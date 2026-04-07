Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο με φόντο τις απειλές Τραμπ απέναντι στο Ιράν
Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 08:27

Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο με φόντο τις απειλές Τραμπ απέναντι στο Ιράν

΄Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο έχει ξεπεράσει το Brent – Κινείται πάνω από τα 115 δολ. το βαρέλι

Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με φόντο την ένταση των απειλών Τραμπ για επίθεση κατά των υποδομών πολιτικής χρήσης του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η χώρα θα «εξαφανιστεί σε μια νύχτα» αν η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για τον Μάιο επέκτειναν την άνοδο και διαπραγματεύονται σχεδόν 3% υψηλότερα στα 115,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent βρίσκεται στα 11,36 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,38%.

Στο πολεμικό μέτωπο

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στεά του Ορμούζ έως τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) της Τρίτης, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία διαπραγματεύεται σοβαρά.

«Έχουν προθεσμία μέχρι αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος. «Τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Μπορώ να σας πω ότι διαπραγματεύονται, πιστεύουμε με καλή πίστη, θα το μάθουμε. Λαμβάνουμε βοήθεια από μερικές απίστευτες χώρες που θέλουν να τελειώσει αυτό, επειδή επηρεάζει και αυτές».

Το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούσαν ένα σχέδιο-πλαίσιο για να τερματίσουν τη σύγκρουση που διαρκεί 5 εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη αντιστάθηκε στην πίεση του Τραμπ να ανοίξει γρήγορα το Στενό του Ορμούζ, κάτι που θα επέτρεπε την επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω αυτής της ζωτικής ενεργειακής αρτηρίας.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, παρουσιάζοντας το δικό του σχέδιο 10 σημείων, σύμφωνα με το Axios, το οποίο περιλαμβάνει τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή, αντί για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων και την ανασυγκρότηση.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήξη της προθεσμίας παρέμεναν ελάχιστες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Ο Τραμπ απάντησε στην πρόταση, λέγοντας ότι «έκαναν μια… σημαντική πρόταση. Δεν είναι αρκετά καλή, αλλά έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα δούμε τι θα συμβεί».

Η κίνηση συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς

Το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένει ασαφές, δήλωσε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research, κρατώντας τους επενδυτές σε αγωνία και διχασμένους μεταξύ της αποτίμησης ενός επικείμενου τέλους της σύγκρουσης ή μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε την έκβαση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο το Ιράν να υποχωρήσει. Ή, ο Τραμπ μπορεί να αναβάλει ξανά την προθεσμία, εξηγώντας ότι οι διαπραγματεύσεις σημειώνουν πρόοδο. Ή ο πόλεμος θα κλιμακωθεί», δήλωσε ο Γιαρντένι. «Η ομίχλη του πολέμου παραμένει πυκνή».

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σταδιακά ξαναρχίσει, με 8 δεξαμενόπλοια να διέρχονται τη Δευτέρα, έναντι μέσου όρου λιγότερων από 2 διελεύσεων την ημέρα τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί ένα μικρό μέρος των προπολεμικών επιπέδων, καθώς το 2025 διέρχονταν από τη δίοδο κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων την ημέρα.

«Πρόκειται για μια οριακή βελτίωση όσον αφορά τις ροές», δήλωσε ο Michael Wan, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG Research, σημειώνοντας ότι ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει «στενός και απίθανος», δεδομένου του μεγάλου χάσματος στις προσδοκίες μεταξύ των διαφόρων μερών της σύγκρουσης.

Η πλήρης επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω των Στενών θα χρειαστεί ακόμη κάποιο χρόνο για να φτάσει η πραγματική προσφορά στις ασιατικές οικονομίες που αντιμετωπίζουν επικείμενη ενεργειακή έλλειψη, δήλωσε ο Wan, ο οποίος προβλέπει ένα χρονοδιάγραμμα «τουλάχιστον 3 έως 6 μηνών».

Πηγή: OT

Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Vita.gr
Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Generation Health: Νέα εποχή στην υγεία

Κόσμος
Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα

Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Σύνταξη
Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Γιώργος Κανελλόπουλος
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Στεγαστική κρίση 06.04.26

ΔΝΤ σε Ελλάδα: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Σύνταξη
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».
Σημείο καμπής 07.04.26

Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Ολιστικό σχέδιο για το Δημογραφικό, με τους Δήμους στην «πρώτη γραμμή».

Άρθρο παρέμβαση του Λάζαρου Κυρίζογλου για το δημογραφικό. «Στους 11 από τους 17 Δήμους της Ηπείρου δεν καταγράφηκε ούτε μια γέννηση το πρώτο δίμηνο του 2026» αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Βασίλης Μάγγος: Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια – «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»
Στο εδώλιο αστυνομικοί 07.04.26

Αρχίζει η δίκη των αστυνομικών για τον ξυλοδαρμό και τα βασανιστήρια στον Βασίλη Μάγγο - «Να μη φιμωθεί η φωνή μας»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Βασίλη Μάγγου, Γιάννης Μάγκος, σε ανάρτησή του υπογραμμίζει την κρισιμότητα της δίκης καθώς θα αποφασιστεί εάν τα βασανιστήρια αιτιωδώς προκάλεσαν τον θάνατο του γιου του

Σύνταξη
Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν
Κόσμος 07.04.26 Upd: 09:04

Αναφορές ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται σε κώμα – Αντιδράσεις στις ΗΠΑ για τις απειλές Τραμπ κατά υποδομών του Ιράν

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εκπνοή του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν, απειλώντας ότι  να εξαφανίσει τη χώρα σε ένα βράδυ χτυπώντας γέφυρες και υποδομές ενέργειας - Η Τεχεράνη προειδοποίησε με σκληρή απάντηση - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Expla-in 07.04.26

Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;

Παρότι η φετινή χρονιά ήταν υδρολογικά ευνοϊκή, το βρόχινο νερό στην Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει χαμένο. Ο υδρογεωλόγος Κωνσταντίνος Βουδούρης εξηγεί στο in πώς η ανεπάρκεια υποδομών και ο λάθος σχεδιασμός φέρνουν μαζί λειψυδρία και πλημμύρες — και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Το μερίδιo της EE στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
