Ιράν: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα η κατάρριψη drone στη Σαουδική Αραβία με Patriot
Ασύμφορες χαρακτηρίζονται οι καταρρίψεις drone με Patriot, όπως αυτές που έλαβαν χώρα στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο του πολέμου που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.
Παρόλο που προσθέτει κύρος στις ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας η νέα επιτυχής κατάρριψη από το ελληνικό αντιαεροπορικό σύστημα Patriot στη Σαουδική Αραβία, ο ρόλος κόστους/απόδοσης φαίνεται πως είναι εντελώς αρνητικός, επισημαίνει ο Νικόλαος Παουνής, διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων και Διεθνούς Δικαίου.
Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του «το κόστος ενός αντιβαλλιστικού βλήματος κυμαίνεται γύρω στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Αντίστοιχα, ένα drone Shaheed κοστίζει περίπου 7.000 δολάρια».
Ο ίδιος χαρακτηρίζει την κατάρριψη drone με Patriot ως ασύμφορη και προσθέτει πως «αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οργανώνεται η ελληνική αεράμυνα με διαφορετική δομή και σύνθεση».
Το περιστατικό έλαβε χώρα τη νύχτα χθες Δευτέρα, και στις 19 Μαρτίου οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία είχαν καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.
Γιατί τους έστειλε
Η ελληνική συστοιχία Patriot βρίσκεται εκεί από το 2021, στο πλαίσιο διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας.
Σε ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας της Ελλάδας είχε αναφέρει ότι «η συγκρότηση της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας και η διάθεση μιας Πυροβολαρχίας Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΠΚΒ) του αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς PATRIOT για την ενίσχυση της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής προστασίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air and Missile Defence Concept» (IAMD Concept)».
Η Ελλάδα είχε υπογράψει αμυντική συμφωνία και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το 2020, στην οποία μάλιστα συμπεριλαμβάνεται και ρήτρα αμυντικής συνδρομής.
Πηγή: politis.com.cy
