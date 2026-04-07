«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, να αποφύγει τους βομβαρδισμούς σε υποδομές πολιτικού χαρακτήρα στο Ιράν – οι οποίοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα πολέμου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο – και να επιδείξει «μέγιστη αυτοσυγκράτηση», προκειμένου να επιτευχθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων.

«Η διπλωματία είναι η λύση», δήλωσε την Τρίτη η Ανίτα Χίπερ, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα εξωτερικών υποθέσεων, απαντώντας σε ερώτηση του Euronews.

«Από την πλευρά μας, απορρίπτουμε κάθε απειλή, καθώς και επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών πολιτικού χαρακτήρα. Τέτοιες επιθέσεις ενδέχεται να επηρεάσουν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, ενώ μπορεί επίσης να οδηγήσουν σε περαιτέρω επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης», υπογράμμισε.

Η προτεραιότητα, σύμφωνα με την Χίπερ, πρέπει να είναι «η μέγιστη αυτοσυγκράτηση, η προστασία των αμάχων και των υποδομών πολιτικής χρήσης, καθώς και ο πλήρης σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη».

Κόστα: Ο ιρανικός πληθυσμός είναι το κύριο θύμα του ιρανικού καθεστώτος

Η έκκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έρχεται μετά την δραστική κλιμάκωση της ρητορικής του Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, ο οποίος απείλησε να «ανατινάξει» γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρο το Ιράν και να το στείλει «πίσω στη Λίθινη Εποχή», εάν η χώρα δεν τηρήσει την προθεσμία που έθεσε για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, ενός ζωτικού περάσματος που παλαιότερα διακινούσε το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μόνο λίγα πλοία το έχουν διασχίσει από την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.

Μέχρι στιγμής, η ισχυρότερη αντίδραση στις απειλές του Τραμπ προήλθε από τον Αντόνιο Κόστα, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος προειδοποίησε την Δευτέρα ότι η επίθεση σε υποδομές πολιτικού χαρακτήρα, όπως εγκαταστάσεις ενέργειας, θα ήταν «παράνομη και απαράδεκτη».

«Αυτό ισχύει για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και ισχύει παντού. Ο ιρανικός πληθυσμός είναι το κύριο θύμα του ιρανικού καθεστώτος. Θα ήταν επίσης το κύριο θύμα μιας επέκτασης της στρατιωτικής εκστρατείας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Κόστα.

«Η κλιμάκωση δεν θα οδηγήσει σε κατάπαυση του πυρός και ειρήνη. Μόνο οι διαπραγματεύσεις θα το επιτύχουν, δηλαδή οι συνεχιζόμενες προσπάθειες υπό την ηγεσία των περιφερειακών εταίρων», πρόσθεσε.

«Θα βρεθούν στην Λίθινη Εποχή», απειλεί ο Τραμπ

Αν και οι ΗΠΑ αντλούν ελάχιστη ενέργεια από τη Μέση Ανατολή, ο σχεδόν πλήρης αποκλεισμός τής θαλάσσιας οδού του Ορμούζ έχει ωθήσει την τιμή του αργού πετρελαίου Brent πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές και φόβους για στασιμοπληθωρισμό.

Ο Τραμπ έθεσε προθεσμία στην Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά μέχρι την Τρίτη, στις 8 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής (ET), που για τις Βρυξέλλες θα είναι 2 π.μ. της Τετάρτης και για την Ελλάδα 3 π.μ.

«Ολόκληρη η χώρα μπορεί να καταστραφεί σε μια νύχτα – και αυτή η νύχτα μπορεί να είναι αύριο το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ την Δευτέρα. «Δεν θα έχουν γέφυρες. Δεν θα έχουν σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Θα βρεθούν στην Λίθινη Εποχή», απείλησε.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν απέρριψε την πρόταση για 45ήμερη εκεχειρία και ζητά αντ’ αυτού μόνιμο τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.