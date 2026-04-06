Πετρέλαιο κίνησης: Σε ετοιμότητα και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις
Οικονομία 06 Απριλίου 2026, 07:20

Πετρέλαιο κίνησης: Σε ετοιμότητα και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Σύσκεψη με διυλιστήρια και ΡΑΑΕΥ για το πετρέλαιο κίνησης υπό τον Παπασταύρου – Τα αποθέματα και πόσο επαρκούν

Χρήστος Κολώνας
Σε επαγρύπνηση βρίσκονται και οι ελληνικές αρχές και φυσικά και τα διυλιστήρια για την ασφάλεια εφοδιασμού της χώρας με πετρέλαιο κίνησης.

Η διάρκεια και η ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή πλήττουν τις αγορές ενέργειας και πυροδοτούν ελλείψεις σε πετρελαιοειδή προϊόντα όπως στο πετρέλαιο κίνησης και στα αεροπορικά καύσιμα.

Το πρόβλημα με το πετρέλαιο κίνησης

Η Ευρώπη βρίσκεται σε δυσμενή θέση. Είναι εισαγωγική στα πετρελαιοειδή και την ίδια στιγμή το γεγονός πώς τα Στενά του Ορμούζ είναι ουσιαστικά κλειστά για τη διακίνηση των ποσοτήτων που αντιστοιχούν στο 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου προκαλούν ασφυκτικές στη διεθνή αγορά.

Τα κράτη της Ασίας, τα οποία είναι οι κυριότεροι αγοραστές του πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου έχουν στραφεί σε άλλους προμηθευτές. Και αυτοί δεν είναι άλλοι από εκείνους που έχουν και οι χώρες της Ευρώπης με αποτέλεσμα η ζήτηση να είναι αυξημένη σε σχέση με τις προσφερόμενες ποσότητες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα ελληνικά διυλιστήρια φέρονται να έχουν εξασφαλίσει ικανά αποθέματα σε καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αεροπορικά καύσιμα μέχρι και τον Μάιο

Ήδη ο IEA (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας) έχει προειδοποιήσει για την επάρκεια στην αγορά πετρελαίου προειδοποιώντας πώς για τον Απρίλιο δεν υπάρχει κανένα νέο φορτίο που να διακινείται. Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή έχουν λείψει από τη διεθνή αγορά 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα. Ποσότητες πολύ περισσότερες σε σχέση με τις προηγούμενες ενεργειακές κρίσεις.

Αξίζει να τονιστεί ότι πρόσφατα και ο Νταν Γιόργκενσεν Επίτροπος της Ε.Ε. για θέματα ενέργειας μίλησε για μία παρατεταμένη ενεργειακή κρίση με επιπτώσεις στις τιμές, ενώ δεν απέκλεισε και την επιβολή δελτίου στην κατανάλωση καυσίμων.

Η κατάσταση με το πετρέλαιο κίνησης στην ελληνική αγορά

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, αναμένεται εντός της εβδομάδας, πιθανότατα τη Μεγάλη Τετάρτη, να συγκαλέσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης: Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, ΔΕΣΦΑ και ΑΔΜΗΕ αλλά και στελέχη των δύο διυλιστηρίων HELLENiQ ENERGY και Motor Oil αναμένεται να εξετάσουν στη συνάντηση υπό τον υπουργό συνολικά την κατάσταση στην αγορά ενέργειας και σε δεύτερη φάση και στο μέτωπο των καυσίμων και ιδίως του πετρελαίου κίνησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα διυλιστήρια φέρονται να έχουν εξασφαλίσει ικανά αποθέματα σε καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης και αεροπορικά καύσιμα μέχρι και τον Μάιο.

Η κατανάλωση σε πετρέλαιο κίνησης και τα διυλιστήρια

Στην Ελλάδα η εγχώρια κατανάλωση σε ντίζελ για αυτοκίνητα ανήλθε για το 2025 σε 2,95 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, για αεροπορικά καύσιμα ήταν στα 1,7 εκατ. μετρικούς τόνους, ενώ το πετρέλαιο για τη ναυτιλία ήταν στα 2,8 εκατ. μετρικούς τόνους και για το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στους 881.000 μετρικούς τόνους. Η συνολική κατανάλωση πετρελαίου σε σχέση με της βενζίνης είναι κατά σημαντικά υψηλότερη, η οποία το 2025 έκλεισε στους 2,2 εκατ. τόνους.

