«Σε εποχές που οι συνθήκες επιτάσσουν την υποταγή και τον συμβιβασμό, το ΚΚΕ σαλπίζει το κάλεσμα της αντεπίθεσης, απλώνει το χέρι σε κάθε άνθρωπο που σηκώνεται από τον βούρκο της βαρβαρότητας, κρατώντας τη σπίθα της ανυποχώρητης υπεράσπισης του λαού αναμμένη» ήταν το μήνυμα του βίντεο με την οποία άνοιξε η μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο ΣΕΦ με θέμα «Τώρα αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ – Καμία θυσία για τα κέρδη & τους πολέμους τους» (φωτογραφία, επάνω, από 902.gr).

Ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ενώ ακολούθησαν παρεμβάσεις από τους: Χρύσα Ρουμελιώτη, δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Νέστορα Σκευοφύλακα, εργαζόμενου στο λιμάνι του Πειραιά και μέλος του ΔΣ του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, Κώστα Καραμπέτσο, εργαζόμενου στα «Ελληνικά Πετρέλαια», Μάγδα Φύσσα, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Βασίλη Κλουβάτο, πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στην Κατασκευή του Μετρό, Διονύση Ρέτση, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συλλόγων του υπουργείου Εθνικής Aμυνας, Δημήτρη Κυριακούδη, εγγονό ενός από τους εκτελεσμένους 200 κομμουνιστές στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, Βιβή Γκίκα, μέλος του ΔΣ του σωματείου επαγγελματιών Αρτοποιών Αττικής, Δημήτρη Κάρνο αντισμήναρχο ε.α., Aρη Μεσσήνη, φωτορεπόρτερ για το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και μέλος του ΔΣ της Eνωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας, Κώστα Γουλιάμο, πρώην πρύτανη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Δημήτρη Καλιαμπάκο, kαθηγητή στη Σχολή Μεταλλειολόγων Μεταλλουργών Μηχανικών και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΜΠ.

Στην εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης και κοινού αγώνα των λαών ενάντια στον ιμπεριαλισμό που απέστειλαν το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

«Βίαιη και παράνομη επίθεση»

«Το Τουντέχ ευχαριστεί το ΚΚΕ για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης σε μια στιγμή που ο λαός του Ιράν υφίσταται μια βίαιη και παράνομη επίθεση από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και το εγκληματικό καθεστώς του Νετανιάχου, μια επίθεση που απειλεί με αναμόρφωση της Μέσης Ανατολής προς όφελος των πιο αντιδραστικών περιφερειακών δυνάμεων και φέρνει τον κόσμο στο χείλος της καταστροφής.

»Το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν ενώνει τη φωνή του μαζί σας στην καταδίκη του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, του Ισραήλ και των χωρών του ΝΑΤΟ που έχουν βοηθήσει αυτήν την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν, μεταξύ άλλων επιτρέποντας τη χρήση των στρατιωτικών βάσεων και άλλων εγκαταστάσεών τους για να καταστεί δυνατός αυτός ο πόλεμος.

»Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτίθενται βάναυσα σε πολιτικούς στόχους και διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής λιμανιών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, πανεπιστημίων, σχολείων και νοσοκομείων, προκειμένου να αναγκάσουν το Ιράν να “επιστρέψει στη Λίθινη Εποχή”.

»Το Τουντέχ υποστηρίζει την άμεση κατάπαυση του πυρός και μια πραγματική διπλωματική διαδικασία για την εξασφάλιση μόνιμης ειρήνης, το τέλος των κυρώσεων και ένα μέλλον που θα επιλέξει ο λαός του Ιράν, και μόνο αυτός».

