Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο με φόντο τις απειλές Τραμπ απέναντι στο Ιράν

Πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με φόντο την ένταση των απειλών Τραμπ για επίθεση κατά των υποδομών πολιτικής χρήσης του Ιράν, προειδοποιώντας ότι η χώρα θα «εξαφανιστεί σε μια νύχτα» αν η ηγεσία της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate για τον Μάιο επέκτειναν την άνοδο και διαπραγματεύονται σχεδόν 3% υψηλότερα στα 115,48 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent βρίσκεται στα 11,36 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,38%.

Στο πολεμικό μέτωπο

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ επανέλαβε την απειλή του ότι οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν, εάν η Τεχεράνη δεν ανοίξει ξανά τα Στεά του Ορμούζ έως τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) της Τρίτης, ενώ παράλληλα άφησε να εννοηθεί ότι η ιρανική ηγεσία διαπραγματεύεται σοβαρά.

«Έχουν προθεσμία μέχρι αύριο», δήλωσε ο πρόεδρος. «Τώρα θα δούμε τι θα συμβεί. Μπορώ να σας πω ότι διαπραγματεύονται, πιστεύουμε με καλή πίστη, θα το μάθουμε. Λαμβάνουμε βοήθεια από μερικές απίστευτες χώρες που θέλουν να τελειώσει αυτό, επειδή επηρεάζει και αυτές».

Το Reuters ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συζητούσαν ένα σχέδιο-πλαίσιο για να τερματίσουν τη σύγκρουση που διαρκεί 5 εβδομάδες, καθώς η Τεχεράνη αντιστάθηκε στην πίεση του Τραμπ να ανοίξει γρήγορα το Στενό του Ορμούζ, κάτι που θα επέτρεπε την επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω αυτής της ζωτικής ενεργειακής αρτηρίας.

Το Ιράν απέρριψε την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός, παρουσιάζοντας το δικό του σχέδιο 10 σημείων, σύμφωνα με το Axios, το οποίο περιλαμβάνει τη μόνιμη παύση των εχθροπραξιών στην περιοχή, αντί για προσωρινή κατάπαυση του πυρός, ένα πρωτόκολλο για την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, την άρση των κυρώσεων και την ανασυγκρότηση.

Ωστόσο, οι πιθανότητες να επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήξη της προθεσμίας παρέμεναν ελάχιστες, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ απάντησε στην πρόταση, λέγοντας ότι «έκαναν μια… σημαντική πρόταση. Δεν είναι αρκετά καλή, αλλά έχουν κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα. Θα δούμε τι θα συμβεί».

Η κίνηση συνεχίζεται με αργούς ρυθμούς

Το αποτέλεσμα των ειρηνευτικών συνομιλιών παραμένει ασαφές, δήλωσε ο Ed Yardeni, πρόεδρος της Yardeni Research, κρατώντας τους επενδυτές σε αγωνία και διχασμένους μεταξύ της αποτίμησης ενός επικείμενου τέλους της σύγκρουσης ή μιας περαιτέρω κλιμάκωσης.

«Δεν υπάρχει τρόπος να προβλέψουμε την έκβαση. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο το Ιράν να υποχωρήσει. Ή, ο Τραμπ μπορεί να αναβάλει ξανά την προθεσμία, εξηγώντας ότι οι διαπραγματεύσεις σημειώνουν πρόοδο. Ή ο πόλεμος θα κλιμακωθεί», δήλωσε ο Γιαρντένι. «Η ομίχλη του πολέμου παραμένει πυκνή».

Η ναυτιλιακή κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει σταδιακά ξαναρχίσει, με 8 δεξαμενόπλοια να διέρχονται τη Δευτέρα, έναντι μέσου όρου λιγότερων από 2 διελεύσεων την ημέρα τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence. Αυτό, ωστόσο, αποτελεί ένα μικρό μέρος των προπολεμικών επιπέδων, καθώς το 2025 διέρχονταν από τη δίοδο κατά μέσο όρο 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων την ημέρα.

«Πρόκειται για μια οριακή βελτίωση όσον αφορά τις ροές», δήλωσε ο Michael Wan, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην MUFG Research, σημειώνοντας ότι ο δρόμος προς την ειρήνη παραμένει «στενός και απίθανος», δεδομένου του μεγάλου χάσματος στις προσδοκίες μεταξύ των διαφόρων μερών της σύγκρουσης.

Η πλήρης επανέναρξη της κυκλοφορίας μέσω των Στενών θα χρειαστεί ακόμη κάποιο χρόνο για να φτάσει η πραγματική προσφορά στις ασιατικές οικονομίες που αντιμετωπίζουν επικείμενη ενεργειακή έλλειψη, δήλωσε ο Wan, ο οποίος προβλέπει ένα χρονοδιάγραμμα «τουλάχιστον 3 έως 6 μηνών».