Η σύσκεψη υπό τον Σταύρο Παπασταύρου για την ενεργειακή κρίση στις 3 Μαρτίου

Ο μεγάλος προβληματισμός στην αγορά και το αρμόδιο υπουργείο είναι κατά πόσο η συνέχεια και η ένταση του πολέμου και η ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά θα επηρεάσουν τη ζήτηση σε πετρέλαιο κίνησης και στα αεροπορικά καύσιμα.

πετρέλαιο κίνησης

Οι θερινοί μήνες πλησιάζουν οπότε και παραδοσιακά η ζήτηση στα συγκεκριμένα καύσιμα αυξάνεται και στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο.

Οι επιθέσεις σε διυλιστήρια έχουν πλήξει την επάρκεια στις διεθνείς αγορές, ενώ και η ασφάλεια εφοδιασμού από τις χώρες του Κόλπου είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Τα δύο διυλιστήρια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα αντικατέστησαν πλήρως τις ποσότητες πετρελαίου που προμηθεύονταν από το Ιράκ έχοντας στραφεί σε πηγές όπως της Λιβύης και της Νορβηγίας.

Οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης

Οι τιμές στο πετρέλαιο κίνησης στην ελληνική αγορά κινούνται σε υψηλά επίπεδα.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αποφάσισε πρόσφατα την επιδότηση με 20 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο της τιμής στην αντλία.

Το αποτέλεσμα είναι το ντίζελ στα βενζινάδικα να πωλείται με τιμές πλησίον των 2 ευρώ ανά λίτρο. Η επιδότηση τρέχει σε πρώτη φάση για τον Απρίλιο και θεωρείται σχεδόν βέβαια η επέκταση της και για τον Μάιο.

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Vita.gr
Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Παυσίπονη γιόγκα: Οι ασάνες που μας ανακουφίζουν

Κόσμος
Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

Τουλάχιστον 13 νεκροί από αεροπορικά πλήγματα σε Τεχεράνη

inWellness
Δυνατός συνδυαασμός 05.04.26

Padel: Η καλύτερη άσκηση για σώμα και μυαλό;

Το padel συνδυάζει ρυθμό, στρατηγική και διαρκή εγρήγορση, προσφέροντας μια εμπειρία άσκησης που ενεργοποιεί τόσο το σώμα όσο και το μυαλό

Σύνταξη
inTown
inTickets 03.04.26

Παράταση παραστάσεων για το «Lost & Found» στο Altera Pars

Σε παγκόσμια πρώτη από τον καλλιτεχνικό οργανισμό Altera Pars το «Lost & Found» της Nalini Vidoolah Mootoosamy, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, συνεχίζει την πορεία του και μετά το Πάσχα.

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Σε ασφυκτικό κλοιό βρίσκονται επιχειρήσεις και καταναλωτές
Μέση Ανατολή 06.04.26

Σε ασφυκτικό κλοιό επιχειρήσεις και καταναλωτές λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν

Οι πρώτες επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους με τις εξελίξεις το επόμενο διάστημα να χαρακτηρίζονται από αυξημένη αβεβαιότητα

Δήμητρα Σκούφου
Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας - Η επίπτωση της AI

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Fuel Pass: Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα – Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα
Ποσά και δικαιούχοι 05.04.26

Τι ώρα θα ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass - Τι πρέπει να έχει το κινητό σας για να ενεργοποιήσετε την άυλη κάρτα

Ανοίγει τη Μεγάλη Δευτέρα η πλατφόρμα για το Fuel Pass. Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Σύνταξη
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη – Πώς η σκόνη από τη Σαχάρα πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον
Κλιματική αλλαγή 05.04.26

«Πορτοκαλί» ουρανός στην Ευρώπη - Πώς η σκόνη της Σαχάρας πλήττει την υγεία, την οικονομία και το περιβάλλον

Η σκόνη από τη Σαχάρα είναι μεν φυσικό φαινόμενο, αλλά η κλιματική αλλαγή το επιτείνει, με αποτέλεσμα περισσότερη σκόνη να σηκώνεται και να ταξιδεύει στην Ευρώπη με τη βοήθεια των ανέμων

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Δελτίο στα καύσιμα; Όχι, ευχαριστώ – Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις
Ενεργειακή κρίση 05.04.26

