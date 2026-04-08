Μικτά πρόσημα στη Wall Street σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Η Wall Street κινήθηκε με μικτά πρόσημα την Τρίτη, καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, με τις ελπίδες για συμφωνία να εξασθενίζουν.

Ο Dow Jones υποχώρησε κατά 0,18% και έκλεισε στις 46.584,46 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε οριακά ανοδικά κατά 0,08% κλείνοντας στις 6.616,85 μονάδες ενώ και o Nasdaq κινήθηκε ανοδικά κατά 0,10% κλείνοντας στις 22.017,849 μονάδες.

Ο Τραμπ έχει θέσει προθεσμία στις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) για να καταλήξουν οι ΗΠΑ και το Ιράν σε συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, διαφορετικά οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις γέφυρες του Ιράν. Ωστόσο, τα τελευταία του σχόλια και νέες αναφορές υποδηλώνουν ότι είναι απίθανο να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι τότε, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social την Τρίτη: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

Ο πρόεδρος άφησε ακόμη περιθώριο για την πιθανότητα οι ΗΠΑ να μην καταλήξουν να επιτεθούν στη χώρα της Μέσης Ανατολής μετά τη λήξη της προθεσμίας, προσθέτοντας ότι «τώρα που έχουμε πλήρη και ολική αλλαγή καθεστώτος, όπου επικρατούν διαφορετικές, πιο έξυπνες και λιγότερο ριζοσπαστικές σκέψεις, ίσως να συμβεί κάτι επαναστατικά υπέροχο, ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ;».

Οι εντάσεις έχουν ήδη αρχίσει να εντείνονται εν όψει της προθεσμίας. Η εφημερίδα Wall Street Journal και το NBC News, επικαλούμενα αξιωματούχους των ΗΠΑ, ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν χθες το βράδυ αεροπορικές επιδρομές στο νησί Χαργκ.

Βεβαίως, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχουν ολοκληρωθεί, ενώ το Axios ανέφερε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Οι τελευταίες εξελίξεις πίεσαν τις τιμές των μετοχών και αρχικά ενίσχυσαν τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες έκλεισαν σχεδόν αμετάβλητες. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate έκλεισαν με άνοδο 54 σεντ στα 112,95 δολάρια ανά βαρέλι. Τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent υποχώρησαν 15 σεντ στα 109,62 δολάρια ανά βαρέλι.

Ενώ ο Τομ Γκραφ της Facet πιστεύει ότι οι επενδυτές θα πρέπει να υποθέσουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν «σημαντικά υψηλότερες» από τα επίπεδα που είχαν πριν από τον πόλεμο, τελικά θεωρεί ότι η διατήρηση των Στενών κλειστών από το Ιράν αποτελεί «τακτική διαπραγμάτευσης». Παρόλο που η χώρα μπορεί να επιθυμεί να το ανοίξει εκ νέου με τους δικούς της όρους και όχι με αυτούς των ΗΠΑ, κανείς – συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν – δεν ωφελείται από ένα μόνιμο κλείσιμο των Στενών, ανέφερε.

«Απλά δεν πιστεύω ότι είναι βιώσιμο τα Στενά να παραμείνουν κλειστά για μήνες και μήνες και μήνες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος επενδύσεων στο CNBC. «Κάτι θα πρέπει να συμβεί εκεί κάποια στιγμή».

Η Broadcom αποτέλεσε το φωτεινό σημείο της συνεδρίασης, σημειώνοντας άνοδο 5% αμέσως μετά την υπογραφή εκτεταμένων συμφωνιών τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας με την Google και την Anthropic. Πιο συγκεκριμένα, η Broadcom ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να προμηθεύσει chips τεχνητής νοημοσύνης στην Alphabet, ενώ υπέγραψε και διευρυμένη συνεργασία με τη Anthropic, παρέχοντας υπολογιστική ισχύ περίπου 3,5 gigawatt μέσω των επεξεργαστών AI της Google.

Τα αμερικανικά ομόλογα υποχώρησαν εν αναμονή της εκπνοής του τελευταίου τελεσιγράφου του Αμερικανού προέδρου. Ως εκ τούτου οι αποδόσεις ενισχύθηκαν έως και και πέντε μονάδες βάσης, με τις αποδόσεις των μακροπρόθεσμων τίτλων να σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο. Η απόδοση του 10ετούς ομόλογου, που είναι ο δείκτης αναφοράς της αγοράς, ενισχύεται κατά δυο και πλεόν μονάδες στο 4,359% και του 30ετούς λίγο χαμηλότερα από τις πέντε μ.β. στο 4,932%, εν μέσω μιας σειράς αντικρουόμενων σημάτων σχετικά με το εάν οι απειλές μαζικής καταστροφής του Τραμπ είναι πιθανό να πραγματοποιηθούν.

Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων επίσης αυξήθηκαν δύο έως τρεις μονάδες βάσης με του διετούς να διαμορφώνεται στο 3,864%. Οι κινήσεις των επενδυτών γίνονται πριν από την πρώτη έκδοση ομολόγων αυτού του μήνα. Το υπουργείο Οικονομικών στοχεύει να αντλήσει 58 δισ. δολάρια μέσω τριετών ομολόγων.

