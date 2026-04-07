Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν φάνηκαν να αψηφούν χθες Δευτέρα την «αλαζονική ρητορική» του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «θα μπορούσε να καταστραφεί ολόκληρη σε μια νύχτα» –, τονίζοντας πως δεν έχει την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις τους.

Ο Τραμπ «βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού»

«Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική, καθώς και οι ανυπόστατες απειλές του ανισόρροπου αμερικανού προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο και δικαιολογεί τις αλλεπάλληλες ήττες του αμερικανικού στρατού, δεν έχουν καμιά επίπτωση στη συνέχιση της επίθεσης και των συντριπτικών επιχειρήσεων» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, δήλωσε ο Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί (κεντρική φωτογραφία, επάνω, από saba.ye), εκπρόσωπος του κεντρικού αρχηγείου «Χάταμ αλ-Ανμπιά» των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως μετέδωσε η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

«Σε τέσσερις ώρες…»

Ο αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να καταστρέψει μέσα σε τέσσερις ώρες τις γέφυρες και τις ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ – θαλάσσια αρτηρία στον Κόλπο από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το εν πέμπτον του αργού πετρελαίου που διακινείται παγκοσμίως – ως σήμερα Τρίτη στις 20:00 (σ.σ. ώρα Ουάσιγκτον· 03:00 αύριο Τετάρτη ώρα Ελλάδας).

BREAKING: TRUMP THREATENS AGAIN: REPORTER Are there certain kinds of civilians targets like schools or hospitals that are off limits? TRUMP: I don’t want to tell you that. We have a plan where every bridge and power plant in Iran will be decimated by 12 o’clock tomorrow night pic.twitter.com/ydb1c8p70z — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) April 6, 2026

Πηγή: ΑΠΕ