Δελτίο στα καύσιμα; Όχι, ευχαριστώ – Υπάρχουν και καλύτερες λύσεις

Αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξετάσει πιο παρεμβατικά μέτρα για εξοικονόμηση ενέργειας, ακόμα και δελτίο στα καύσιμα. Τι μπορεί να γίνει για να μη φτάσουμε ως εκεί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς
38 μέρες πολέμου 06.04.26 Upd: 07:53

Ελληνικοί patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ με νεκρούς

Εκπνέει τα ξημερώματα της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) το τελεσίγραφο Τραμπ - Η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα απαντήσει ανάλογα σε οποιαδήποτε επίθεση στις υποδομές της και ξεκαθαρίζει ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα επιστρέψουν στην προηγούμενη κατάσταση ειδικά για ΗΠΑ και Ισραήλ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων
Κραυγή αγωνίας 06.04.26

Η σιωπηλή πανδημία: Η κατάρρευση της ψυχικής υγείας των εφήβων

Πίσω από τις κλειστές πόρτες των εφηβικών δωματίων και τον διαρκή βομβαρδισμό εικόνων στις οθόνες των smartphones, εξελίσσεται η μεγαλύτερη, ίσως, υγειονομική και κοινωνική κρίση της εποχής μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Μιχαήλ Χοντορκόφσκι: «Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν»
Συνέντευξη 06.04.26

«Δώρο για τον Πούτιν ο πόλεμος στο Ιράν» λέει πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης Μιχαήλ Χοντορκόφσκι

Ο πρώην πανίσχυρος ολιγάρχης θεωρεί ότι η σύγκρουση στον Κόλπο ενισχύει τον Πούτιν και προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία η Μόσχα θα βρίσκεται σε υβριδικό πόλεμο με την Ευρώπη

Μαρία Βασιλείου
Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;
Κόσμος 06.04.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολλά από το ΝΑΤΟ – Είναι αλήθεια αυτό;

«Ποτέ δεν με έπεισε το ΝΑΤΟ. Πάντα ήξερα ότι ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα, και ο Πούτιν το ξέρει κι αυτός, παρεμπιπτόντως», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν σκέφτεται να αποχωρήσει

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Ολη η περιοχή θα αναφλεγεί εξαιτίας του Τραμπ προειδοποιεί ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου
«Αφρονες πράξεις» 06.04.26

«Ολη η περιοχή θα καεί εξαιτίας σου» προειδοποιεί ο Γαλιμπάφ τον Τραμπ

«Οι άφρονες πράξεις σας θα σύρουν τις ΗΠΑ σε μια πραγματική κόλαση για κάθε οικογένεια και όλη η περιοχή μας θα καεί», προειδοποιεί ο Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Ιράν: Κατάπαυση του πυρός και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων ζητά η Κίνα
Κόσμος 06.04.26

Διαπραγματεύσεις ζητά η Κίνα για το Ιράν

Η Κίνα ζητά κατάπαυση του πυρός στο Ιράν και διευθέτηση της κρίσης μέσω διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τον Ουάνγκ Γι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Σύνταξη
Η Ρωσία ανακοινώνει την κατάρριψη 148 ουκρανικών drones μέσα σε 3 ώρες
Πόλεμος 06.04.26

Ρωσική... ομπρέλα σε βροχή από ουκρανικά drones

Αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν 148 ουκρανικά drones σε κεντρικές και νότιες περιοχές της Ρωσίας από τις 20:00 ως τις 23:00 χθες Κυριακή, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας.

Σύνταξη
Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
Συρία 06.04.26

Συνάντηση Ζελένκσι με τον πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι παρουσία Φιντάν

Συνοδευόμενος από τον Χακάν Φιντάν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκε στη Δαμασκό με τον Αχμαντ αλ Σάρα, πρώην... τζιχαντιστή Τζολάνι, με τον οποίο συζήτησε για θέματα περιφερειακής... ασφάλειας.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Ξεπερνούν τα 110 δολάρια το WTI και το Brent

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
«Οπλισμένοι κτηνοτρόφοι» 06.04.26

Μακελειό με τουλάχιστον 17 νεκρούς στη Νιγηρία

Ενοπλοι επιτέθηκαν σε χωριό της Νιγηρίας, σκοτώνοντας πολλούς κατοίκους, με την ευθύνη να επιρρίπτεται σε «φερόμενους ως οπλισμένους κτηνοτρόφους».

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

