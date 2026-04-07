CENTCOM: Πλήξαμε πάνω από 13.000 στόχους στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και ηγείται των επιθέσεων κατά του Ιράν, δήλωσε ότι οι δυνάμεις της έχουν επιτεθεί σε περισσότερους από 13.000 ιρανικούς στόχους.

Σε μια ανάρτηση που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η CENTCOM ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 155 ιρανικά πλοία έχουν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί, προσθέτοντας ότι αμερικανικά πυρηνοκίνητα αεροπλανοφόρα και υποβρύχια συμμετέχουν στην επιχείρηση «Επική Οργή» καθώς και ένας στόλος αεροσκαφών- από μαχητικά αεροσκάφη F-35 stealth έως βομβαρδιστικά B-52.

Operation Epic Fury: April 6th Update pic.twitter.com/PjsR1eYB1W — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 6, 2026

Ιράν: Εκπνέει το τελεσίγραφο Τραμπ

Η ανάρτηση έγινε ώρες πριν την εκπνοή του τελεσιγράφου Τραμπ, ο οποίος απείλησε ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ έως την Τρίτη στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής (δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης ώρα Ελλάδος), θα αντιμετωπίσει την «κόλαση».

Αν και η συνέντευξη Τύπου του Τραμπ, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας, ήταν αφιερωμένη στη διάσωση των πιλότων (με κεντρικό σύνθημα «δεν αφήνουμε κανέναν πίσω»), ο αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απειλή για επιστροφή του Ιράν στη λίθινη εποχή. «Κάθε γέφυρα στο Ιράν θα καταστραφεί και κάθε σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα τεθεί εκτός λειτουργίας, θα καίγεται, θα εκρήγνυται και δεν θα ξαναχρησιμοποιηθεί ποτέ», δήλωσε ο Τραμπ και πρόσθεσε ότι «ολόκληρη η χώρα μπορεί να εξαφανιστεί μέσα σε μία νύχτα, και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι την Τρίτη».

«Η αγενής, αλαζονική ρητορική και οι αβάσιμες απειλές του παραληρηματικού προέδρου των ΗΠΑ, δεν έχουν καμία επίδραση στη συνέχιση των επιθετικών και συντριπτικών επιχειρήσεων των πολεμιστών του Ισλάμ εναντίον των Αμερικανών και Σιωνιστών εχθρών», διεμήνυσαν οι Ιρανοί.

Μάλιστα κορυφαίος σύμβουλος του Γκαλιμπάφ που είναι πρόεδρος Ιρανικού Κοινοβουλίου, υιοθέτησε τη ρητορική που αμερικανού προέδρου λέγοντας ότι ο Τραμπ «έχει περίπου 20 ώρες» για να παραδοθεί στο Ιράν «ή οι σύμμαχοί του θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», δήλωσε

«Δεν θα υποχωρήσουμε!» έγραψε στο X ο Μαχντί Μοχαμαντί, που είναι επίσης αναλυτής εθνικής ασφάλειας. «Το Ιράν έχει σαφώς και ανοιχτά κερδίσει τον πόλεμο και θα αποδεχτεί μόνο ένα τέλος που θα εδραιώνει τα κέρδη του και θα δημιουργεί ένα νέο καθεστώς ασφαλείας στην περιοχή», πρόσθεσε ο Μοχαμαντί.