Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή (στις 3 τα ξημερώματα Τετάρτης, ώρα Ελλάδος) του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι ο ιρανικός λαός θα ήταν «πρόθυμος να υποφέρει» αν τελικά εξασφάλιζε την ελευθερία του.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση σημειώνοντας ότι οι συνέπειες τέτοιων επιθέσεων θα επεκταθούν. Ο στρατός του Ιράν χαρακτηρίζει τις απειλές του Τραμπ «παραληρηματικές» και ανίκανες να αντισταθμίσουν την «ντροπή και την ταπείνωση» των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις σε ολόκληρο το Ιράν προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 34 ανθρώπων κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, ενώ ιρανικοί πύραυλοι και drones συνέχισαν να στοχεύουν στρατηγικά σημεία στο Ισραήλ και χώρες του Κόλπου.

Οι Times στο μεταξύ, μεταδίδουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι σε κώμα.

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in