλη συγκέντρωση στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ 07.04.26

Μηνύματα από Ιράν, Ισραήλ και Τουρκία σε μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

