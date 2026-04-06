Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν ανοδικά το βράδυ χθες Κυριακή (τοπική ώρα) στις πρώτες συναλλαγές στις ΗΠΑ, με τις δυο κυριότερες ποικιλίες του μαύρου χρυσού να ξεπερνούν το όριο των 110 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η αγορά κινείται πάντα στους ρυθμούς του παρατεινόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή (φωτογραφία του Reuters/Alexander Manzyuk, επάνω).

Το WTI αυξανόταν κατά 1,86% και το Μπρεντ κατά 1,16%

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI προς παράδοση τον Μάιο αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Το ρεκόρ του 2008

Ορισμένοι δεν αποκλείουν το πετρέλαιο που έχει αυξηθεί 60% εφέτος να δοκιμάσει το ρεκόρ του 2008 των 147 δολαρίων το βαρέλι, αν και οι περισσότεροι αναλυτές εμπορευμάτων ποντάρουν στο ενδεχόμενο οι ροές εφοδιασμού να ανακάμψουν ως τον Μάιο, με τις τιμές όμως να παραμένουν υψηλές για αρκετούς μήνες.

Εάν όμως τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για έναν ακόμη μήνα χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης, το Brent θα κινηθεί προς τα 190 δολάρια.

Και καθώς η νέα παρέμβαση Τραμπ από τον Λευκό Οίκο ενέτεινε το κλίμα αβεβαιότητας χωρίς να παρέχει σαφές χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου, με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου και το σοκ από την πλευρά της προσφοράς να ενισχύουν τον κίνδυνο του στασιμοπληθωρισμού, αναλυτές και οικονομολόγοι επενδυτικών τραπεζών και διεθνών οργανισμών μειώνουν τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη και της ελληνικής οικονομίας (περισσότερα εδώ).