«Συνεχίζει τη γενοκτονία»

Στο μήνυμά του το ΚΚ Ισραήλ καταδικάζει τον «ιμπεριαλιστικό επιθετικό πόλεμο εναντίον του Λιβάνου και του Ιράν» και, μεταξύ άλλων, σημειώνει:

«Ο φασισμός που ελέγχει τη διακυβέρνηση στο Ισραήλ συνεχίζει τη γενοκτονία του στην υπερήφανη Γάζα και την εθνοκάθαρση στην ακλόνητη Δυτική Οχθη μέσω της τρομοκρατίας που ασκούν οι έποικοι και ο κατοχικός στρατός.

»Η ίδια αυτή φασιστική κυβέρνηση συνεχίζει να καταπιέζει τους Παλαιστίνιους και την αντικυβερνητική αριστερά εντός του Ισραήλ.

»Ο τερματισμός αυτού του πολέμου σημαίνει ανατροπή αυτής της κυβέρνησης και η ανατροπή αυτής της κυβέρνησης σημαίνει διακοπή του πολέμου. Δεν υπάρχουν ούτε μαγικές, ούτε γρήγορες λύσεις!

»Μόνο μέσω επίμονου επαναστατικού αγώνα και διεθνούς αλληλεγγύης οι κομμουνιστές θα νικήσουν αυτές τις εγκληματικές κυβερνήσεις και θα προχωρήσουν προς ένα μέλλον σοσιαλιστικής δικαιοσύνης, για τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και την κυριαρχία των λαών και των εργαζομένων.

»Μόνο με την άσκηση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης από τον παλαιστινιακό λαό και την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους του δίπλα στο Ισραήλ θα επικρατήσει η σταθερότητα και η ειρήνη.

»Οχι στην παρουσία του ΝΑΤΟ σε ελληνικό έδαφος! Οχι στις αμερικανικές και ξένες στρατιωτικές βάσεις σε ολόκληρη την περιοχή μας!».

Τέλος, το ΚΚ Τουρκίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο μήνυμά του:

«Στις δύο πλευρές του Αιγαίου»

«Η Τουρκία και η Ελλάδα μοιράζονται ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ιστορία τους: και οι δύο προσχώρησαν στο ΝΑΤΟ το 1952, κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος επέκτασής του.

»Εδώ και 74 χρόνια, οι εργαζόμενοι στις χώρες μας υποφέρουν κάτω από αυτόν τον ζυγό – αλλά παραμένουμε σταθεροί στην πεποίθησή μας ότι ο κοινός μας αγώνας και στις δύο πλευρές του Αιγαίου θα βάλει σύντομα τέλος σε αυτήν την ντροπή!

Καθώς οι συγκρούσεις εντός του ιμπεριαλιστικού συστήματος και η κερδοσκοπία των πολυεθνικών μονοπωλίων οδηγούν τον κόσμο προς τον πόλεμο, ο μόνος τρόπος για να προστατεύσουμε τους λαούς μας είναι να αποδεσμευτούμε από το ΝΑΤΟ, να κλείσουμε τις ξένες βάσεις και να τερματίσουμε την καπιταλιστική κυριαρχία στις χώρες μας.

»Πρέπει να εντείνουμε τον αγώνα στις χώρες μας για να αντιπαλέψουμε το ιμπεριαλιστικό σύστημα, αλλά και για να βάλουμε τέλος στην επιθετικότητα εναντίον του ιρανικού λαού και στις απειλές που στοχεύουν τη σοσιαλιστική Κούβα.

»Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας προετοιμάζει μια ισχυρή απάντηση ενάντια στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα τον ερχόμενο Ιούλιο.

»Μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι οι πολεμοκάπηλοι που απειλούν τους λαούς του κόσμου δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι στη χώρα μας.

»Καλούμε τον ελληνικό λαό να αντισταθεί στην εμπλοκή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, να απαιτήσει το κλείσιμο των αμερικανικών και νατοϊκών βάσεων και να ενταχθεί στις τάξεις του αγώνα του ΚΚΕ για την ανατροπή αυτού του εκμεταλλευτικού καπιταλιστικού συστήματος».

Πηγή: ΑΠΕ